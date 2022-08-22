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Военный эксперт Леонков о том, почему авиация России просто не разбомбит ВСУ в Донбассе

Военный эксперт Леонков о том, почему авиация России просто не разбомбит ВСУ в Донбассе - 22.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Леонков о том, почему авиация России просто не разбомбит ВСУ в Донбассе

Российская бомбардировочная и штурмовая авиация работала в Донбассе. Но мы накрывали целые площади поражения только по тем объектам, где были уверены, что нет гражданских. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T10:33

2022-08-22T10:33

2022-08-22T10:33

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Сейчас имеем господство в воздухе и выполняем задачи над всей территорией Украины. Странам Запада приходится выбирать моменты для переброски своей техники под видом украинской, используя очень хитрую тактику, которая, мягко говоря, затратная, подчеркнул Леонков.Несмотря на эту тактику, их техника сбивается, а наша техника возвращается на аэродромы базирования, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, донбасс, авиация, нато