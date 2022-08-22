https://ukraina.ru/20220822/1037949183.html

Патрушев объяснил связь между украинским и тайваньским кризисами

Патрушев объяснил связь между украинским и тайваньским кризисами - 22.08.2022 Украина.ру

Патрушев объяснил связь между украинским и тайваньским кризисами

США проводит аналогичную политику по Тайваню и Украине, заявил 22 августа секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Об этом передает РИА Новости

2022-08-22T14:26

2022-08-22T14:26

2022-08-22T14:26

новости

тайвань

украина

патрушев

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Ранее директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев заявил, что В вопросе Тайваня Россия не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а "стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна".Также посол Китая в России Чжан Ханьхуэй выразил России благодарность от лица КНР за поддержку после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.В интервью Украина.ру эксперт-востоковед Юрий Тавровский объяснил, что НАТО маловероятно примет участие в Тайваньском кризисе в случае его обострения. По мнению эксперта, "если что-то начнется в Тихом океане", НАТО отреагирует единодушно, как и в случае с Украиной. Тавровский напомнил, что на саммите НАТО принято решение о расширении зоны ответственности альянса.

https://ukraina.ru/20220818/1037793284.html

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новости, тайвань, украина, патрушев