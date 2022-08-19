https://ukraina.ru/20220819/1037878322.html

Запорожье в период боевых действий: от ядерной катастрофы не спрячешься

Запорожье в период боевых действий: от ядерной катастрофы не спрячешься - 19.08.2022 Украина.ру

Запорожье в период боевых действий: от ядерной катастрофы не спрячешься

Украина.ру, 19.08.2022

2022-08-19T16:09

2022-08-19T16:09

2022-08-19T16:53

запорожье

эксклюзив

украина

всу

россия

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С конца февраля окрестности Запорожья стали ареной активных боевых действий. Часть области контролируется войсками РФ, но областной центр пока — под контролем киевских силовиков.В последнее время ВСУ наносят целенаправленные удары по Запорожской АЭС — крупнейшей атомной станции в стране, что грозит ядерной катастрофой. В областном центре в это время царят панические настроения.Пока в Запорожье, как сообщают местные власти, радиационный фон в пределах нормы. Однако местные жители жалуются не нестерпимый запах горелого пластика и йода, который висит над некоторыми районами.На территории неработающего завода полупроводников в Третьем Шевченковском микрорайоне неизвестные по ночам жгут некие вещества, о чем жители Запорожья проинформировали Нацполицию, но реакции не последовало.До недавнего времени Запорожье было воротами на подконтрольную РФ территорию. Легальным коридором для выезда воспользовались тысячи украинских мужчин, уходя от мобилизации. Хотя за это и приходилось заплатить немалую сумму.В августе же СБУ прикрыла «лавочку» в мэрии Запорожья. По данным Государственного бюро расследований (ГБР), городские чиновники организовали масштабную коррупционную схему по выдаче разрешений для выезда.В частности, создавали искусственные препятствия либо тянули время, или же сознательно допускали ошибки при оформлении документов. В результате время рассмотрения заявок на выезд необоснованно затягивалось и составляло от 4 до 5 недель. В некоторых случаях человеку вообще отказывали в пересечении линии столкновения, поскольку в документах были указаны якобы неточные данные.Чтобы ускорить процедуру, желающим предлагалось заплатить. Была разработана целая система поборов. С одного автомобиля требовали до 800 долларов. Деньги получали специально привлеченные посредники.В результате скандала был уволен глава Нацполиции области Николай Лушпиенко.Еще хуже ситуация в небольших поселках области. Катастрофическая ситуация, как сообщают местные жители, сложилась и в подконтрольном Киеву прифронтовом Гуляй-Поле — на родине Нестора Махно.«Со второго марта полностью исчезло электроснабжение и вода, поскольку воду качают электронасосы. Связи нет с того же момента: лазим по крышам, ищем какую-нибудь палочку. Газ перебили в мае. А о нас никто не говорит», — пишет житель Гуляй-Поля.На этом участке фронта находятся позиции неонацистского подразделения «Азов»*, о чем можно судить по заявлениям украинского Штаба обороны Запорожского края.Несмотря на очевидные проблемы в подконтрольных Киеву районах, СМИ Запорожья акцентируют внимание исключительно на подконтрольных РФ территориях, запугивая население областного центра.В большинстве сообщений украинских СМИ региона заявляется о том, что россияне якобы массово похищают и пытают людей в Мелитополе и Бердянске. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов, который сам сидит в Запорожье, заявляет, якобы около 1000 жителей города прошли через пыточные подвалы россиян.По официальным украинским данным, около 70% жителей города потеряли работу за последние месяцы.Учитывая регулярные обстрелы атомной станции, местные жители находятся в растерянности. Многие из тех, кто до сих пор оставался в городе, подумывают об эвакуации. Однако выезд на подконтрольную РФ территорию области сопряжен с большими трудностями, особенно для мужчин призывного возраста.Грунтовую дорогу через поселок Васильевка после недавних дождей размыло, проехать там может только специальная техника. Оставаться в городе — значит подвергать себя риску радиационного заражения, поскольку в Киеве явно намерены устроить аварию на АЭС.Эвакуироваться в западные регионы Украины — значит выживать среди не особо дружественного населения, зачастую на гуманитарную помощь международных организаций в заброшенных сельских домах и общежитиях.Горячей воды в Запорожье уже нет достаточно давно, включать ее не планируют. Обладминистрация рекомендует жителям покупать бойлеры.Еще больше вопросов у жителей возникает относительно перспектив отопительного сезона. Власти рекомендуют жителям самостоятельно утеплять дома, но предупреждают, что, возможно, горожан придется эвакуировать, потому что не будет ни газоснабжения, ни электроснабжения.Тем временем по всему периметру Запорожья копают рвы и окопы, заливают цементом новые фортификационные сооружения. Киевские власти готовят город к осаде, не считаясь с возможными жертвами и разрушениями.В разных районах города были замечены люди в костюмах радиологической защиты — работники службы чрезвычайных ситуация отрабатывают действия на случай радиационной угрозы.Такие новости отнюдь не вселяют оптимизма жителям города. Многие и рады были бы уехать, но только куда?* Запрещенная в России террористическая организация.

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https://ukraina.ru/20220813/1037611013.html

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Дмитрий Ковалевич

запорожье, эксклюзив, украина, всу, россия