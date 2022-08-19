https://ukraina.ru/20220819/1037815495.html

"Зеркальный ответ": Марков сказал, как РФ может прекратить удары ВСУ по Запорожской АЭС

"Зеркальный ответ": Марков сказал, как РФ может прекратить удары ВСУ по Запорожской АЭС - 19.08.2022 Украина.ру

"Зеркальный ответ": Марков сказал, как РФ может прекратить удары ВСУ по Запорожской АЭС

Если будет повреждена ЗАЭС, то Россия нанесет удар по Хмельницкой атомной станции, которая недалеко от Польши и только тогда прекратятся удары ВСУ, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру

2022-08-19T06:45

2022-08-19T06:45

2022-08-19T06:45

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Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий ранее заявил, что делегация Международного агентства по атомной энергии не может посетить Запорожскую АЭС, пока украинская сторона не прекратит обстрелы станции.По его мнению, киевский режим хочет, чтобы Запорожская АЭС находилась на территории освобожденной Россией, а фактически чтобы она контролировалась Киевом.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220818/1037795160.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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