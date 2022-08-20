Правозащитник: России необходимо поддержать здоровые силы в Прибалтике - 20.08.2022 Украина.ру
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Правозащитник: России необходимо поддержать здоровые силы в Прибалтике
Правозащитник: России необходимо поддержать здоровые силы в Прибалтике - 20.08.2022 Украина.ру
Правозащитник: России необходимо поддержать здоровые силы в Прибалтике
В Эстонии, Латвии и Литве имеются здоровые силы, не согласные с антироссийской политикой этих государств. Об этом рассказал политолог и правозащитник Дмитрий Линтер в интервью изданию Украина.ру
2022-08-20T04:00
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Он напомнил, что в эстонском городе Нарва местное самоуправление не согласилось с демонтажом памятника советским воинам-освободителям, решение о котором было принято центральным правительством страны.Линтер сказал, что подобных органов власти на территории прибалтийских государств немало. Он также предложил создать "органы параллельного управления на территории России с частичным влиянием на территории Прибалтики", состоящие из граждан Эстонии и Латвии, выехавших из этих стран в РФ.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, эстония, латвия, литва
Новости, Эстония, Латвия, Литва

Правозащитник: России необходимо поддержать здоровые силы в Прибалтике

04:00 20.08.2022
 
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Первомайские демонстрации за рубежом
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В Эстонии, Латвии и Литве имеются здоровые силы, не согласные с антироссийской политикой этих государств. Об этом рассказал политолог и правозащитник Дмитрий Линтер в интервью изданию Украина.ру
Он напомнил, что в эстонском городе Нарва местное самоуправление не согласилось с демонтажом памятника советским воинам-освободителям, решение о котором было принято центральным правительством страны.
Владимир Линдерман интервью
7 декабря 2020, 11:14
Владимир Линдерман: Латвия хочет дать мне четыре года тюрьмы за работу с "Россией сегодня"Известный латвийский журналист и общественный деятель Владимир Линдерман рассказал изданию Украина.ру, почему латвийские спецслужбы в эти выходные задержали его и других русских журналистов Латвии и что им инкриминируют
Линтер сказал, что подобных органов власти на территории прибалтийских государств немало. Он также предложил создать "органы параллельного управления на территории России с частичным влиянием на территории Прибалтики", состоящие из граждан Эстонии и Латвии, выехавших из этих стран в РФ.

Есть разные варианты сопротивления. Мне кажется, нужно рассматривать их и понимать, что мы вступили в серьезный конфликт, и нужно понимать, что этот конфликт все равно перейдет в горячую фазу – рано или поздно

Дмитрий Линтер
Дмитрий Линтер
Политолог и правозащитник
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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