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"Ждут неизбежного": Шарлай рассказал о настроениях жителей Запорожья

"Ждут неизбежного": Шарлай рассказал о настроениях жителей Запорожья - 22.08.2022 Украина.ру

"Ждут неизбежного": Шарлай рассказал о настроениях жителей Запорожья

Помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью изданию Украина.ру рассказал об обстановке в Запорожье

2022-08-22T14:07

2022-08-22T14:07

2022-08-22T14:08

запорожье

россия

новости

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По его словам, местные жители "в основном ждут неизбежного"."У кого-то настроения такие: "Почему сегодня не прилетало, когда вы уже придете". У других: "Мы хотим освобождения, но чтобы оно прошло не так". Они хотят, чтобы мирно было, спокойно все. Но извините, когда восемь лет прилетает по Донбассу, то не может не прилететь в ответку. А для киевского режима любой из наших городов, востока, юга Украины бывшей – это не свой город, это не свое население. Они понимают прекрасно, что уже большинство людей очень быстро примет вхождение в состав России, тут же выстроится за получением российских паспортов, как в Мелитополе очереди на подачу документов", - сказал Шарлай.Он отметил, что люди записываются за месяцы на подачу документов, чтобы скорее получить желанный российский паспорт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожье, россия, новости