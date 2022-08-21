Военный эксперт рассказал про тактику РФ в Бахмуте, Соледаре и Северске - 21.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220821/1037879502.html
Военный эксперт рассказал про тактику РФ в Бахмуте, Соледаре и Северске
Военный эксперт рассказал про тактику РФ в Бахмуте, Соледаре и Северске - 21.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал про тактику РФ в Бахмуте, Соледаре и Северске
РФ берет высоты и населенные пункты вокруг Бахмута, Соледара и Северска, чтобы, легче было противника заманивать в котел, а с другой стороны дать ему возможность выйти из городов, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-08-21T07:15
2022-08-21T07:15
новости
артёмовск (бахмут)
северск
рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/00/1034310069_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_c4920330e3b84127e203253ebf75bb19.jpg
По его мнению, обстановка может меняться, но тактика ВС РФ выбрана верная: методично и грамотно давить со всех сторон противника.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037869914.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/00/1034310069_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_833765a4c975df4452c3c23068db9919.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, артёмовск (бахмут), северск, рф
Новости, Артёмовск (Бахмут), Северск, РФ

Военный эксперт рассказал про тактику РФ в Бахмуте, Соледаре и Северске

07:15 21.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
РФ берет высоты и населенные пункты вокруг Бахмута, Соледара и Северска, чтобы, легче было противника заманивать в котел, а с другой стороны дать ему возможность выйти из городов, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Тактика уже прорисовывается, мы берем высоты и населенные пункты вокруг Бахмута, Соледара и Северска, чтобы, с одной стороны, легче было противника заманивать в котел, а, с другой стороны, дать ему возможность выйти из городов, чтобы накрыть нашей артиллерией и авиацией.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его мнению, обстановка может меняться, но тактика ВС РФ выбрана верная: методично и грамотно давить со всех сторон противника.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУ артиллерия CAESAR
19 августа, 15:21
"Даже не пытайтесь". Запад советует Украине не наступать на Херсон
 
НовостиАртёмовск (Бахмут)СеверскРФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:43В США назревает угроза новой гражданской войны - эксперты
09:35По-китайски напряжённый август
09:31"Вашингтон даст отмашку": в Крыму предсказали усиление атак на полуостров
09:30От смены правительств Черногории власть президента Джукановича не меняется
09:12"Один за всех и все за одного": в Польше пригрозили ответом НАТО на "Кинжалы" у границы
09:00Историк рассказал, почему “распил” СССР по границам республик был ошибкой
08:55Шанс для противников киевского режима: Эксперт рассказал об украинцах в Польше
08:50Музыкант рассказал, почему перестал общаться с друзьями на Украине
08:15Норин рассказал, что произойдёт после освобождения Донбасса
08:10Журналист рассказал, происходит ли “бегство россиян из Крыма”
08:05Польский журналист ответил, как россияне в Польше относятся к СВО
08:00"Где хотят, там и бьют": эксперт Козин о ядерном ударе США по России
07:55Российский музыкант рассказал об испанском коллеге, уезжающем из Европы из-за русофобии
07:45Политолог о том, почему Эрдоган настроен свести за столом переговоров Зеленского и Путина
07:30Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили – эксперт Козин
07:20“Повергло меня в ужас”: Музыкант о коллегах, ставших жертвами киевской пропаганды
07:15Военный эксперт рассказал про тактику РФ в Бахмуте, Соледаре и Северске
07:10"Очистка общественного пространства". На Украине историю меняют на память о порноактере
07:05Польский журналист рассказал, поддерживают ли в Варшаве русофобское предложение Эстонии
07:05"Вокруг Булгакова": театр варьете
Лента новостейМолния