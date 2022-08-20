https://ukraina.ru/20220820/1037584498.html

Чем воюют на Украине. Блуждающие танки и их "карусели"

Чем воюют на Украине. Блуждающие танки и их "карусели" - 20.08.2022 Украина.ру

Чем воюют на Украине. Блуждающие танки и их "карусели"

Украина.ру, 20.08.2022

2022-08-20T08:27

2022-08-20T08:27

2022-08-20T08:27

чем воюют на украине

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Вообще современные танки в городских боях не должны использоваться, так считают опытные и бывалые танкисты из подразделений ЛНР и ДНР, участвовавшие в городских боях на улицах Мариуполя.Броня крепка и танки наши быстрыНо, как показал опыт локальных конфликтов на Северном Кавказе, в Сирии бронированные машины разных модификаций участвовали и, по-прежнему, играют заметную роль в ходе боевых действий. В полной мере это показывает ход специальной военной операции (СВО) на Украине. В боях за Мариуполь танки союзных войск превратились в своеобразную "длинную руку" пехоты. Как только мотострелки или штурмовые группы упирались в укрепленный опорный пункт противника или попадали под плотный огонь ВСУ и нацбатов, на помощь приходили танкисты.Тактика боя в городе своеобразная. И танки применялись по-особому, учитывая высокую подготовку противника и наличие у него современных противотанковых средств вооружения, включая-иностранного производства. Вот как описывает обычную работу танкистов своего подразделения бывший ополченец, а сейчас один из командиров подразделения народной милиции ДНР с позывным "Лось":В тяжелейших городских боях за Мариуполь Т-72БЗ стал одновременно "длиной рукой" и броней для пехоты. Машина доказала высокую живучесть. Некоторые танки успешно выходили из боя после нескольких попаданий не только из старых советских гранатометов РПГ-7, но и новейших западных комплексов NLAW и Javelin.Т-72Б3 получил новую пушку и более мощный двигатель, а также многоканальный прицел наводчика "Сосна-У" с тепловизором и цифровыми дисплеями. Машина оснащена системой динамической защиты "Реликт" и решетчатыми экранами, защищающими от кумулятивных боеприпасов. Этот танк не случайно заработал в мире репутацию надежной боевой машины. Новейшая его модификация –Т-72Б3 подтвердила это реноме в боестолкновениях на Донбасской дуге в дуэлях с танками украинской армии (в основном Т-64 БВ). В первую очередь за счет более современной системы управления огнем.Действуя в составе батальонно-тактических групп (БТГ) в ходе боевых действий на разных направлениях хорошо применяется танковая карусель. Такая тактика доставляет особенно много хлопот и головной боли ВСУ. Танковая карусель применялась российской армией в Сирии и не раз закреплялась на учениях и практических занятиях по боевой подготовке. В чем особенность? Хорошая возможность непрерывно вести огонь по позициям противника, эффективно и точно поражать огневые точки, как с места, так и в движении. Пока первый танк ведет огонь, экипаж второго танка загружает боекомплект и готовится произвести выстрел. Как правило, боевых Т-72Б3 или Т-80БВМ в такой карусели может быть задействовано от трех до семи, даже больше. В зависимости от поставленной задачи и масштаба операции.Кстати, во время боев в Мариуполе, на линии Северодонецк-Лисичанск применялась смешанная карусель. Для основного удара - Т72, для беспокоящего огня - БМП-3, оснащенное 109 мм орудием. Стрельба в режиме нон-стоп достигается за счет быстрого автомата заряжания - скорость перезарядки у наших современных танков минимальная -шесть секунд. Танковая карусель дает возможность перераспределять нагрузку на танк и экипаж, повышает живучесть тяжелой техники на поле боя.Еще более мощные и маневренныеРоль "загонщика" для противника выполняет глубоко модернизированный танк Т-80БВМ. С помощью газотурбинного двигателя мощностью в 1300 лошадиных сил может развивать скорость до 80 км в час. Укомплектован современным оборудованием - комплексом управляемого вооружения "Рефлекс", многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У", стабилизатором вооружения, что позволяет сохранять точность стрельбы при боевой работе в движении. За счет превосходства в скорости заднего хода и маневренности, может быстро заходить к противнику в борта. Учитывая, что танки ВСУ, как правило, забиты боекомплектом до отказа, достаточно одного выстрела.