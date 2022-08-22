https://ukraina.ru/20220822/1037946491.html

93 бригада ВСУ: "Командование говорит, что мы уйдем из Соледара либо 200-ми, либо 300-ми"

93 бригада ВСУ: "Командование говорит, что мы уйдем из Соледара либо 200-ми, либо 300-ми" - 22.08.2022 Украина.ру

93 бригада ВСУ: "Командование говорит, что мы уйдем из Соледара либо 200-ми, либо 300-ми"

В сети появился видеообращение бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, в котором они пожаловались на преступные приказы со стороны начальства. Видео появилось 22 августа в социальной сети Tiktok

2022-08-22T14:02

2022-08-22T14:02

2022-08-22T14:02

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На видео военнослужащие ВСУ, представившиеся бойцами 6 роты 2 стрелкового батальона, рассказали, что их послали на позиции в Соледаре лишь со стрелковым оружием.По словам военных, у них на позициях осталось много убитых сослуживцев, которых никто не забирает. Раненые также вынуждены оставаться на позициях. Военные на видео утверждают, что после того, как они обратились к командирам, поступил приказ из штаба батальона забрать у них оружие и оставить их в городе. Тех же, кто покинул позиции, как утверждают бойцы ВСУ, был приказ расстреливать. Авторы видео подчеркнули, что они "не отказываются защищать Украину", однако просят у общественности помощи в борьбе с "преступными приказами командования".

https://ukraina.ru/20220821/1037881563.html

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потери всу, днр, сво, новости, всу, украина