https://ukraina.ru/20220822/1037933584.html

Британский музыкант попал в украинский "Миротворец"

Британский музыкант попал в украинский "Миротворец" - 22.08.2022 Украина.ру

Британский музыкант попал в украинский "Миротворец"

Экс-лидера британской рок-группы PinkFloyd Роджера Уотерса добавили в список украинского сайта "Миротворец", об этом 22 августа сообщает Telegram-канал Mash

2022-08-22T10:44

2022-08-22T10:44

2022-08-22T10:44

новости

миротворец

музыкант

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102022/41/1020224198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93dcdb47736104d84e6e24f5cc7d6f0b.jpg

Музыкант внесен в список за "поддержку России", "антиукраинскую пропаганду" и "попытки легализации аннексии Крыма"."Центр миротворец просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка", - говорится в статье.В материале приводится цитата Уотерса, в которой он объясняет, почему Севастополь – русский город и утверждает, что Британии не стоит воевать с Россией.Ранее Россия направила официальное письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой о содействии в закрытии скандально известного сайта "Миротворец".Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует личные данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и всех тех, кого на Украине считают "сепаратистами" и "предателями".Известны случаи, когда информация с "Миротворца", в том числе домашний адрес, использовалась для устранения неугодных. Так, например, произошло с украинским писателем и журналистом Олесем Бузиной.Иностранные граждане также уже оказывались в списках "Миротворца", и, порой, довольно неочевидные личности. Так, в конце весны на сайте оказался бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

https://ukraina.ru/20220720/1036667865.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, миротворец, музыкант, украина