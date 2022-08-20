Чем воюют на Украине. Блуждающие танки и их "карусели" - 20.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
НАТО французский военнослужащий оружие стингер ракета миномет учения Ramstein Legacy 22 прицел наведение
Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20220820/1037584498.html
Чем воюют на Украине. Блуждающие танки и их "карусели"
Чем воюют на Украине. Блуждающие танки и их "карусели" - 20.08.2022 Украина.ру
Чем воюют на Украине. Блуждающие танки и их "карусели"
Украина.ру, 20.08.2022
2022-08-20T08:27
2022-08-20T08:27
чем воюют на украине
эксклюзив
танки
танкист
мариуполь
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103425/25/1034252568_0:61:3113:1812_1920x0_80_0_0_32b95d94cc4ef2c81581f80000f18457.jpg
Вообще современные танки в городских боях не должны использоваться, так считают опытные и бывалые танкисты из подразделений ЛНР и ДНР, участвовавшие в городских боях на улицах Мариуполя.Броня крепка и танки наши быстрыНо, как показал опыт локальных конфликтов на Северном Кавказе, в Сирии бронированные машины разных модификаций участвовали и, по-прежнему, играют заметную роль в ходе боевых действий. В полной мере это показывает ход специальной военной операции (СВО) на Украине. В боях за Мариуполь танки союзных войск превратились в своеобразную "длинную руку" пехоты. Как только мотострелки или штурмовые группы упирались в укрепленный опорный пункт противника или попадали под плотный огонь ВСУ и нацбатов, на помощь приходили танкисты.Тактика боя в городе своеобразная. И танки применялись по-особому, учитывая высокую подготовку противника и наличие у него современных противотанковых средств вооружения, включая-иностранного производства. Вот как описывает обычную работу танкистов своего подразделения бывший ополченец, а сейчас один из командиров подразделения народной милиции ДНР с позывным "Лось":В тяжелейших городских боях за Мариуполь Т-72БЗ стал одновременно "длиной рукой" и броней для пехоты. Машина доказала высокую живучесть. Некоторые танки успешно выходили из боя после нескольких попаданий не только из старых советских гранатометов РПГ-7, но и новейших западных комплексов NLAW и Javelin.Т-72Б3 получил новую пушку и более мощный двигатель, а также многоканальный прицел наводчика "Сосна-У" с тепловизором и цифровыми дисплеями. Машина оснащена системой динамической защиты "Реликт" и решетчатыми экранами, защищающими от кумулятивных боеприпасов. Этот танк не случайно заработал в мире репутацию надежной боевой машины. Новейшая его модификация –Т-72Б3 подтвердила это реноме в боестолкновениях на Донбасской дуге в дуэлях с танками украинской армии (в основном Т-64 БВ). В первую очередь за счет более современной системы управления огнем.Действуя в составе батальонно-тактических групп (БТГ) в ходе боевых действий на разных направлениях хорошо применяется танковая карусель. Такая тактика доставляет особенно много хлопот и головной боли ВСУ. Танковая карусель применялась российской армией в Сирии и не раз закреплялась на учениях и практических занятиях по боевой подготовке. В чем особенность? Хорошая возможность непрерывно вести огонь по позициям противника, эффективно и точно поражать огневые точки, как с места, так и в движении. Пока первый танк ведет огонь, экипаж второго танка загружает боекомплект и готовится произвести выстрел. Как правило, боевых Т-72Б3 или Т-80БВМ в такой карусели может быть задействовано от трех до семи, даже больше. В зависимости от поставленной задачи и масштаба операции.Кстати, во время боев в Мариуполе, на линии Северодонецк-Лисичанск применялась смешанная карусель. Для основного удара - Т72, для беспокоящего огня - БМП-3, оснащенное 109 мм орудием. Стрельба в режиме нон-стоп достигается за счет быстрого автомата заряжания - скорость перезарядки у наших современных танков минимальная -шесть секунд. Танковая карусель дает возможность перераспределять нагрузку на танк и экипаж, повышает живучесть тяжелой техники на поле боя.