Т-90М "Прорыв" — третий танк из списка самых тяжеловооруженных боевых машин Российской армии. Боевая масса Т-90М составляет 48 тонн. Главная жемчужина танка — башенный модуль с многослойной бронезащитой, а также улучшенная всепогодная система управления огнём и переработанным автоматом заряжания. "Прорыв" комплектуется гладкоствольной 125-миллиметровой пушкой 2А46М-4, а также новейшими системами инфракрасного наведения и обнаружения целей. Стреляет как обычными снарядами, так и управляемыми реактивными снарядами ПТУР. Система управления огнём и система жизнеобеспечения — из танка четвёртого поколения.Принципиальное отличие Т-90М, замеченного в зоне проведения спецоперации, от обычных войсковых Т-72Б3 заметно невооружённым глазом. Машина получила переработанную динамическую защиту "Реликт", оберегающую экипаж от попаданий как классических, так и современных боеприпасов, включая ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью, как в американском ПТРК "Джавелин".Применяется проверенный и отработанный способ для более эффективной борьбы с огневыми точками противника - "кочующий танк". Служит главным образом средством достижения внезапности применения сил и средств. Так было в ходе чеченских войн на Северном Кавказе. Зачастую командиры танковых подразделений добивались внезапности, скрытности и введением в заблуждение относительно новых приемов и способов боевых действий, их места и времени.Так, в ходе операции по штурму Грозного не раз применялись "кочующие" танки. Суть их действий заключалась в следующем. Два танка под прикрытием огня мотострелковых подразделений скрытно выходили на короткий промежуток времени из-за укрытий, производили прицельный выстрел по огневым точкам боевиков, после чего быстро возвращались в исходное положение и тщательно маскировались. Подобным образом танки действовали в течение двух суток. За это время было уничтожено около двадцати огневых точек боевиков. Так действовали танкисты и во время недавних боев под Изюмом, Бахмутом, когда взламывали укрепленные опорные пункты ВСУ и националистов.Специальная военная операция на Украине в очередной раз показала, что пехота и спецназ не может достаточно эффективно выполнять боевые задачи без огневой поддержки танков. Это касается и сложной открытой местности (леса, овраги, реки и водоемы) и скученной городской агломерации. Как и десятилетия назад, танковые подразделения широко применяются на направлении главного удара для прорыва обороны противника.Современный российский танк способен уничтожить на поле боя практически любой объект в пределах прямой видимости. В зависимости от типа цели могут использоваться осколочно-фугасные, бронебойные, подкалиберные, кумулятивные боеприпасы и управляемые ракеты. В тоже время эффективность и качество при выполнении поставленных задач можно добиться за счет хорошо организованной и продуманной разведки, прикрытием со стороны средств ПВО, авиацией, наземными боевыми машинами пехоты."Терминатор" на поле бояВ этих условиях, по мнению многих аналитиков и специалистов, большую роль играют боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которые уже применяются в ходе специальной военной операции. Экипаж - 5 человек. Командир, наводчик, механик-водитель и два оператора курсовых гранатометных установок. На вооружении две 30 мм пушки, 4 противотанковых ракетных комплекса "Атака", два автоматических гранатомета АГС-17Д и 7,62 мм пулемет. Вооружение "Терминатора" позволяет прикрывать танки от ударов низколетящей малоскоростной авиации, бронетехники и пехоты противника. Эта машина способна не только поддерживать огнем танки, но и самостоятельно действовать в городских боях. Установлена на шасси танка Т-90. Основное вооружение расположено в легкой и подвижной необитаемой башне. Один "Терминатор" способен на поле боя заменить два БМП и один мотострелковый взвод.В целом, в ходе спецоперации наши танкисты используют всевозможные тактические приемы, способы применения которых зависит от конкретной обстановки, сил и средств, решаемых задач на театре военных действий.

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2022

Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин

эксклюзив, танки, танкист, мариуполь, сво