Выпускникам из Изюма выдали аттестаты российского образца - 19.08.2022 Украина.ру
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Выпускникам из Изюма выдали аттестаты российского образца
Выпускникам из Изюма выдали аттестаты российского образца - 19.08.2022 Украина.ру
Выпускникам из Изюма выдали аттестаты российского образца
Школьные аттестаты российского образца получили выпускники школ в городе Изюме Харьковской области. Об этом сообщает 19 августа военно-гражданская администрация области в официальном Telegram-канале.
2022-08-19T23:41
2022-08-19T23:41
харьковская область
изюм
аттестаты
выпускники
новости
россия
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В администрации это событие охарактеризовали как знаменательное и отметили, что это случилось, несмотря на сложное положение в регионе и постоянные обстрелы со стороны ВСУ. В сообщении также говорится о том, что по выделенным российскими ВУЗами квотам выпускники из Изюма смогут учиться в учреждениях высшего образования в России.
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харьковская область, изюм, аттестаты, выпускники, новости, россия
Харьковская область, Изюм, аттестаты, выпускники, Новости, Россия

Выпускникам из Изюма выдали аттестаты российского образца

23:41 19.08.2022
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкПриемная кампания в Таврическом национальном университете имени Вернадского в Симферополе
Приемная кампания в Таврическом национальном университете имени Вернадского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Андрей Иглов
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Школьные аттестаты российского образца получили выпускники школ в городе Изюме Харьковской области. Об этом сообщает 19 августа военно-гражданская администрация области в официальном Telegram-канале.
В администрации это событие охарактеризовали как знаменательное и отметили, что это случилось, несмотря на сложное положение в регионе и постоянные обстрелы со стороны ВСУ.
В Изюме выпускники 11-х классов местных школ получили аттестаты российского образца о полном среднем образовании. Очень знаменательный день во всех отношениях. Несмотря на постоянные препятствия со стороны Украины, школьники окончили школу и получили российские аттестаты.
Военно-гражданская администрация Харьковской области
В сообщении также говорится о том, что по выделенным российскими ВУЗами квотам выпускники из Изюма смогут учиться в учреждениях высшего образования в России.
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 09:47Спецоперация
В Купянске налаживается мирная жизньУчреждения культуры, спортивные секции и музыкальная школа возобновили работу в городе Купянске Харьковской области. Об этом сообщает 23 июля агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации региона
 
Харьковская областьИзюматтестатывыпускникиНовостиРоссия
 
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23:53Бывший мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области
23:41Выпускникам из Изюма выдали аттестаты российского образца
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