Советник главы Крыма пригрозил Украине и США за возможную атаку - 19.08.2022 Украина.ру
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Советник главы Крыма пригрозил Украине и США за возможную атаку
Советник главы Крыма пригрозил Украине и США за возможную атаку - 19.08.2022 Украина.ру
Советник главы Крыма пригрозил Украине и США за возможную атаку
Любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями. Таким образом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков прокомментировал сообщение, что США разрешили Киеву атаковать полуостров с помощью американского оружия, передает 19 августа РИА Новости
2022-08-19T09:20
2022-08-19T09:20
крым
оружие
сша
новости
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"Не надо делать поспешных выводов насчет данной информации. Как известно, цыплят по осени считают. Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями", - сказал Крючков.Ранее газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома написала, что США допускают возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на Крым, считая это "самообороной".Украинский министр обороны Алексей Резников на днях заявил о возможности применения оружия, поставленного США, для нападения на Крым.
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крым, оружие, сша, новости
Крым, оружие, США, Новости

Советник главы Крыма пригрозил Украине и США за возможную атаку

09:20 19.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями. Таким образом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков прокомментировал сообщение, что США разрешили Киеву атаковать полуостров с помощью американского оружия, передает 19 августа РИА Новости
"Не надо делать поспешных выводов насчет данной информации. Как известно, цыплят по осени считают. Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями", - сказал Крючков.
Ранее газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома написала, что США допускают возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на Крым, считая это "самообороной".
Украинский министр обороны Алексей Резников на днях заявил о возможности применения оружия, поставленного США, для нападения на Крым.
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Заголовок открываемого материала
09:20Советник главы Крыма пригрозил Украине и США за возможную атаку
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