https://ukraina.ru/20241231/1060076169.html

Дмитрий Краснов: Запад устал от Украины, но продолжает верить в людей с песьими головами

Дмитрий Краснов: Запад устал от Украины, но продолжает верить в людей с песьими головами - 31.12.2024 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Запад устал от Украины, но продолжает верить в людей с песьими головами

Пока поляки из ВСУ зарабатывают в российском плену деньги, элиты гадают, ждать ли им великого уравнителя. К сожалению, продуктивность попыток сделать шаги в сторону не перемирия, но мира пока абсолютно нулевая.

2024-12-31T07:45

2024-12-31T07:45

2024-12-31T07:45

интервью

украина

россия

запад

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

переговоры

европа

"орешник"

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.— Дмитрий Анатольевич, как изменилось отношение Запада к Украине за этот год? В частности, что касается поддержки деньгами и оружием, инициатив о размещении войск)э на украинской территории?— На Западе все говорят об усталости. Но важно чётко видеть, что утомляет и кого утомляет.Например, военно-промышленный комплекс США трудится в поте лица. Но сомневаюсь, что бизнес-элиты и прикормленные ими политики настолько изнурены распихиванием по сейфам миллиардов долларов, что готовы изменить своё отношение к конфликту.Нет, они молятся на него. И спешат перекинуть очередные тонны денег из госбюджета в свои карманы — пока деменствующий президент Байден ещё занимает своё место.Что до простых американцев, то они давно напоминают Глашу из пьесы Островского "Гроза": готовы верить всему, что им рассказывают, но что напрямую их не касается.Помните, как она реагирует на слова странницы Феклуши о существовании якобы земли, "где все люди с песьими головами". Героиня говорит: "Еще хорошо, что добрые люди расскажут: нет-нет да и услышишь, что на белом свете делается; а то бы так дураками и померли".Так вот, нищая странница Феклуша, которая рассказывает небылицы, за океаном разъелась, разрослась, став респектабельной медиапромышленностью промывания мозгов.В Европе народные массы действительно устали от последствий украинского кризиса. Активисты пытаются разъяснить, как связано ухудшение жизни и поддержка Украины. Но пока сопротивление мейнстриму не сделалось повсеместным и массовым.Ну, а европейский истеблишмент стал идеальной иллюстрацией к понятию "компрадорские элиты". Политики Старого света неутомимо, то есть без той самой ожидаемой усталости, сдают наперегонки интересы своих народов.В результате отношение к конфликту и его поддержке сохраняется, как в старой идиоме, "у тех, кто не в курсе и у тех, кто в доле". Остальные слишком разрозненны, чтобы влиять на политические решения.Те же принципиальные изменения, которые, всё же, наблюдаются, лежат в той же парадигме — бьют по простым людям, усиливают позиции элит и, так или иначе, подливают масла в огонь конфликта.— Например?— Например, на днях Финляндия объявила, что намерена решить вопросы высылки украинских беженцев из страны. Но то, что сбежавшие от войны будут брошены в её горнило, не улучшит жизнь простых финнов.Урезание помощи украинцам в Словакии, ужесточение правил приема беженцев в Швейцарии, плавное выдавливание их из Польши — всё это и есть изменения, которые на пользу только высокопоставленным бенефициарам войны.— Какие лидеры и страны, на ваш взгляд, показали себя продуктивнее всего в роли миротворцев по Украине (если это вообще возможно сделать в нынешних условиях)?— Очень правильно сформулирован вопрос. Корректный вопрос — половина ответа.Стать миротворцем сейчас — практически неразрешимая задача для любого западного политика. Слишком высока инерция русофобии и слишком велика мощь элит, заинтересованных в продолжении войны.Посмотрите, как разлаялись европейские шавки после встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Владимиром Путиным: "позор страны", "позор Европы", "предатель". Поэтому продуктивность попыток сделать шаги в сторону не перемирия, но мира пока абсолютно нулевая.