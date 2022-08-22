Патрушев объяснил связь между украинским и тайваньским кризисами
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОткрытие Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске
США проводит аналогичную политику по Тайваню и Украине, заявил 22 августа секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Об этом передает РИА Новости
США проводят с Тайванем ту же политику, что и с Украиной: хотят обвинить Китай в попытке изменить статус-кво и ввести санкции против Пекина.
Ранее директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев заявил, что В вопросе Тайваня Россия не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а "стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна".
Также посол Китая в России Чжан Ханьхуэй выразил России благодарность от лица КНР за поддержку после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
В интервью Украина.ру эксперт-востоковед Юрий Тавровский объяснил, что НАТО маловероятно примет участие в Тайваньском кризисе в случае его обострения. По мнению эксперта, "если что-то начнется в Тихом океане", НАТО отреагирует единодушно, как и в случае с Украиной. Тавровский напомнил, что на саммите НАТО принято решение о расширении зоны ответственности альянса.
18 августа, 09:11Сотрудник МИД РФ указал на особенность политики России по ТайванюВ вопросе Тайваня Россия не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев, передает 18 августа РИА Новости