Еще более мощные и маневренныеРоль "загонщика" для противника выполняет глубоко модернизированный танк Т-80БВМ. С помощью газотурбинного двигателя мощностью в 1300 лошадиных сил может развивать скорость до 80 км в час. Укомплектован современным оборудованием - комплексом управляемого вооружения "Рефлекс", многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У", стабилизатором вооружения, что позволяет сохранять точность стрельбы при боевой работе в движении. За счет превосходства в скорости заднего хода и маневренности, может быстро заходить к противнику в борта. Учитывая, что танки ВСУ, как правило, забиты боекомплектом до отказа, достаточно одного выстрела.Т-90М "Прорыв" — третий танк из списка самых тяжеловооруженных боевых машин Российской армии. Боевая масса Т-90М составляет 48 тонн. Главная жемчужина танка — башенный модуль с многослойной бронезащитой, а также улучшенная всепогодная система управления огнём и переработанным автоматом заряжания. "Прорыв" комплектуется гладкоствольной 125-миллиметровой пушкой 2А46М-4, а также новейшими системами инфракрасного наведения и обнаружения целей. Стреляет как обычными снарядами, так и управляемыми реактивными снарядами ПТУР. Система управления огнём и система жизнеобеспечения — из танка четвёртого поколения.Принципиальное отличие Т-90М, замеченного в зоне проведения спецоперации, от обычных войсковых Т-72Б3 заметно невооружённым глазом. Машина получила переработанную динамическую защиту "Реликт", оберегающую экипаж от попаданий как классических, так и современных боеприпасов, включая ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью, как в американском ПТРК "Джавелин".Применяется проверенный и отработанный способ для более эффективной борьбы с огневыми точками противника - "кочующий танк". Служит главным образом средством достижения внезапности применения сил и средств. Так было в ходе чеченских войн на Северном Кавказе. Зачастую командиры танковых подразделений добивались внезапности, скрытности и введением в заблуждение относительно новых приемов и способов боевых действий, их места и времени.Так, в ходе операции по штурму Грозного не раз применялись "кочующие" танки. Суть их действий заключалась в следующем. Два танка под прикрытием огня мотострелковых подразделений скрытно выходили на короткий промежуток времени из-за укрытий, производили прицельный выстрел по огневым точкам боевиков, после чего быстро возвращались в исходное положение и тщательно маскировались. Подобным образом танки действовали в течение двух суток. За это время было уничтожено около двадцати огневых точек боевиков. Так действовали танкисты и во время недавних боев под Изюмом, Бахмутом, когда взламывали укрепленные опорные пункты ВСУ и националистов.Специальная военная операция на Украине в очередной раз показала, что пехота и спецназ не может достаточно эффективно выполнять боевые задачи без огневой поддержки танков. Это касается и сложной открытой местности (леса, овраги, реки и водоемы) и скученной городской агломерации. Как и десятилетия назад, танковые подразделения широко применяются на направлении главного удара для прорыва обороны противника.Современный российский танк способен уничтожить на поле боя практически любой объект в пределах прямой видимости. В зависимости от типа цели могут использоваться осколочно-фугасные, бронебойные, подкалиберные, кумулятивные боеприпасы и управляемые ракеты. В тоже время эффективность и качество при выполнении поставленных задач можно добиться за счет хорошо организованной и продуманной разведки, прикрытием со стороны средств ПВО, авиацией, наземными боевыми машинами пехоты."Терминатор" на поле бояВ этих условиях, по мнению многих аналитиков и специалистов, большую роль играют боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которые уже применяются в ходе специальной военной операции. Экипаж - 5 человек. Командир, наводчик, механик-водитель и два оператора курсовых гранатометных установок. На вооружении две 30 мм пушки, 4 противотанковых ракетных комплекса "Атака", два автоматических гранатомета АГС-17Д и 7,62 мм пулемет. Вооружение "Терминатора" позволяет прикрывать танки от ударов низколетящей малоскоростной авиации, бронетехники и пехоты противника. Эта машина способна не только поддерживать огнем танки, но и самостоятельно действовать в городских боях. Установлена на шасси танка Т-90. Основное вооружение расположено в легкой и подвижной необитаемой башне. Один "Терминатор" способен на поле боя заменить два БМП и один мотострелковый взвод.В целом, в ходе спецоперации наши танкисты используют всевозможные тактические приемы, способы применения которых зависит от конкретной обстановки, сил и средств, решаемых задач на театре военных действий.
