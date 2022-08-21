"Вашингтон даст отмашку": в Крыму предсказали усиление атак на полуостров - 21.08.2022 Украина.ру
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"Вашингтон даст отмашку": в Крыму предсказали усиление атак на полуостров
"Вашингтон даст отмашку": в Крыму предсказали усиление атак на полуостров - 21.08.2022 Украина.ру
"Вашингтон даст отмашку": в Крыму предсказали усиление атак на полуостров
США легализуют и дадут отмашку киевскому режиму на усиление военных провокаций в Крыму с применением оружия НАТО, заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Об этом 21 августа сообщает РИА Новости
2022-08-21T09:31
2022-08-21T09:31
новости
крым
вашингтон
атаки
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Именно участие Йенса Столтенберга в так называемой "Крымской платформе" Мурадов считает показателем того, что в Вашингтоне планируются масштабные провокации.По его словам, "Украину решено спалить в топке конфликта НАТО и России", а "главари киевского режима получат щедрую плату и достойное убежище по завершении утилизации несостоявшегося украинского государства".Цель западных стран, по мнению Мурадова, эскалация конфликта, которую невозможно будет удержать в рамках СВО.Ранее политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в интервью Украина.ру рассказал, что из Крыма на освобожденные территории прежде всего идет электроэнергия, сейчас готовятся к запуску газопроводов, их перепрофилированию. Поэтому, Крым – ключевая точка логистики для этих территорий.
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новости, крым, вашингтон, атаки
Новости, Крым, Вашингтон, атаки

"Вашингтон даст отмашку": в Крыму предсказали усиление атак на полуостров

09:31 21.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЮжный берег Крыма
Южный берег Крыма - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Читать в
США легализуют и дадут отмашку киевскому режиму на усиление военных провокаций в Крыму с применением оружия НАТО, заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Об этом 21 августа сообщает РИА Новости
В Вашингтоне и Киеве рассчитывают на создание новой точки эскалации войны НАТО с Россией. Именно ради этого генсек блока Столтенберг натовским хлыстом активно загоняет своих подопечных на заседание так называемой международной платформы по деоккупации Крыма.
Именно участие Йенса Столтенберга в так называемой "Крымской платформе" Мурадов считает показателем того, что в Вашингтоне планируются масштабные провокации.
По его словам, "Украину решено спалить в топке конфликта НАТО и России", а "главари киевского режима получат щедрую плату и достойное убежище по завершении утилизации несостоявшегося украинского государства".
Цель западных стран, по мнению Мурадова, эскалация конфликта, которую невозможно будет удержать в рамках СВО.
Ранее политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в интервью Украина.ру рассказал, что из Крыма на освобожденные территории прежде всего идет электроэнергия, сейчас готовятся к запуску газопроводов, их перепрофилированию. Поэтому, Крым – ключевая точка логистики для этих территорий.
Политический обозреватель Сергей Веселовский
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