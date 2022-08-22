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Силами ПВО в воздухе уничтожены реактивные снаряды HIMARS над Херсонщиной – Минобороны

Силами ПВО в воздухе уничтожены реактивные снаряды HIMARS над Херсонщиной – Минобороны - 22.08.2022 Украина.ру

Силами ПВО в воздухе уничтожены реактивные снаряды HIMARS над Херсонщиной – Минобороны

Восемь реактивных снарядов американского HIMARS уничтожены в районе города Каховка Херсонской области. Об этом 22 августа в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

2022-08-22T14:01

2022-08-22T14:01

2022-08-22T14:01

новости

минобороны рф

конашенков

himars

каховка

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Ранее в понедельник представительство ДНР в СЦКК сообщило, за минувшие сутки ВСУ нанесли 34 удара по территории республики.Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населённых пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Буденовский, Ленинский, Кировский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Макеевка (Червоногвардейский р-н), Ясиноватая, Александровка, Докучаевск.

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новости, минобороны рф, конашенков, himars, каховка