“Нехорошие предчувствия”: Норин рассказал о судьбе Славянска и Краматорска
Славянск, Краматорск, Константиновка и Дружковка, вероятно, будут освобождаться в течении нескольких месяцев и в результате тяжёлых боёв. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
“У меня нехорошие предчувствия по поводу судьбы Славянска и Краматорска … Баталии там продлятся ближайшие месяцы. ”, - сказал он
Норин также предположил, что в ближайшее время ситауция в районе Авдеевки, Артёмовска (Бахмута) и Северска изменится в пользу союзных сил.
Однако, в целом, освобождение Донбасса займёт немало времени, и в боях будет пролито ещё много крови, уверен эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
11 августа, 16:30Бьют по квадратам. Военный эксперт о том, как на самом деле проходит штурм АртемовскаРусские войска закрепились на восточных окраинах Артемовска, однако к юго-востоку от города украинские формирования оказывают сопротивление на линии Зайцево — Кодема. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру