"Зеркальный ответ": Марков сказал, как РФ может прекратить удары ВСУ по Запорожской АЭС
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Если будет повреждена ЗАЭС, то Россия нанесет удар по Хмельницкой атомной станции, которая недалеко от Польши и только тогда прекратятся удары ВСУ, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий ранее заявил, что делегация Международного агентства по атомной энергии не может посетить Запорожскую АЭС, пока украинская сторона не прекратит обстрелы станции.
Я полагаю, чтобы остановить атаки на Запорожскую атомную станцию, достаточно просто сказать: если будет повреждена Запорожская атомная станция, Россия нанесет удар по Хмельницкой атомной станции, которая недалеко от Польши, на Западной Украине. Это будет зеркальный ответ, и пусть радиация пойдет на Польшу, которая так сильно поддерживает этот режим.
По его мнению, киевский режим хочет, чтобы Запорожская АЭС находилась на территории освобожденной Россией, а фактически чтобы она контролировалась Киевом.
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