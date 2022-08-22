https://ukraina.ru/20220822/1037933584.html
Британский музыкант попал в украинский "Миротворец"
Британский музыкант попал в украинский "Миротворец" - 22.08.2022 Украина.ру
Британский музыкант попал в украинский "Миротворец"
Экс-лидера британской рок-группы PinkFloyd Роджера Уотерса добавили в список украинского сайта "Миротворец", об этом 22 августа сообщает Telegram-канал Mash
2022-08-22T10:44
2022-08-22T10:44
2022-08-22T10:44
новости
миротворец
музыкант
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102022/41/1020224198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93dcdb47736104d84e6e24f5cc7d6f0b.jpg
Музыкант внесен в список за "поддержку России", "антиукраинскую пропаганду" и "попытки легализации аннексии Крыма"."Центр миротворец просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка", - говорится в статье.В материале приводится цитата Уотерса, в которой он объясняет, почему Севастополь – русский город и утверждает, что Британии не стоит воевать с Россией.Ранее Россия направила официальное письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой о содействии в закрытии скандально известного сайта "Миротворец".Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует личные данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и всех тех, кого на Украине считают "сепаратистами" и "предателями".Известны случаи, когда информация с "Миротворца", в том числе домашний адрес, использовалась для устранения неугодных. Так, например, произошло с украинским писателем и журналистом Олесем Бузиной.Иностранные граждане также уже оказывались в списках "Миротворца", и, порой, довольно неочевидные личности. Так, в конце весны на сайте оказался бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
https://ukraina.ru/20220720/1036667865.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102022/41/1020224198_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_e3a49c99a8ae3002b318d85efc4b48a8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, миротворец, музыкант, украина
Британский музыкант попал в украинский "Миротворец"
Экс-лидера британской рок-группы PinkFloyd Роджера Уотерса добавили в список украинского сайта "Миротворец", об этом 22 августа сообщает Telegram-канал Mash
Музыкант внесен в список за "поддержку России", "антиукраинскую пропаганду" и "попытки легализации аннексии Крыма".
"Центр миротворец просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка", - говорится в статье.
В материале приводится цитата Уотерса, в которой он объясняет, почему Севастополь – русский город и утверждает, что Британии не стоит воевать с Россией.
Ранее Россия направила официальное письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой о содействии в закрытии скандально известного сайта "Миротворец".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует личные данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и всех тех, кого на Украине считают "сепаратистами" и "предателями".
Известны случаи, когда информация с "Миротворца", в том числе домашний адрес, использовалась для устранения неугодных. Так, например, произошло с украинским писателем и журналистом Олесем Бузиной.
Иностранные граждане также уже оказывались в списках "Миротворца", и, порой, довольно неочевидные личности. Так, в конце весны на сайте оказался бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.