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Убийство Дарьи Дугиной: возбуждено уголовное дело

Убийство Дарьи Дугиной: возбуждено уголовное дело - 21.08.2022 Украина.ру

Убийство Дарьи Дугиной: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля журналистки Дарьи Дугиной. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба ведомства

2022-08-21T09:49

2022-08-21T09:49

2022-08-21T09:49

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теракт

убийство

александр дугин

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Автомобиль Дугиной был подорван около Подмосковного поселка Большие Вяземы около 21.00 накануне. По информации следствия, сработало взрывное устройство. Глава ДНР Денис Пушилин, первым сообщивший о происшествии, обвинил в подрыве "украинских террористов"."Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена: это журналист и политолог Дарья Дугина", - говорится в сообщении СК.Известно, что прокуратура Московской области взяла под свой контроль расследование по статье 105 УК РФ – "убийство, совершенное общеопасным способом".В данный момент на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра будут назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая и молекулярно-генетическая.Дарья Дугина – политолог, журналистка, дочь российского философа Александра Дугина. С 2015 года Дугин находится под санкциями за свою позицию по Крыму и Донбассу.

https://ukraina.ru/20220819/1037888890.html

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новости, теракт, убийство, александр дугин