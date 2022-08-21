“Нехорошие предчувствия”: Норин рассказал о судьбе Славянска и Краматорска

Бьют по квадратам. Военный эксперт о том, как на самом деле проходит штурм Артемовска

Русские войска закрепились на восточных окраинах Артемовска, однако к юго-востоку от города украинские формирования оказывают сопротивление на линии Зайцево — Кодема. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру