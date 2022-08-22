Патрушев объяснил связь между украинским и тайваньским кризисами - 22.08.2022 Украина.ру
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Патрушев объяснил связь между украинским и тайваньским кризисами
Патрушев объяснил связь между украинским и тайваньским кризисами - 22.08.2022 Украина.ру
Патрушев объяснил связь между украинским и тайваньским кризисами
США проводит аналогичную политику по Тайваню и Украине, заявил 22 августа секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Об этом передает РИА Новости
2022-08-22T14:26
2022-08-22T14:26
новости
тайвань
украина
патрушев
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Ранее директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев заявил, что В вопросе Тайваня Россия не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а "стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна".Также посол Китая в России Чжан Ханьхуэй выразил России благодарность от лица КНР за поддержку после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.В интервью Украина.ру эксперт-востоковед Юрий Тавровский объяснил, что НАТО маловероятно примет участие в Тайваньском кризисе в случае его обострения. По мнению эксперта, "если что-то начнется в Тихом океане", НАТО отреагирует единодушно, как и в случае с Украиной. Тавровский напомнил, что на саммите НАТО принято решение о расширении зоны ответственности альянса.
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новости, тайвань, украина, патрушев
Новости, Тайвань, Украина, Патрушев

Патрушев объяснил связь между украинским и тайваньским кризисами

14:26 22.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОткрытие Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске
Открытие Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Илья Тимин
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США проводит аналогичную политику по Тайваню и Украине, заявил 22 августа секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Об этом передает РИА Новости
США проводят с Тайванем ту же политику, что и с Украиной: хотят обвинить Китай в попытке изменить статус-кво и ввести санкции против Пекина.
Ранее директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев заявил, что В вопросе Тайваня Россия не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а "стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна".
Также посол Китая в России Чжан Ханьхуэй выразил России благодарность от лица КНР за поддержку после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
В интервью Украина.ру эксперт-востоковед Юрий Тавровский объяснил, что НАТО маловероятно примет участие в Тайваньском кризисе в случае его обострения. По мнению эксперта, "если что-то начнется в Тихом океане", НАТО отреагирует единодушно, как и в случае с Украиной. Тавровский напомнил, что на саммите НАТО принято решение о расширении зоны ответственности альянса.
Тайвань Тайбэй - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 09:11
Сотрудник МИД РФ указал на особенность политики России по ТайванюВ вопросе Тайваня Россия не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев, передает 18 августа РИА Новости
 
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