ООН должна играть более заметную роль в ситуации с Украиной - постпред РФ - 22.08.2022 Украина.ру
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ООН должна играть более заметную роль в ситуации с Украиной - постпред РФ
ООН должна играть более заметную роль в ситуации с Украиной - постпред РФ - 22.08.2022 Украина.ру
ООН должна играть более заметную роль в ситуации с Украиной - постпред РФ
ООН должна играть более заметную роль в деле урегулирования ситуации вокруг Украины. Таким мнением поделился постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов 22 августа в интервью Financial Times
2022-08-22T09:25
2022-08-22T09:25
оон
украина
зерно
новости
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По его словам, ООН погрязла в "политизации" из-за российской операции на Украине, что "нанесло ущерб авторитету ООН и ее организаций".В результате ООН не в состоянии эффективно действовать в качестве посредника, считает дипломат.Говоря о работе в Женеве, дипломат отметил, что у российской стороны "нет никаких контактов с западными делегациями", пишет газета.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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ООН, Украина, зерно, Новости

ООН должна играть более заметную роль в ситуации с Украиной - постпред РФ

09:25 22.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ООН должна играть более заметную роль в деле урегулирования ситуации вокруг Украины. Таким мнением поделился постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов 22 августа в интервью Financial Times
По его словам, ООН погрязла в "политизации" из-за российской операции на Украине, что "нанесло ущерб авторитету ООН и ее организаций".
В результате ООН не в состоянии эффективно действовать в качестве посредника, считает дипломат.

"Я думаю, что (достигнутая в Стамбуле сделка по зерну) - единственный пример, когда они (представители ООН - ред.) сыграли практическую роль в том, что касается попыток посредничества", - сказал Гатилов, добавив, что "это должно быть нечто большее".

Говоря о работе в Женеве, дипломат отметил, что у российской стороны "нет никаких контактов с западными делегациями", пишет газета.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 07:46
США и Европа запросили заседание Совбеза ООН по УкраинеСША и несколько европейских стран направили запрос на проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с ситуацией на Украине. Об этом 18 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ООН
 
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