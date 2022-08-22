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"В меню сырая картошка и живая курица": обозреватель высмеял энергетическую политику ЕС
"В меню сырая картошка и живая курица": обозреватель высмеял энергетическую политику ЕС - 22.08.2022 Украина.ру
"В меню сырая картошка и живая курица": обозреватель высмеял энергетическую политику ЕС
Обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Жани Леруа на днях опубликовал сатирическую статью, посвященную европейским политикам и их борьбе с энергетическим кризисом
2022-08-22T09:04
2022-08-22T09:04
2022-08-22T09:04
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новости
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"На исходе зимы 2023 года во дворе Елисейского дворца проходит трогательная церемония. "Температуры, павшие за Францию" <…> Эммануэль Макрон просматривает цифры на термометре, от которых отказались французы", - сыронизировал он.Как написал автор, "были простуды, ангины и обморожения", но Франция смогла справиться с ограничениями, "введенными Путиным".Также он высмеял недавнее высказывание еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, который порекомендовал европейцам не слишком сильно включать кондиционер летом, а зимой, "возможно, понизить температуру на один, два или три градуса"."Месть — это блюдо, которое подают холодным. Пользователи газовых плит в знак единения с Украиной воздержатся от приготовления пищи. Сырая картошка фри и живая курица в горшочке в воскресном меню <…> При температуре минус 25 градусов гражданин Швеции несгибаем. В знак солидарности Зеленский решает больше не гладить свои футболки", — пошутил автор.Следующим шагом станет приход в дома "инспекторов по батареям", предположил Леруа."Один на кухне, другой в гостиной. При приходе второго будет высоко оценен красный нос. Кратковременный кашель, бронхит позволят избежать штрафа в размере 135 евро", - написал он.Как напомнил автор, Бретон ссылался на опыт Японии, которая ввела обязательное снижение температуры в домах после катастрофы на АЭС "Фукусима-1"."Неудачное сравнение. Ни один сейсмолог ведь не утверждал, что цунами было спровоцировано правительством Японии", — резюмировал обозреватель.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ес, обозреватели, новости
"В меню сырая картошка и живая курица": обозреватель высмеял энергетическую политику ЕС
Обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Жани Леруа на днях опубликовал сатирическую статью, посвященную европейским политикам и их борьбе с энергетическим кризисом
"На исходе зимы 2023 года во дворе Елисейского дворца проходит трогательная церемония. "Температуры, павшие за Францию" <…> Эммануэль Макрон просматривает цифры на термометре, от которых отказались французы", - сыронизировал он.
Как написал автор, "были простуды, ангины и обморожения", но Франция смогла справиться с ограничениями, "введенными Путиным".
"Слава обогревателям, которые оставались едва теплыми! Слава термостатам, установленным на 15 градусов!" — описал воображаемое событие Леруа.
Также он высмеял недавнее высказывание еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, который порекомендовал европейцам не слишком сильно включать кондиционер летом, а зимой, "возможно, понизить температуру на один, два или три градуса".
"Месть — это блюдо, которое подают холодным. Пользователи газовых плит в знак единения с Украиной воздержатся от приготовления пищи. Сырая картошка фри и живая курица в горшочке в воскресном меню <…> При температуре минус 25 градусов гражданин Швеции несгибаем. В знак солидарности Зеленский решает больше не гладить свои футболки", — пошутил автор.
Следующим шагом станет приход в дома "инспекторов по батареям", предположил Леруа.
"Один на кухне, другой в гостиной. При приходе второго будет высоко оценен красный нос. Кратковременный кашель, бронхит позволят избежать штрафа в размере 135 евро", - написал он.
Как напомнил автор, Бретон ссылался на опыт Японии, которая ввела обязательное снижение температуры в домах после катастрофы на АЭС "Фукусима-1".
"Неудачное сравнение. Ни один сейсмолог ведь не утверждал, что цунами было спровоцировано правительством Японии", — резюмировал обозреватель.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.