https://ukraina.ru/20220808/1037389594.html
https://ukraina.ru/20220809/1037411514.html
https://ukraina.ru/20220726/1036840089.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Геннадий Алёхин
Геннадий Алёхин
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103425/25/1034252568_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a00d6fffc44bc032317cd9b6a300d5db.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, танки, танкист, мариуполь, сво
Чем воюют на Украине, Эксклюзив, танки, Танкист, Мариуполь, СВО

Чем воюют на Украине. Блуждающие танки и их "карусели"

08:27 20.08.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Читать в
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий.
Все материалы
Вообще современные танки в городских боях не должны использоваться, так считают опытные и бывалые танкисты из подразделений ЛНР и ДНР, участвовавшие в городских боях на улицах Мариуполя.
Броня крепка и танки наши быстры
Но, как показал опыт локальных конфликтов на Северном Кавказе, в Сирии бронированные машины разных модификаций участвовали и, по-прежнему, играют заметную роль в ходе боевых действий. В полной мере это показывает ход специальной военной операции (СВО) на Украине. В боях за Мариуполь танки союзных войск превратились в своеобразную "длинную руку" пехоты. Как только мотострелки или штурмовые группы упирались в укрепленный опорный пункт противника или попадали под плотный огонь ВСУ и нацбатов, на помощь приходили танкисты.
Владислав Лобаев интервью
8 августа, 08:28Чем воюют на Украине
Владислав Лобаев о том, как украинская разведка ведет войну против российских оружейников
Тактика боя в городе своеобразная. И танки применялись по-особому, учитывая высокую подготовку противника и наличие у него современных противотанковых средств вооружения, включая-иностранного производства. Вот как описывает обычную работу танкистов своего подразделения бывший ополченец, а сейчас один из командиров подразделения народной милиции ДНР с позывным "Лось":
"Работаем парами или тройками. Постоянно прикрываем друг друга. "Укропы" нас уже хорошо знают. Если видят – сразу прячутся. Но у нас и против этого приёмы есть. Ловим "на живца". Две машины в засаде, третья себя обозначает. Типа, дурака включает. Ну, они и не выдерживают. Пытаются достать. Обозначают себя, а дальше уже работа засады.

Поэтому мы полный БК давно не возим. Только "конвейер" под ногами. Двадцать два снаряда вполне хватает! Потому как, если "заптурят", то при открытых люках и пустой боеукладке есть шансы отделаться контузией, а вот если в немеханизированную боеукладку – а она по кругу башни стоит - попадёт, то хана! Детонация. Башню сразу откинешь…

Иногда, когда у "укропов" плотность средств противотанковых высокая, так вообще пять снарядов загрузишь, отвезёшь, навалишь им, и снова за пятью возвращаешься. Воюем на разных системах. И "семьдесят двойки" ранние, и "шестьдесят четвёрки", и "укроповские" "Булаты" отжимали, теперь вот на "бэ третьих". Тепловизоры у них хорошие. Ночью как днём. Связь у них получше. "Мотороловская", закрытая. Но у наших, как я уже говорил, оптика лучше, и защита намного лучше"…
В тяжелейших городских боях за Мариуполь Т-72БЗ стал одновременно "длиной рукой" и броней для пехоты. Машина доказала высокую живучесть. Некоторые танки успешно выходили из боя после нескольких попаданий не только из старых советских гранатометов РПГ-7, но и новейших западных комплексов NLAW и Javelin.
