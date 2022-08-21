Убийство Дарьи Дугиной: возбуждено уголовное дело - 21.08.2022 Украина.ру
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Убийство Дарьи Дугиной: возбуждено уголовное дело
Убийство Дарьи Дугиной: возбуждено уголовное дело - 21.08.2022 Украина.ру
Убийство Дарьи Дугиной: возбуждено уголовное дело
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля журналистки Дарьи Дугиной. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба ведомства
2022-08-21T09:49
2022-08-21T09:49
новости
теракт
убийство
александр дугин
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Автомобиль Дугиной был подорван около Подмосковного поселка Большие Вяземы около 21.00 накануне. По информации следствия, сработало взрывное устройство. Глава ДНР Денис Пушилин, первым сообщивший о происшествии, обвинил в подрыве "украинских террористов"."Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена: это журналист и политолог Дарья Дугина", - говорится в сообщении СК.Известно, что прокуратура Московской области взяла под свой контроль расследование по статье 105 УК РФ – "убийство, совершенное общеопасным способом".В данный момент на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра будут назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая и молекулярно-генетическая.Дарья Дугина – политолог, журналистка, дочь российского философа Александра Дугина. С 2015 года Дугин находится под санкциями за свою позицию по Крыму и Донбассу.
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новости, теракт, убийство, александр дугин
Новости, теракт, убийство, Александр Дугин

Убийство Дарьи Дугиной: возбуждено уголовное дело

09:49 21.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2022. Работа студии радио Sputnik
ПМЭФ-2022. Работа студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля журналистки Дарьи Дугиной. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба ведомства
Автомобиль Дугиной был подорван около Подмосковного поселка Большие Вяземы около 21.00 накануне. По информации следствия, сработало взрывное устройство. Глава ДНР Денис Пушилин, первым сообщивший о происшествии, обвинил в подрыве "украинских террористов".
"Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена: это журналист и политолог Дарья Дугина", - говорится в сообщении СК.
Известно, что прокуратура Московской области взяла под свой контроль расследование по статье 105 УК РФ – "убийство, совершенное общеопасным способом".
В данный момент на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра будут назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая и молекулярно-генетическая.
Дарья Дугина – политолог, журналистка, дочь российского философа Александра Дугина. С 2015 года Дугин находится под санкциями за свою позицию по Крыму и Донбассу.
стела надпись Мелитополь
19 августа, 17:58
Власти Мелитополя раскрыли последствия теракта украинских спецслужбСпецслужбы киевского режима подорвали одну из опор высоковольтной линии электропередачи в Мелитополе, сообщи 19 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале
 
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Заголовок открываемого материала
12:08СК: Убийство Дарьи Дугиной – заказное
11:53Что может случиться на G20 и почему Запад игнорирует угрозу ядерной катастрофы - Ордуханян
11:44Посольство России призвало США ликвидировать свое химическое оружие
11:30Общественность против: в США раскритиковали новый транш помощи Украине
10:57"Слабо защищены": Россия знает о бреши в ядерном щите США - СМИ
10:37ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии натовского калибра
10:33"Дьявол повсюду": Петр Лундстрем о реакции общества на убийство Дарьи Дугиной
10:13Названо условие для снижения напряженности между Россией и НАТО
09:53Предатели майдана: ничего не понявшие и ничему не научившиеся
09:49Убийство Дарьи Дугиной: возбуждено уголовное дело
09:43В США назревает угроза новой гражданской войны - эксперты
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