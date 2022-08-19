https://ukraina.ru/20220819/1037892332.html
Выпускникам из Изюма выдали аттестаты российского образца
Выпускникам из Изюма выдали аттестаты российского образца - 19.08.2022 Украина.ру
Выпускникам из Изюма выдали аттестаты российского образца
Школьные аттестаты российского образца получили выпускники школ в городе Изюме Харьковской области. Об этом сообщает 19 августа военно-гражданская администрация области в официальном Telegram-канале.
2022-08-19T23:41
2022-08-19T23:41
2022-08-19T23:41
харьковская область
изюм
аттестаты
выпускники
новости
россия
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В администрации это событие охарактеризовали как знаменательное и отметили, что это случилось, несмотря на сложное положение в регионе и постоянные обстрелы со стороны ВСУ. В сообщении также говорится о том, что по выделенным российскими ВУЗами квотам выпускники из Изюма смогут учиться в учреждениях высшего образования в России.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
харьковская область, изюм, аттестаты, выпускники, новости, россия
Харьковская область, Изюм, аттестаты, выпускники, Новости, Россия
Выпускникам из Изюма выдали аттестаты российского образца
Школьные аттестаты российского образца получили выпускники школ в городе Изюме Харьковской области. Об этом сообщает 19 августа военно-гражданская администрация области в официальном Telegram-канале.