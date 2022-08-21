https://ukraina.ru/20220821/1037879502.html
Военный эксперт рассказал про тактику РФ в Бахмуте, Соледаре и Северске
Военный эксперт рассказал про тактику РФ в Бахмуте, Соледаре и Северске - 21.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал про тактику РФ в Бахмуте, Соледаре и Северске
РФ берет высоты и населенные пункты вокруг Бахмута, Соледара и Северска, чтобы, легче было противника заманивать в котел, а с другой стороны дать ему возможность выйти из городов, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-08-21T07:15
2022-08-21T07:15
2022-08-21T07:15
новости
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рф
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По его мнению, обстановка может меняться, но тактика ВС РФ выбрана верная: методично и грамотно давить со всех сторон противника.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037869914.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артёмовск (бахмут), северск, рф
Новости, Артёмовск (Бахмут), Северск, РФ
Военный эксперт рассказал про тактику РФ в Бахмуте, Соледаре и Северске
РФ берет высоты и населенные пункты вокруг Бахмута, Соледара и Северска, чтобы, легче было противника заманивать в котел, а с другой стороны дать ему возможность выйти из городов, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Тактика уже прорисовывается, мы берем высоты и населенные пункты вокруг Бахмута, Соледара и Северска, чтобы, с одной стороны, легче было противника заманивать в котел, а, с другой стороны, дать ему возможность выйти из городов, чтобы накрыть нашей артиллерией и авиацией.
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его мнению, обстановка может меняться, но тактика ВС РФ выбрана верная: методично и грамотно давить со всех сторон противника.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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