https://ukraina.ru/20220821/1037911119.html
"Вашингтон даст отмашку": в Крыму предсказали усиление атак на полуостров
"Вашингтон даст отмашку": в Крыму предсказали усиление атак на полуостров - 21.08.2022 Украина.ру
"Вашингтон даст отмашку": в Крыму предсказали усиление атак на полуостров
США легализуют и дадут отмашку киевскому режиму на усиление военных провокаций в Крыму с применением оружия НАТО, заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Об этом 21 августа сообщает РИА Новости
2022-08-21T09:31
2022-08-21T09:31
2022-08-21T09:31
новости
крым
вашингтон
атаки
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Именно участие Йенса Столтенберга в так называемой "Крымской платформе" Мурадов считает показателем того, что в Вашингтоне планируются масштабные провокации.По его словам, "Украину решено спалить в топке конфликта НАТО и России", а "главари киевского режима получат щедрую плату и достойное убежище по завершении утилизации несостоявшегося украинского государства".Цель западных стран, по мнению Мурадова, эскалация конфликта, которую невозможно будет удержать в рамках СВО.Ранее политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в интервью Украина.ру рассказал, что из Крыма на освобожденные территории прежде всего идет электроэнергия, сейчас готовятся к запуску газопроводов, их перепрофилированию. Поэтому, Крым – ключевая точка логистики для этих территорий.
https://ukraina.ru/20220820/1037901686.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, вашингтон, атаки
"Вашингтон даст отмашку": в Крыму предсказали усиление атак на полуостров
США легализуют и дадут отмашку киевскому режиму на усиление военных провокаций в Крыму с применением оружия НАТО, заявил постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Об этом 21 августа сообщает РИА Новости
В Вашингтоне и Киеве рассчитывают на создание новой точки эскалации войны НАТО с Россией. Именно ради этого генсек блока Столтенберг натовским хлыстом активно загоняет своих подопечных на заседание так называемой международной платформы по деоккупации Крыма.
Именно участие Йенса Столтенберга в так называемой "Крымской платформе" Мурадов считает показателем того, что в Вашингтоне планируются масштабные провокации.
По его словам, "Украину решено спалить в топке конфликта НАТО и России", а "главари киевского режима получат щедрую плату и достойное убежище по завершении утилизации несостоявшегося украинского государства".
Цель западных стран, по мнению Мурадова, эскалация конфликта, которую невозможно будет удержать в рамках СВО.
Ранее политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в интервью Украина.ру рассказал, что из Крыма на освобожденные территории прежде всего идет электроэнергия, сейчас готовятся к запуску газопроводов, их перепрофилированию. Поэтому, Крым – ключевая точка логистики для этих территорий.