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Военный эксперт Леонков о том, как "ночные охотники" и Ка-52 терзают ВСУ в Донбассе

Военный эксперт Леонков о том, как "ночные охотники" и Ка-52 терзают ВСУ в Донбассе - 22.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Леонков о том, как "ночные охотники" и Ка-52 терзают ВСУ в Донбассе

Вертолеты — это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе. При этом вертолеты привлекаются и на севере на линии боевого соприкосновения под Изюмом и Харьковом. Они уничтожают узлы связи, пункты управления, блиндажи и технику противника. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T14:08

2022-08-22T14:08

2022-08-22T14:08

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Вертолеты — это основные помощники союзных войск во всех боевых действиях в Донбассе, а также на харьковско-изюмском направлении, они уничтожают узлы связи, пункты управления, блиндажи и технику противника, уточнил Леонков.Свое боевое назначение наши вертолеты не только оправдывают, но и подтверждают, заключил собеседник издания.

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новости, вертолеты, авиация, донбасс, изюм, славянск, харьков, всу, россия