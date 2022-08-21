Эксперт рассказал о сходстве военной ситуации на Украине с Первой мировой войной - 21.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Эксперт рассказал о сходстве военной ситуации на Украине с Первой мировой войной
Эксперт рассказал о сходстве военной ситуации на Украине с Первой мировой войной - 21.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о сходстве военной ситуации на Украине с Первой мировой войной
Предоставление Западом разведывательных данных киевскому режиму делает нанесение внезапных ударов по ВСУ очень трудной задачей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
2022-08-21T04:45
2022-08-21T04:45
спецоперация
новости
евгений норин
великая отечественная война
первая мировая война
запад
разведка
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Он напомнил, что стремительные прорывы времён Великой Отечественной войны удавались, когда противник не успевал подтягивать резервы в образовавшуюся на линии фронта брешь. Сейчас ситуация другая.Он назвал сложившуюся ситуацию “позиционным кризисом”, в чём-то напоминающем положение на фронтах Первой мировой войны.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220417/1033785494.html
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новости, евгений норин, великая отечественная война, первая мировая война, запад, разведка
Спецоперация, Новости, Евгений Норин, Великая Отечественная война, Первая мировая война, Запад, разведка

Эксперт рассказал о сходстве военной ситуации на Украине с Первой мировой войной

04:45 21.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Public Domain Первая мировая война 1914 год русские солдаты
Первая мировая война 1914 год русские солдаты - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© commons.wikimedia.org / Public Domain
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Предоставление Западом разведывательных данных киевскому режиму делает нанесение внезапных ударов по ВСУ очень трудной задачей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
Он напомнил, что стремительные прорывы времён Великой Отечественной войны удавались, когда противник не успевал подтягивать резервы в образовавшуюся на линии фронта брешь. Сейчас ситуация другая.

“Переброска наших сил заметна для противника. Враг оперативно получает данные, что именно здесь будет прорыв и оперативно подтягивает резервы. Пока мы перемалываем одну роту, противник подтягивает две других”, - объяснил эксперт.

Он назвал сложившуюся ситуацию “позиционным кризисом”, в чём-то напоминающем положение на фронтах Первой мировой войны.
Владимир Корнилов - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 14:30Спецоперация
Корнилов сравнил спецоперацию с Первой мировой войной и напомнил об уроках историиМассовому всплеску патриотизма, случившемся в 1914 году, пришла на смену волна депрессии. О том, схожа ли эта ситуация с нынешним временем, рассказал в интервью Украина.ру политический обозреватель Владимир Корнилов
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиЕвгений НоринВеликая Отечественная войнаПервая мировая войнаЗападразведка
 
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