Т-72Б3 получил новую пушку и более мощный двигатель, а также многоканальный прицел наводчика "Сосна-У" с тепловизором и цифровыми дисплеями. Машина оснащена системой динамической защиты "Реликт" и решетчатыми экранами, защищающими от кумулятивных боеприпасов. Этот танк не случайно заработал в мире репутацию надежной боевой машины. Новейшая его модификация –Т-72Б3 подтвердила это реноме в боестолкновениях на Донбасской дуге в дуэлях с танками украинской армии (в основном Т-64 БВ). В первую очередь за счет более современной системы управления огнем.
Действуя в составе батальонно-тактических групп (БТГ) в ходе боевых действий на разных направлениях хорошо применяется танковая карусель. Такая тактика доставляет особенно много хлопот и головной боли ВСУ. Танковая карусель применялась российской армией в Сирии и не раз закреплялась на учениях и практических занятиях по боевой подготовке.
В чем особенность? Хорошая возможность непрерывно вести огонь по позициям противника, эффективно и точно поражать огневые точки, как с места, так и в движении. Пока первый танк ведет огонь, экипаж второго танка загружает боекомплект и готовится произвести выстрел. Как правило, боевых Т-72Б3 или Т-80БВМ в такой карусели может быть задействовано от трех до семи, даже больше. В зависимости от поставленной задачи и масштаба операции.
Кстати, во время боев в Мариуполе, на линии Северодонецк-Лисичанск применялась смешанная карусель. Для основного удара - Т72, для беспокоящего огня - БМП-3, оснащенное 109 мм орудием. Стрельба в режиме нон-стоп достигается за счет быстрого автомата заряжания - скорость перезарядки у наших современных танков минимальная -шесть секунд. Танковая карусель дает возможность перераспределять нагрузку на танк и экипаж, повышает живучесть тяжелой техники на поле боя.
Еще более мощные и маневренные
Роль "загонщика" для противника выполняет глубоко модернизированный танк Т-80БВМ. С помощью газотурбинного двигателя мощностью в 1300 лошадиных сил может развивать скорость до 80 км в час. Укомплектован современным оборудованием - комплексом управляемого вооружения "Рефлекс", многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У", стабилизатором вооружения, что позволяет сохранять точность стрельбы при боевой работе в движении. За счет превосходства в скорости заднего хода и маневренности, может быстро заходить к противнику в борта. Учитывая, что танки ВСУ, как правило, забиты боекомплектом до отказа, достаточно одного выстрела.
- РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 05:57Чем воюют на Украине
AGM-88 HARM: что особенного в этой ракете?
Т-90М "Прорыв" — третий танк из списка самых тяжеловооруженных боевых машин Российской армии. Боевая масса Т-90М составляет 48 тонн. Главная жемчужина танка — башенный модуль с многослойной бронезащитой, а также улучшенная всепогодная система управления огнём и переработанным автоматом заряжания.
"Прорыв" комплектуется гладкоствольной 125-миллиметровой пушкой 2А46М-4, а также новейшими системами инфракрасного наведения и обнаружения целей. Стреляет как обычными снарядами, так и управляемыми реактивными снарядами ПТУР. Система управления огнём и система жизнеобеспечения — из танка четвёртого поколения.
Принципиальное отличие Т-90М, замеченного в зоне проведения спецоперации, от обычных войсковых Т-72Б3 заметно невооружённым глазом. Машина получила переработанную динамическую защиту "Реликт", оберегающую экипаж от попаданий как классических, так и современных боеприпасов, включая ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью, как в американском ПТРК "Джавелин".
Применяется проверенный и отработанный способ для более эффективной борьбы с огневыми точками противника - "кочующий танк". Служит главным образом средством достижения внезапности применения сил и средств. Так было в ходе чеченских войн на Северном Кавказе. Зачастую командиры танковых подразделений добивались внезапности, скрытности и введением в заблуждение относительно новых приемов и способов боевых действий, их места и времени.
