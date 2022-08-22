Силами ПВО в воздухе уничтожены реактивные снаряды HIMARS над Херсонщиной – Минобороны - 22.08.2022 Украина.ру
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Силами ПВО в воздухе уничтожены реактивные снаряды HIMARS над Херсонщиной – Минобороны
Силами ПВО в воздухе уничтожены реактивные снаряды HIMARS над Херсонщиной – Минобороны - 22.08.2022 Украина.ру
Силами ПВО в воздухе уничтожены реактивные снаряды HIMARS над Херсонщиной – Минобороны
Восемь реактивных снарядов американского HIMARS уничтожены в районе города Каховка Херсонской области. Об этом 22 августа в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
2022-08-22T14:01
2022-08-22T14:01
новости
минобороны рф
конашенков
himars
каховка
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Ранее в понедельник представительство ДНР в СЦКК сообщило, за минувшие сутки ВСУ нанесли 34 удара по территории республики.Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населённых пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Буденовский, Ленинский, Кировский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Макеевка (Червоногвардейский р-н), Ясиноватая, Александровка, Докучаевск.
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новости, минобороны рф, конашенков, himars, каховка
Новости, Минобороны РФ, Конашенков, HIMARS, Каховка

Силами ПВО в воздухе уничтожены реактивные снаряды HIMARS над Херсонщиной – Минобороны

14:01 22.08.2022
 
© Public domainHIMARS
HIMARS
© Public domain
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Восемь реактивных снарядов американского HIMARS уничтожены в районе города Каховка Херсонской области. Об этом 22 августа в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены 2 взвода украинских РСЗО "Град" в ДНР", - также сказано в отчете.
Ранее в понедельник представительство ДНР в СЦКК сообщило, за минувшие сутки ВСУ нанесли 34 удара по территории республики.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населённых пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Буденовский, Ленинский, Кировский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Макеевка (Червоногвардейский р-н), Ясиноватая, Александровка, Докучаевск.
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