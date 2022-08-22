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Автомобиль для слежки за Дугиной выставили на продажу на Украине

Автомобиль для слежки за Дугиной выставили на продажу на Украине - 22.08.2022 Украина.ру

Автомобиль для слежки за Дугиной выставили на продажу на Украине

В соцсетях публикуют скриншоты объявлений о продаже автомобиля, на котором следили за убитой Дарьей Дугиной. Об этом сообщают авторы тг-канала "Раньше всех. Ну почти"

2022-08-22T15:26

2022-08-22T15:26

2022-08-22T15:27

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Автомобиль Mini Cooper, на котором возможно следили за 30-летней Дарьей Дугиной, выставили на продажу на украинском сайте. У продавца указана такая же фамилия, как у дочери предполагаемого исполнителя убийства – 43-летней гражданки Украины Натальи Вовк.Серый Mini Cooper 2018 года продают за 14,5 тыс. долларов США. Продавец опубликовал номер телефона и 20 фотографий автомобиля, на одной из них – украинские номера.Номерные знаки совпадают с теми, о которых ранее говорилось в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.22 августа в ФСБ сообщили о раскрытии убийства 30-летней Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк. 23 июля Вовк приехала вместе с дочерью в Россию на Mini Cooper с номерами ДНР. В Москве они жили в съемной квартире в доме погибшей. Номера на автомобиле заменили на казахстанские. 20 августа Вовк с дочерью посещала фестиваль "Традиции", где присутствовала Дугина. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк уехала из России в Эстонию через Посковскую область. На Mini Cooper были установлены украинские номера.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.

https://ukraina.ru/20220822/1037950240.html

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новости, александр дугин, взрыв, автомобиль, фсб