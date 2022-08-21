https://ukraina.ru/20220821/1037911119.html

"Вашингтон даст отмашку": в Крыму предсказали усиление атак на полуостров

"Вашингтон даст отмашку": в Крыму предсказали усиление атак на полуостров - 21.08.2022 Украина.ру

"Вашингтон даст отмашку": в Крыму предсказали усиление атак на полуостров

США легализуют и дадут отмашку киевскому режиму на усиление военных провокаций в Крыму с применением оружия НАТО, заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Об этом 21 августа сообщает РИА Новости

2022-08-21T09:31

2022-08-21T09:31

2022-08-21T09:31

новости

крым

вашингтон

атаки

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Именно участие Йенса Столтенберга в так называемой "Крымской платформе" Мурадов считает показателем того, что в Вашингтоне планируются масштабные провокации.По его словам, "Украину решено спалить в топке конфликта НАТО и России", а "главари киевского режима получат щедрую плату и достойное убежище по завершении утилизации несостоявшегося украинского государства".Цель западных стран, по мнению Мурадова, эскалация конфликта, которую невозможно будет удержать в рамках СВО.Ранее политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в интервью Украина.ру рассказал, что из Крыма на освобожденные территории прежде всего идет электроэнергия, сейчас готовятся к запуску газопроводов, их перепрофилированию. Поэтому, Крым – ключевая точка логистики для этих территорий.

https://ukraina.ru/20220820/1037901686.html

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новости, крым, вашингтон, атаки