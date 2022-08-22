Британский музыкант попал в украинский "Миротворец" - 22.08.2022 Украина.ру
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Британский музыкант попал в украинский "Миротворец"
Британский музыкант попал в украинский "Миротворец" - 22.08.2022 Украина.ру
Британский музыкант попал в украинский "Миротворец"
Экс-лидера британской рок-группы PinkFloyd Роджера Уотерса добавили в список украинского сайта "Миротворец", об этом 22 августа сообщает Telegram-канал Mash
2022-08-22T10:44
2022-08-22T10:44
новости
миротворец
музыкант
украина
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Музыкант внесен в список за "поддержку России", "антиукраинскую пропаганду" и "попытки легализации аннексии Крыма"."Центр миротворец просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка", - говорится в статье.В материале приводится цитата Уотерса, в которой он объясняет, почему Севастополь – русский город и утверждает, что Британии не стоит воевать с Россией.Ранее Россия направила официальное письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой о содействии в закрытии скандально известного сайта "Миротворец".Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует личные данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и всех тех, кого на Украине считают "сепаратистами" и "предателями".Известны случаи, когда информация с "Миротворца", в том числе домашний адрес, использовалась для устранения неугодных. Так, например, произошло с украинским писателем и журналистом Олесем Бузиной.Иностранные граждане также уже оказывались в списках "Миротворца", и, порой, довольно неочевидные личности. Так, в конце весны на сайте оказался бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
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новости, миротворец, музыкант, украина
Новости, Миротворец, музыкант, Украина

Британский музыкант попал в украинский "Миротворец"

10:44 22.08.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Экс-лидера британской рок-группы PinkFloyd Роджера Уотерса добавили в список украинского сайта "Миротворец", об этом 22 августа сообщает Telegram-канал Mash
Музыкант внесен в список за "поддержку России", "антиукраинскую пропаганду" и "попытки легализации аннексии Крыма".
"Центр миротворец просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка", - говорится в статье.
В материале приводится цитата Уотерса, в которой он объясняет, почему Севастополь – русский город и утверждает, что Британии не стоит воевать с Россией.
Ранее Россия направила официальное письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой о содействии в закрытии скандально известного сайта "Миротворец".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует личные данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и всех тех, кого на Украине считают "сепаратистами" и "предателями".
Известны случаи, когда информация с "Миротворца", в том числе домашний адрес, использовалась для устранения неугодных. Так, например, произошло с украинским писателем и журналистом Олесем Бузиной.
Иностранные граждане также уже оказывались в списках "Миротворца", и, порой, довольно неочевидные личности. Так, в конце весны на сайте оказался бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 09:42
Россия обратилась к генсеку ООН с просьбой о закрытии украинского сайта "Миротворец"Россия направила официальное письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой о содействии в закрытии скандально известного сайта "Миротворец". Об этом 20 июля сообщили РИА Новости
 
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