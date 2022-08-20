https://ukraina.ru/20220820/1037866313.html
Страхом и патриотизмом: эксперт рассказал, как киевский режим мотивирует мобилизованных
Страхом и патриотизмом: эксперт рассказал, как киевский режим мотивирует мобилизованных - 20.08.2022 Украина.ру
Страхом и патриотизмом: эксперт рассказал, как киевский режим мотивирует мобилизованных
ВСУ несут тяжёлые потери в боях из-за превосходства российской армии в артиллерии, но продолжают оказывать упорное сопротивление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин
2022-08-20T07:30
2022-08-20T07:30
2022-08-20T07:30
спецоперация
новости
евгений норин
потери всу
мобилизация
артиллерия
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Эксперт призвал не строить иллюзий по поводу того, что ВСУ в ближайшее время “сломаются”.По его мнению, то, что на первом этапе спецоперации российская армия не наносила ударов по казармам ВСУ, являлось ошибкой.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037764093.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, евгений норин, потери всу, мобилизация, артиллерия
Спецоперация, Новости, Евгений Норин, потери ВСУ, мобилизация, артиллерия
Страхом и патриотизмом: эксперт рассказал, как киевский режим мотивирует мобилизованных
ВСУ несут тяжёлые потери в боях из-за превосходства российской армии в артиллерии, но продолжают оказывать упорное сопротивление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Норин