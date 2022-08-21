Эксперт рассказал о сходстве военной ситуации на Украине с Первой мировой войной
Предоставление Западом разведывательных данных киевскому режиму делает нанесение внезапных ударов по ВСУ очень трудной задачей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
Он напомнил, что стремительные прорывы времён Великой Отечественной войны удавались, когда противник не успевал подтягивать резервы в образовавшуюся на линии фронта брешь. Сейчас ситуация другая.
“Переброска наших сил заметна для противника. Враг оперативно получает данные, что именно здесь будет прорыв и оперативно подтягивает резервы. Пока мы перемалываем одну роту, противник подтягивает две других”, - объяснил эксперт.
Он назвал сложившуюся ситуацию “позиционным кризисом”, в чём-то напоминающем положение на фронтах Первой мировой войны.
17 апреля, 14:30СпецоперацияКорнилов сравнил спецоперацию с Первой мировой войной и напомнил об уроках историиМассовому всплеску патриотизма, случившемся в 1914 году, пришла на смену волна депрессии. О том, схожа ли эта ситуация с нынешним временем, рассказал в интервью Украина.ру политический обозреватель Владимир Корнилов
Полный текст интервью можно прочитать здесь.