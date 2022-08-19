https://ukraina.ru/20220819/1037892332.html

Выпускникам из Изюма выдали аттестаты российского образца

Выпускникам из Изюма выдали аттестаты российского образца - 19.08.2022 Украина.ру

Выпускникам из Изюма выдали аттестаты российского образца

Школьные аттестаты российского образца получили выпускники школ в городе Изюме Харьковской области. Об этом сообщает 19 августа военно-гражданская администрация области в официальном Telegram-канале.

2022-08-19T23:41

2022-08-19T23:41

2022-08-19T23:41

харьковская область

изюм

аттестаты

выпускники

новости

россия

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В администрации это событие охарактеризовали как знаменательное и отметили, что это случилось, несмотря на сложное положение в регионе и постоянные обстрелы со стороны ВСУ. В сообщении также говорится о том, что по выделенным российскими ВУЗами квотам выпускники из Изюма смогут учиться в учреждениях высшего образования в России.

https://ukraina.ru/20220723/1036789070.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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харьковская область, изюм, аттестаты, выпускники, новости, россия