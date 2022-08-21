https://ukraina.ru/20220821/1037872091.html

Эксперт рассказал о сходстве военной ситуации на Украине с Первой мировой войной

Эксперт рассказал о сходстве военной ситуации на Украине с Первой мировой войной - 21.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о сходстве военной ситуации на Украине с Первой мировой войной

Предоставление Западом разведывательных данных киевскому режиму делает нанесение внезапных ударов по ВСУ очень трудной задачей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин

2022-08-21T04:45

2022-08-21T04:45

2022-08-21T04:45

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евгений норин

великая отечественная война

первая мировая война

запад

разведка

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Он напомнил, что стремительные прорывы времён Великой Отечественной войны удавались, когда противник не успевал подтягивать резервы в образовавшуюся на линии фронта брешь. Сейчас ситуация другая.Он назвал сложившуюся ситуацию “позиционным кризисом”, в чём-то напоминающем положение на фронтах Первой мировой войны.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220417/1033785494.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, евгений норин, великая отечественная война, первая мировая война, запад, разведка