— Как вы считаете, когда и при каких условиях Россия может пойти на "технологическую дуэль" с использованием "Орешника", о чем говорил в выступлении Владимир Путин?— Замечу, что президент России сделал акцент на том, что он не вызывает на эту дуэль [Запад], но лишь констатирует готовность России к ней. При этом "организацию" такой гипотетической дуэли Владимир Владимирович отнёс к инициативе западных болтунов-экспертов из стаи ястребов.Думаю, этого вполне достаточно, чтобы понять: риторика о дуэлях — это не политика, это развлечение хайпожоров, как с российской, так и с западной стороны.Что же до "Орешника" — он был применён. И что, его применение что-то изменило? Стратегические расклады или хотя бы положение сил на поле боя? Нет, этого не случилось.Вполне понимаю жажду общественного мнения к созданию некоего "вундерваффе", к тому, что кто-то (не они сами) придумает спасение. Но ведь это же помесь классического карго-культа и веры в волшебника с его голубым вертолётом.Публике пора становиться взрослее, пора выходить из уровня первобытных племён и трёхлеток, ожидающих новогоднего чуда от Деда Мороза. Беда в том, что заинтересованные в прибылях от трафика блогеры и журналисты всегда найдут возможность задать президенту глупый, но вызывающий резонанс вопрос.Если для них деньги не пахнут, то для реальных людей прибыли пропагандистов приобретают запах смерти.— Каков ваш прогноз в отношении ядерной эскалации со стороны США и НАТО?— Нуль. Нулевая вероятность. Миллиардеры хотят жить, и жить хорошо. При этом они предполагают, что российские элиты придерживаются тех же гедонистических принципов. Пока западные элиты не ошиблись, пока российский олигархат следует в предсказуемом курсе.Но, как в феврале 2022-го, может случиться непредвиденное для элит. И тогда для сильных мира сего внезапно станет ясно, что, кроме "великого уравнителя" (дешевого и надёжного револьвера), есть и ещё один великий уравнитель, делающий внезапно смертными и бедных, и богатых — ядерный апокалипсис.Никто не хочет умереть. Но умереть, зная, что вместе с тобою испарятся твои настоящие враги: грабители, ненасытные, вечно голодные хищники, — готовы многие.— Ожидать ли интервенции НАТО на Украину в 2025 году?— Какой интервенции мы ещё ждём? В российском приграничье эфир забит немецкой речью, и это секрет полишинеля.Для поляков давно стало прибыльным бизнесом быстренько попасть в российский плен и пребывать там максимально долго, избегая обменов и подсчитывая барыши: за время в плену платят так же, как и за боевые действия, только рисковать жизнью не приходится.Что нужно еще — чтобы европейцев на линии боевого соприкосновения стало больше, чем украинцев? Или чтобы кто-то в Европе добавил к реальной ситуации колебания воздуха — вслух произнёс, что натовцы теперь воюют? Первое применение HIMARS (оно случилось в июне 2022 года), ознаменовало начало военных действий НАТО против России. Оно не могло состояться без прямого участия персонала Атлантического альянса.Натовские прайвиты, колонелы и даже генералы находили свой конец под ударами русского оружия в степях Украины. Это факты, признанные не только Россией, но и странами Запада. Значит, НАТО уже стало участником конфликта. И пока что оно далеко не только от победы, но и от значительной, решающей битвы.Интервенция НАТО на Украину — уже есть исторический факт. Вот только пока сей факт, техничное перемалывание натовской элиты, заставляет руководство альянса поостеречься от масштабирования вторжения.Посмеют ли они рискнуть и поднять планку? Зависит от стойкости России. Если им будет больно, не посмеют.О падении Европы и рождении сирийского синдрома новой реальности в интервью Дмитрий Выдрин о падении Европы: "Витрина свободного мира" провалилась в вонючую подсобку.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20241230/1060042775.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, запад, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, переговоры, европа, "орешник"