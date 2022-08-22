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Военный эксперт Леонков о том, почему авиация России просто не разбомбит ВСУ в Донбассе
Военный эксперт Леонков о том, почему авиация России просто не разбомбит ВСУ в Донбассе - 22.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Леонков о том, почему авиация России просто не разбомбит ВСУ в Донбассе
Российская бомбардировочная и штурмовая авиация работала в Донбассе. Но мы накрывали целые площади поражения только по тем объектам, где были уверены, что нет гражданских. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T10:33
2022-08-22T10:33
2022-08-22T10:33
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Сейчас имеем господство в воздухе и выполняем задачи над всей территорией Украины. Странам Запада приходится выбирать моменты для переброски своей техники под видом украинской, используя очень хитрую тактику, которая, мягко говоря, затратная, подчеркнул Леонков.Несмотря на эту тактику, их техника сбивается, а наша техника возвращается на аэродромы базирования, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, донбасс, авиация, нато
Новости, ВСУ, Донбасс, авиация, НАТО
Военный эксперт Леонков о том, почему авиация России просто не разбомбит ВСУ в Донбассе
Российская бомбардировочная и штурмовая авиация работала в Донбассе. Но мы накрывали целые площади поражения только по тем объектам, где были уверены, что нет гражданских. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
"Мы бомбили "Азовсталь", сбрасывали туда бомбы, в том числе весом до трех тонн, а также осколочно-фугасные бомбы. Работали Ту-22 и Су-34. Авиация применяла комплекс "Кинжал". То есть наша бомбардировочная и штурмовая авиация работала", - сказал эксперт.
Сейчас имеем господство в воздухе и выполняем задачи над всей территорией Украины. Странам Запада приходится выбирать моменты для переброски своей техники под видом украинской, используя очень хитрую тактику, которая, мягко говоря, затратная, подчеркнул Леонков.
Несмотря на эту тактику, их техника сбивается, а наша техника возвращается на аэродромы базирования, заключил собеседник издания.