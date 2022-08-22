https://ukraina.ru/20220822/1037946491.html
93 бригада ВСУ: "Командование говорит, что мы уйдем из Соледара либо 200-ми, либо 300-ми"
93 бригада ВСУ: "Командование говорит, что мы уйдем из Соледара либо 200-ми, либо 300-ми" - 22.08.2022 Украина.ру
93 бригада ВСУ: "Командование говорит, что мы уйдем из Соледара либо 200-ми, либо 300-ми"
В сети появился видеообращение бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, в котором они пожаловались на преступные приказы со стороны начальства. Видео появилось 22 августа в социальной сети Tiktok
2022-08-22T14:02
2022-08-22T14:02
2022-08-22T14:02
спецоперация
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днр
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украина
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На видео военнослужащие ВСУ, представившиеся бойцами 6 роты 2 стрелкового батальона, рассказали, что их послали на позиции в Соледаре лишь со стрелковым оружием.По словам военных, у них на позициях осталось много убитых сослуживцев, которых никто не забирает. Раненые также вынуждены оставаться на позициях. Военные на видео утверждают, что после того, как они обратились к командирам, поступил приказ из штаба батальона забрать у них оружие и оставить их в городе. Тех же, кто покинул позиции, как утверждают бойцы ВСУ, был приказ расстреливать. Авторы видео подчеркнули, что они "не отказываются защищать Украину", однако просят у общественности помощи в борьбе с "преступными приказами командования".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
потери всу, днр, сво, новости, всу, украина
Спецоперация, потери ВСУ, ДНР, СВО, Новости, ВСУ, Украина
93 бригада ВСУ: "Командование говорит, что мы уйдем из Соледара либо 200-ми, либо 300-ми"
В сети появился видеообращение бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, в котором они пожаловались на преступные приказы со стороны начальства. Видео появилось 22 августа в социальной сети Tiktok
На видео
военнослужащие ВСУ, представившиеся бойцами 6 роты 2 стрелкового батальона, рассказали, что их послали на позиции в Соледаре лишь со стрелковым оружием.
Наши подразделения, а именно 4, 5 и 6 роты послали защищать город Соледар и кинули на передовую. У нас есть только стрелковое оружие, а нас уничтожают тяжелой артиллерией, танками, минометами и авиацией. Огневой поддержки с нашей стороны у нас не было. Мы попросили поддержки - а "Грады" и БМП с нашей стороны ударили по нашим позициям.
Бойцы 6-й роты 2 батальона 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр"
По словам военных, у них на позициях осталось много убитых сослуживцев, которых никто не забирает. Раненые также вынуждены оставаться на позициях.
Раненых забирают только тех, кто может дойти до точки эвакуации - а это почти два километра. Тяжелораненые остаются на позициях и помирают без надлежащей медпомощи.
Бойцы 6-й роты 2 батальона 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр"
Военные на видео утверждают, что после того, как они обратились к командирам, поступил приказ из штаба батальона забрать у них оружие и оставить их в городе. Тех же, кто покинул позиции, как утверждают бойцы ВСУ, был приказ расстреливать.
Начальник штаба сказал нам, что отсюда мы выйдем или 200-ми, или 300-ми.
Бойцы 6-й роты 2 батальона 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр"
Авторы видео подчеркнули, что они "не отказываются защищать Украину", однако просят у общественности помощи в борьбе с "преступными приказами командования".