“Нехорошие предчувствия”: Норин рассказал о судьбе Славянска и Краматорска - 21.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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“Нехорошие предчувствия”: Норин рассказал о судьбе Славянска и Краматорска
“Нехорошие предчувствия”: Норин рассказал о судьбе Славянска и Краматорска - 21.08.2022 Украина.ру
“Нехорошие предчувствия”: Норин рассказал о судьбе Славянска и Краматорска
Славянск, Краматорск, Константиновка и Дружковка, вероятно, будут освобождаться в течении нескольких месяцев и в результате тяжёлых боёв. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
2022-08-21T05:15
2022-08-21T05:15
спецоперация
новости
евгений норин
славянск
краматорск
артемовск
авдеевка
северск
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Норин также предположил, что в ближайшее время ситауция в районе Авдеевки, Артёмовска (Бахмута) и Северска изменится в пользу союзных сил.Однако, в целом, освобождение Донбасса займёт немало времени, и в боях будет пролито ещё много крови, уверен эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, евгений норин, славянск, краматорск, артемовск, авдеевка, северск
Спецоперация, Новости, Евгений Норин, Славянск, Краматорск, Артемовск, Авдеевка, Северск

“Нехорошие предчувствия”: Норин рассказал о судьбе Славянска и Краматорска

05:15 21.08.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСитуация в Донецке
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Славянск, Краматорск, Константиновка и Дружковка, вероятно, будут освобождаться в течении нескольких месяцев и в результате тяжёлых боёв. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин

“У меня нехорошие предчувствия по поводу судьбы Славянска и Краматорска … Баталии там продлятся ближайшие месяцы. ”, - сказал он

Норин также предположил, что в ближайшее время ситауция в районе Авдеевки, Артёмовска (Бахмута) и Северска изменится в пользу союзных сил.
Однако, в целом, освобождение Донбасса займёт немало времени, и в боях будет пролито ещё много крови, уверен эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 16:30
Бьют по квадратам. Военный эксперт о том, как на самом деле проходит штурм АртемовскаРусские войска закрепились на восточных окраинах Артемовска, однако к юго-востоку от города украинские формирования оказывают сопротивление на линии Зайцево — Кодема. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
 
СпецоперацияНовостиЕвгений НоринСлавянскКраматорскАртемовскАвдеевкаСеверск
 
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