https://ukraina.ru/20220821/1037879502.html

Военный эксперт рассказал про тактику РФ в Бахмуте, Соледаре и Северске

Военный эксперт рассказал про тактику РФ в Бахмуте, Соледаре и Северске - 21.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал про тактику РФ в Бахмуте, Соледаре и Северске

РФ берет высоты и населенные пункты вокруг Бахмута, Соледара и Северска, чтобы, легче было противника заманивать в котел, а с другой стороны дать ему возможность выйти из городов, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-08-21T07:15

2022-08-21T07:15

2022-08-21T07:15

новости

артёмовск (бахмут)

северск

рф

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По его мнению, обстановка может меняться, но тактика ВС РФ выбрана верная: методично и грамотно давить со всех сторон противника.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037869914.html

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2022

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новости, артёмовск (бахмут), северск, рф