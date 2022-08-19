"Зеркальный ответ": Марков сказал, как РФ может прекратить удары ВСУ по Запорожской АЭС - 19.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220819/1037815495.html
"Зеркальный ответ": Марков сказал, как РФ может прекратить удары ВСУ по Запорожской АЭС
"Зеркальный ответ": Марков сказал, как РФ может прекратить удары ВСУ по Запорожской АЭС - 19.08.2022 Украина.ру
"Зеркальный ответ": Марков сказал, как РФ может прекратить удары ВСУ по Запорожской АЭС
Если будет повреждена ЗАЭС, то Россия нанесет удар по Хмельницкой атомной станции, которая недалеко от Польши и только тогда прекратятся удары ВСУ, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-08-19T06:45
2022-08-19T06:45
запорожская аэс
новости
украина
россия
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0c/1037595752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3c2f7c89bc9cf54ddd2725c119e4dc2.jpg
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий ранее заявил, что делегация Международного агентства по атомной энергии не может посетить Запорожскую АЭС, пока украинская сторона не прекратит обстрелы станции.По его мнению, киевский режим хочет, чтобы Запорожская АЭС находилась на территории освобожденной Россией, а фактически чтобы она контролировалась Киевом.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220818/1037795160.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0c/1037595752_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_52a4b794ad9b05053c1a5b5b1fcd97c8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожская аэс, новости, украина, россия, всу
Запорожская АЭС, Новости, Украина, Россия, ВСУ

"Зеркальный ответ": Марков сказал, как РФ может прекратить удары ВСУ по Запорожской АЭС

06:45 19.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Если будет повреждена ЗАЭС, то Россия нанесет удар по Хмельницкой атомной станции, которая недалеко от Польши и только тогда прекратятся удары ВСУ, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий ранее заявил, что делегация Международного агентства по атомной энергии не может посетить Запорожскую АЭС, пока украинская сторона не прекратит обстрелы станции.
Я полагаю, чтобы остановить атаки на Запорожскую атомную станцию, достаточно просто сказать: если будет повреждена Запорожская атомная станция, Россия нанесет удар по Хмельницкой атомной станции, которая недалеко от Польши, на Западной Украине. Это будет зеркальный ответ, и пусть радиация пойдет на Польшу, которая так сильно поддерживает этот режим.
Сергей Марков интервью
Сергей Марков
директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва
По его мнению, киевский режим хочет, чтобы Запорожская АЭС находилась на территории освобожденной Россией, а фактически чтобы она контролировалась Киевом.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 09:39Спецоперация
МАГАТЭ и ЗАЭС, провокация для Гуттериша. Главное на Украине на утро 18 августаРоссия и Украина работают над визитом делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Тем временем ВСУ готовят провокацию на станции, приуроченную к визиту генсека ООН Антониу Гуттериш
 
Запорожская АЭСНовостиУкраинаРоссияВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:20Советник главы Крыма пригрозил Украине и США за возможную атаку
08:57США запугали международный бизнес политикой санкций — посол Антонов
08:53Тернополь в период СВО. "Могилизация" галичан и атака на Почаевскую лавру
08:45Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского
08:34Ложь США подталкивает Киев к реализации чреватых катастрофой планов — посольство РФ
08:32Александр Уваров рассказал, каковы шансы получить на Запорожской АЭС второй "Чернобыль"
08:30Эксперт рассказал, какое значение имеет Крым для освобожденных регионов Украины
08:27"Пытали родителей и жен". Как СБУ подавляла подполье в Запорожье
08:25Эксперт предложил мирный способ смены власти на Украине
08:16Командир ополчения рассказал о "почти неограниченных" поставках оружия Киеву
08:16Эксперт назвали условие, при котором России не придется захватывать Киев
08:15Рожин объяснил, сможет ли Украина перейти в контрнаступление с западным оружием
08:15"Не будет таким, каким был раньше": основатель ДНР Пургин рассказал про будущее Донбасса
08:09"Европейцы будут мечтать о РФ": Цеков о возможном запрете виз для россиян
08:00Козин: базы флота в Одессе должны принадлежать здравой части Украины
07:58Индонезия может организовать встречу Путина и Байдена
07:46"Дряхлеющий президент": обозреватель назвал Байдена олицетворением упадка США
07:45"Политическое самоубийство для Европы": Марков о запрете въезда россиян в страны ЕС
07:37Систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за угрозы новых обстрелов
07:30Обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области - Царев
Лента новостейМолния