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Военный эксперт Леонков о том, как "ночные охотники" и Ка-52 терзают ВСУ в Донбассе
Военный эксперт Леонков о том, как "ночные охотники" и Ка-52 терзают ВСУ в Донбассе - 22.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Леонков о том, как "ночные охотники" и Ка-52 терзают ВСУ в Донбассе
Вертолеты — это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе. При этом вертолеты привлекаются и на севере на линии боевого соприкосновения под Изюмом и Харьковом. Они уничтожают узлы связи, пункты управления, блиндажи и технику противника. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T14:08
2022-08-22T14:08
2022-08-22T14:08
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Вертолеты — это основные помощники союзных войск во всех боевых действиях в Донбассе, а также на харьковско-изюмском направлении, они уничтожают узлы связи, пункты управления, блиндажи и технику противника, уточнил Леонков.Свое боевое назначение наши вертолеты не только оправдывают, но и подтверждают, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вертолеты, авиация, донбасс, изюм, славянск, харьков, всу, россия
Новости, вертолеты, авиация, Донбасс, Изюм, Славянск, Харьков, ВСУ, Россия
Военный эксперт Леонков о том, как "ночные охотники" и Ка-52 терзают ВСУ в Донбассе
Вертолеты — это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе. При этом вертолеты привлекаются и на севере на линии боевого соприкосновения под Изюмом и Харьковом. Они уничтожают узлы связи, пункты управления, блиндажи и технику противника. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
"Ка-52 — это сейчас наиболее эффективные вертолеты. Летчики их очень хвалят. Сейчас еще появились Ми-28 ("Ночные охотники"), которые оборудованы специальной станцией определения различных целей и работают из засады, выпуская ракету по принципу "выстрелил — забыл". Их ракета "Изделие 305" очень точно поражают цель", - указал эксперт.
Вертолеты — это основные помощники союзных войск во всех боевых действиях в Донбассе, а также на харьковско-изюмском направлении, они уничтожают узлы связи, пункты управления, блиндажи и технику противника, уточнил Леонков.
Свое боевое назначение наши вертолеты не только оправдывают, но и подтверждают, заключил собеседник издания.