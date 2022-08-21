https://ukraina.ru/20220821/1037912042.html
Убийство Дарьи Дугиной: возбуждено уголовное дело
Убийство Дарьи Дугиной: возбуждено уголовное дело - 21.08.2022 Украина.ру
Убийство Дарьи Дугиной: возбуждено уголовное дело
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля журналистки Дарьи Дугиной. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба ведомства
2022-08-21T09:49
2022-08-21T09:49
2022-08-21T09:49
новости
теракт
убийство
александр дугин
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Автомобиль Дугиной был подорван около Подмосковного поселка Большие Вяземы около 21.00 накануне. По информации следствия, сработало взрывное устройство. Глава ДНР Денис Пушилин, первым сообщивший о происшествии, обвинил в подрыве "украинских террористов"."Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена: это журналист и политолог Дарья Дугина", - говорится в сообщении СК.Известно, что прокуратура Московской области взяла под свой контроль расследование по статье 105 УК РФ – "убийство, совершенное общеопасным способом".В данный момент на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра будут назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая и молекулярно-генетическая.Дарья Дугина – политолог, журналистка, дочь российского философа Александра Дугина. С 2015 года Дугин находится под санкциями за свою позицию по Крыму и Донбассу.
https://ukraina.ru/20220819/1037888890.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, теракт, убийство, александр дугин
Убийство Дарьи Дугиной: возбуждено уголовное дело
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля журналистки Дарьи Дугиной. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба ведомства
Автомобиль Дугиной был подорван около Подмосковного поселка Большие Вяземы около 21.00 накануне. По информации следствия, сработало взрывное устройство. Глава ДНР Денис Пушилин, первым сообщивший о происшествии, обвинил в подрыве "украинских террористов".
"Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена: это журналист и политолог Дарья Дугина", - говорится в сообщении СК.
Известно, что прокуратура Московской области взяла под свой контроль расследование по статье 105 УК РФ – "убийство, совершенное общеопасным способом".
В данный момент на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра будут назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая и молекулярно-генетическая.
Дарья Дугина – политолог, журналистка, дочь российского философа Александра Дугина. С 2015 года Дугин находится под санкциями за свою позицию по Крыму и Донбассу.