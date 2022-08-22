Военный эксперт Леонков о том, как "ночные охотники" и Ка-52 терзают ВСУ в Донбассе - 22.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Леонков о том, как "ночные охотники" и Ка-52 терзают ВСУ в Донбассе
Военный эксперт Леонков о том, как "ночные охотники" и Ка-52 терзают ВСУ в Донбассе - 22.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Леонков о том, как "ночные охотники" и Ка-52 терзают ВСУ в Донбассе
Вертолеты — это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе. При этом вертолеты привлекаются и на севере на линии боевого соприкосновения под Изюмом и Харьковом. Они уничтожают узлы связи, пункты управления, блиндажи и технику противника. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T14:08
2022-08-22T14:08
новости
вертолеты
авиация
донбасс
изюм
славянск
харьков
всу
россия
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Вертолеты — это основные помощники союзных войск во всех боевых действиях в Донбассе, а также на харьковско-изюмском направлении, они уничтожают узлы связи, пункты управления, блиндажи и технику противника, уточнил Леонков.Свое боевое назначение наши вертолеты не только оправдывают, но и подтверждают, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вертолеты, авиация, донбасс, изюм, славянск, харьков, всу, россия
Новости, вертолеты, авиация, Донбасс, Изюм, Славянск, Харьков, ВСУ, Россия

Военный эксперт Леонков о том, как "ночные охотники" и Ка-52 терзают ВСУ в Донбассе

14:08 22.08.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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Вертолеты — это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе. При этом вертолеты привлекаются и на севере на линии боевого соприкосновения под Изюмом и Харьковом. Они уничтожают узлы связи, пункты управления, блиндажи и технику противника. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
"Ка-52 — это сейчас наиболее эффективные вертолеты. Летчики их очень хвалят. Сейчас еще появились Ми-28 ("Ночные охотники"), которые оборудованы специальной станцией определения различных целей и работают из засады, выпуская ракету по принципу "выстрелил — забыл". Их ракета "Изделие 305" очень точно поражают цель", - указал эксперт.
Вертолеты — это основные помощники союзных войск во всех боевых действиях в Донбассе, а также на харьковско-изюмском направлении, они уничтожают узлы связи, пункты управления, блиндажи и технику противника, уточнил Леонков.
Свое боевое назначение наши вертолеты не только оправдывают, но и подтверждают, заключил собеседник издания.
 
НовостивертолетыавиацияДонбассИзюмСлавянскХарьковВСУРоссия
 
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