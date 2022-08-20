Страхом и патриотизмом: эксперт рассказал, как киевский режим мотивирует мобилизованных - 20.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220820/1037866313.html
Страхом и патриотизмом: эксперт рассказал, как киевский режим мотивирует мобилизованных
Страхом и патриотизмом: эксперт рассказал, как киевский режим мотивирует мобилизованных - 20.08.2022 Украина.ру
Страхом и патриотизмом: эксперт рассказал, как киевский режим мотивирует мобилизованных
ВСУ несут тяжёлые потери в боях из-за превосходства российской армии в артиллерии, но продолжают оказывать упорное сопротивление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
2022-08-20T07:30
2022-08-20T07:30
спецоперация
новости
евгений норин
потери всу
мобилизация
артиллерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037061795_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_cce38840fcbd6fc88737f122b7796ce9.jpg
Эксперт призвал не строить иллюзий по поводу того, что ВСУ в ближайшее время “сломаются”.По его мнению, то, что на первом этапе спецоперации российская армия не наносила ударов по казармам ВСУ, являлось ошибкой.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037764093.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037061795_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ec63ef01450b373157801ac853ebeb02.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, евгений норин, потери всу, мобилизация, артиллерия
Спецоперация, Новости, Евгений Норин, потери ВСУ, мобилизация, артиллерия

Страхом и патриотизмом: эксперт рассказал, как киевский режим мотивирует мобилизованных

07:30 20.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ВСУ несут тяжёлые потери в боях из-за превосходства российской армии в артиллерии, но продолжают оказывать упорное сопротивление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
Эксперт призвал не строить иллюзий по поводу того, что ВСУ в ближайшее время “сломаются”.

Страхом и патриотизмом Украина поставила в строй значительное число народу. И они не разбегаются. … Они мрут толпами, но они сидят в окопах при нашем огневом превосходстве на разных участках

Евгений Норин интервью
Евгений Норин
Военный историк
По его мнению, то, что на первом этапе спецоперации российская армия не наносила ударов по казармам ВСУ, являлось ошибкой.
Борис Рожин интервью
17 августа, 13:10
Борис Рожин: Россия заставила ВСУ забыть о победе, но выдавить их из Донбасса очень сложно
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиЕвгений Норинпотери ВСУмобилизацияартиллерия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Военный историк рассказал о серьёзной проблеме у союзных сил
07:45Глава ДНР Пушилин рассказал о том, как идет восстановление домов в Мариуполе и Волновахе
07:30Страхом и патриотизмом: эксперт рассказал, как киевский режим мотивирует мобилизованных
07:15Эксперт Уваров объяснил, что может произойти в случае катастрофы на Запорожской АЭС
07:02Мир "Великого кольца": о ком писал Ефремов
07:00Глава ДНР Пушилин рассказал, когда в республике проведут референдум
06:55Пётр Лундстрем: На культурном фронте нам объявлена война
06:45Норин рассказал, какое из поставляемого ВСУ западного оружия оказалось “серьёзной штукой”
06:41Западная Украина за минувшую неделю
06:30“Неспасибо нашей прессе”: эксперт высказался о боевых возможностях ВСУ
06:15“Случайно сказали правду”: эксперт об Amnesty International
06:00Норин объяснил причины затягивания спецоперации
05:45“В Европе давно такого не было”: эксперт о военных действиях на Украине
05:30"Закат начался 24 февраля": эксперт о том, когда закончится гегемония США и их союзников
05:15"Придаток к технике": Пургин рассказал, с кем на самом деле воюет РФ на Украине
05:00Экс-депутат Рады: без горькой правды Россию ждет участь СССР
04:45"Это война против мирного населения": Пургин рассказал про мины "Лепесток"
04:30"Милые бранятся - только тешатся: эксперт об обиде беглых оппозиционеров из РФ на Украину
04:15ЗАЭС может взорваться и без обстрелов – Царев
04:00Правозащитник: России необходимо поддержать здоровые силы в Прибалтике
Лента новостейМолния