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Силами ПВО в воздухе уничтожены реактивные снаряды HIMARS над Херсонщиной – Минобороны
Силами ПВО в воздухе уничтожены реактивные снаряды HIMARS над Херсонщиной – Минобороны - 22.08.2022 Украина.ру
Силами ПВО в воздухе уничтожены реактивные снаряды HIMARS над Херсонщиной – Минобороны
Восемь реактивных снарядов американского HIMARS уничтожены в районе города Каховка Херсонской области. Об этом 22 августа в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
2022-08-22T14:01
2022-08-22T14:01
2022-08-22T14:01
новости
минобороны рф
конашенков
himars
каховка
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Ранее в понедельник представительство ДНР в СЦКК сообщило, за минувшие сутки ВСУ нанесли 34 удара по территории республики.Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населённых пунктов Республики: столица Донецк (Киевский, Буденовский, Ленинский, Кировский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Макеевка (Червоногвардейский р-н), Ясиноватая, Александровка, Докучаевск.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, конашенков, himars, каховка
Новости, Минобороны РФ, Конашенков, HIMARS, Каховка
Силами ПВО в воздухе уничтожены реактивные снаряды HIMARS над Херсонщиной – Минобороны
Восемь реактивных снарядов американского HIMARS уничтожены в районе города Каховка Херсонской области. Об этом 22 августа в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков