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"Ждут неизбежного": Шарлай рассказал о настроениях жителей Запорожья
"Ждут неизбежного": Шарлай рассказал о настроениях жителей Запорожья - 22.08.2022 Украина.ру
"Ждут неизбежного": Шарлай рассказал о настроениях жителей Запорожья
Помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью изданию Украина.ру рассказал об обстановке в Запорожье
2022-08-22T14:07
2022-08-22T14:07
2022-08-22T14:08
запорожье
россия
новости
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По его словам, местные жители "в основном ждут неизбежного"."У кого-то настроения такие: "Почему сегодня не прилетало, когда вы уже придете". У других: "Мы хотим освобождения, но чтобы оно прошло не так". Они хотят, чтобы мирно было, спокойно все. Но извините, когда восемь лет прилетает по Донбассу, то не может не прилететь в ответку. А для киевского режима любой из наших городов, востока, юга Украины бывшей – это не свой город, это не свое население. Они понимают прекрасно, что уже большинство людей очень быстро примет вхождение в состав России, тут же выстроится за получением российских паспортов, как в Мелитополе очереди на подачу документов", - сказал Шарлай.Он отметил, что люди записываются за месяцы на подачу документов, чтобы скорее получить желанный российский паспорт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожье, россия, новости
"Ждут неизбежного": Шарлай рассказал о настроениях жителей Запорожья
14:07 22.08.2022 (обновлено: 14:08 22.08.2022)
Помощник члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай в интервью изданию Украина.ру рассказал об обстановке в Запорожье
По его словам, местные жители "в основном ждут неизбежного".
"У кого-то настроения такие: "Почему сегодня не прилетало, когда вы уже придете". У других: "Мы хотим освобождения, но чтобы оно прошло не так". Они хотят, чтобы мирно было, спокойно все. Но извините, когда восемь лет прилетает по Донбассу, то не может не прилететь в ответку. А для киевского режима любой из наших городов, востока, юга Украины бывшей – это не свой город, это не свое население. Они понимают прекрасно, что уже большинство людей очень быстро примет вхождение в состав России, тут же выстроится за получением российских паспортов, как в Мелитополе очереди на подачу документов", - сказал Шарлай.
Он отметил, что люди записываются за месяцы на подачу документов, чтобы скорее получить желанный российский паспорт.
"Соответственно, в Киеве тоже прекрасно понимают, что население здесь говорит на русском, ассоциируют себя с русской культурой, и даже те упоротые, которые считают себя украинцами, они все равно достаточно быстро в нормальном информационном поле поймут, что заблуждались в большинстве своем. Понятно, что кого-то не излечить ничем, кроме пули и осколка, но абсолютное большинство людей – это люди вменяемые, которые очень быстро примут для себя Россию, станут ее гражданами и будут полезны России", - заверил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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