Так, в ходе операции по штурму Грозного не раз применялись "кочующие" танки. Суть их действий заключалась в следующем. Два танка под прикрытием огня мотострелковых подразделений скрытно выходили на короткий промежуток времени из-за укрытий, производили прицельный выстрел по огневым точкам боевиков, после чего быстро возвращались в исходное положение и тщательно маскировались. Подобным образом танки действовали в течение двух суток. За это время было уничтожено около двадцати огневых точек боевиков. Так действовали танкисты и во время недавних боев под Изюмом, Бахмутом, когда взламывали укрепленные опорные пункты ВСУ и националистов.
Специальная военная операция на Украине в очередной раз показала, что пехота и спецназ не может достаточно эффективно выполнять боевые задачи без огневой поддержки танков. Это касается и сложной открытой местности (леса, овраги, реки и водоемы) и скученной городской агломерации. Как и десятилетия назад, танковые подразделения широко применяются на направлении главного удара для прорыва обороны противника.
Танк Leopard 2A4
26 июля, 04:42Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. Бронированный зверинец "салорейха"
Современный российский танк способен уничтожить на поле боя практически любой объект в пределах прямой видимости. В зависимости от типа цели могут использоваться осколочно-фугасные, бронебойные, подкалиберные, кумулятивные боеприпасы и управляемые ракеты. В тоже время эффективность и качество при выполнении поставленных задач можно добиться за счет хорошо организованной и продуманной разведки, прикрытием со стороны средств ПВО, авиацией, наземными боевыми машинами пехоты.
"Терминатор" на поле боя
В этих условиях, по мнению многих аналитиков и специалистов, большую роль играют боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которые уже применяются в ходе специальной военной операции. Экипаж - 5 человек. Командир, наводчик, механик-водитель и два оператора курсовых гранатометных установок. На вооружении две 30 мм пушки, 4 противотанковых ракетных комплекса "Атака", два автоматических гранатомета АГС-17Д и 7,62 мм пулемет.
Вооружение "Терминатора" позволяет прикрывать танки от ударов низколетящей малоскоростной авиации, бронетехники и пехоты противника. Эта машина способна не только поддерживать огнем танки, но и самостоятельно действовать в городских боях. Установлена на шасси танка Т-90. Основное вооружение расположено в легкой и подвижной необитаемой башне. Один "Терминатор" способен на поле боя заменить два БМП и один мотострелковый взвод.
В целом, в ходе спецоперации наши танкисты используют всевозможные тактические приемы, способы применения которых зависит от конкретной обстановки, сил и средств, решаемых задач на театре военных действий.
 
Чем воюют на УкраинеЭксклюзивтанкиТанкистМариупольСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:01"Бесперспективно": в МИД России оценили сценарий исключения России из ООН
09:45"Нет морального права": в МИД Британии назвали условие присутствия России на G20
09:22В Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота
09:15Стало известно о капитуляции подразделения ВСУ в Зайцево
09:00Царев рассказал, для чего ВСУ обстреливают ЗАЭС
08:48Планетарное безумие или "договорняк"? Всё говорит о том, что СВО выходит на новый уровень
08:45Пургин рассказал, как изменилась тактика РФ с самого начала СВО
08:30"Даст команду хозяин": эксперт Шишкин о том, когда ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту
08:27Чем воюют на Украине. Блуждающие танки и их "карусели"
08:15"Останется одно село - и туда повезут ракету": эксперт о том, где должна завершиться СВО
08:00Военный историк рассказал о серьёзной проблеме у союзных сил
07:45Глава ДНР Пушилин рассказал о том, как идет восстановление домов в Мариуполе и Волновахе
07:30Страхом и патриотизмом: эксперт рассказал, как киевский режим мотивирует мобилизованных
07:15Эксперт Уваров объяснил, что может произойти в случае катастрофы на Запорожской АЭС
07:02Мир "Великого кольца": о ком писал Ефремов
07:00Глава ДНР Пушилин рассказал, когда в республике проведут референдум
06:55Пётр Лундстрем: На культурном фронте нам объявлена война
06:45Норин рассказал, какое из поставляемого ВСУ западного оружия оказалось “серьёзной штукой”
06:41Западная Украина за минувшую неделю
06:30“Неспасибо нашей прессе”: эксперт высказался о боевых возможностях ВСУ
Лента новостейМолния