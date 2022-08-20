Правозащитник: России необходимо поддержать здоровые силы в Прибалтике

Владимир Линдерман: Латвия хочет дать мне четыре года тюрьмы за работу с "Россией сегодня"

Известный латвийский журналист и общественный деятель Владимир Линдерман рассказал изданию Украина.ру, почему латвийские спецслужбы в эти выходные задержали его и других русских журналистов Латвии и что им инкриминируют