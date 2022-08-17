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Сергей Марков: Мы видим политическое самоубийство Европы

Сергей Марков: Мы видим политическое самоубийство Европы - 17.08.2022 Украина.ру

Сергей Марков: Мы видим политическое самоубийство Европы

Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T16:58

2022-08-17T16:58

2022-08-17T16:58

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Сила России не в том, что она одна способна победить Америку, а в том, что выступает за суверенитет и против империалистического доминирования США, и в этом смысле является лидером для большинства стран. Так считает директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва Сергей Марков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Сергей, начнём с темы закрытия Европы для России. Пойдут ли на подобную авантюру крупные, мощные экономически страны - Германия и Франция? – Сейчас они не пойдут, сейчас Франция и Германия, Италия и Испания, самые крупные страны Евросоюза, Еврокомиссии, уже выразили свое несогласие с этой позицией, о том, чтобы шенгенские визы не выдавать российским гражданам и вообще не пускать их в страны Евросоюза. Я думаю, что это случится чуть позже. Я прогнозирую, что это случится в конце этого года, после того, когда пройдут референдумы в ДНР-ЛНР. А это произойдет, по всей видимости, когда полностью будет освобождена территория ДНР, а также пройдут референдумы в Херсонской, Запорожской областях - это уже, по всей видимости, когда будут освобожден еще маленький кусочек Запорожской области.После того, как Россия примет решение о том, чтобы принять их в состав РФ – после этого, я думаю, и эти крупные страны закроют шенген для российских граждан.Само по себе это, я считаю, плохо для России. Лучше, когда есть свобода передвижения. Здесь мы видим, что одна из фундаментальных свобод – свобода передвижения, грубо нарушается странами Европы. Это плохо для России, но, честно сказать, еще хуже для Европы. Это выглядит как политическое самоубийство для Европы.Европа миру интересна, потому что она является продвигателем принципов прав человека, свободы, демократии. А Европа, которая против прав человека, Европа, которая против свободы – не нужна миру. Технологии сейчас и в других странах развиваются. Поэтому мы являемся свидетелем политического самоубийства Европы, когда они свою главную силу, мягкую силу ценностей подрывают.Это мы видим и в других вещах. Как вы знаете, Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО. Они сильно усилят НАТО? Они прибавят процента полтора к военной мощи НАТО. Но, в то же время, важнейший ресурс нейтралитета, который Финляндия и Швеция использовали на протяжении десятилетий, через них и Европа, и европейская цивилизация использовали этот ресурс в том числе в своих интересах – он ими сейчас потерян.Сейчас Европа на наших глазах теряет авторитет в области свободы, прав человека, в то время когда свобода становится ценностью все большей и большей для сотен миллионов человек. И в этот момент Европа сама, пятясь задом, слазит с этого пьедестала.Это, конечно, выражение кризиса европейской цивилизации. Никакого энтузиазма у нас нет от этого. Для чего они ограничивают право России - чтобы поддерживать чудовищный режим Киева!Очевидно, проводится политика государственного терроризма, и сейчас - ядерного терроризма, на глазах у всех людей обстреливается запорожская АЭС.Поддержка этого чудовищного киевского режима и ограничение прав россиян на свободу передвижения являются ступенями деградации европейской цивилизации. И нам нужно думать о том, что мы будем поднимать упавшее знамя европейской цивилизации.– О ситуации на Запорожской АЭС: есть ли смысл делегации МАГАТЭ присутствовать на территории станции? – Совершенно очевидно, что США и Британия – главные, кто руководит Украиной, через свой прокси-режим развивают ядерный терроризм. Проблема в том, что мы этого не замечаем. США и Британия, вместе с норвежцами, потопили наш крейсер "Москва". Сделали вид, что это сделали украинцы. Мы тоже сделали вид, что это украинцы, и никак не ответили. США и Британия через своих прокси ведут компанию террора в отношении мирных граждан, которые отвечают за ЖКХ в Херсонской области, кто-то отвечает за молодежную политику – абсолютно мирных граждан убивают, это очевидный терроризм.Мы делаем вид, что это все украинские националисты, а в отношении США и Британии - нет. Поэтому они продолжают дальше, к сожалению. Я полагаю, чтобы остановить атаки на Запорожскую атомную станцию, достаточно просто сказать: если будет повреждена Запорожская атомная станция, Россия нанесет удар по Хмельницкой атомной станции, которая недалеко от Польши, на Западной Украине. Это будет зеркальный ответ, и пусть радиация пойдет на Польшу, которая так сильно поддерживает этот режим.Там на западе еще есть Ровенская станция – по Ровенской не надо, поскольку она недалеко от границы с Белоруссией находится, белорусов обижать не надо, а по Хмельницкой вполне можно. Тогда они заерзают, тогда поймут, что это может их коснуться. А так они обстреливают.Объясню, в чем там логика, связанная с МАГАТЭ и т.д. Нам не нравится то, что Украина занимается ядерным терроризмом. Они бьют по хранилищу атомных отходов. Чего они хотят добиться? Они хотят, чтобы Запорожская АЭС формально находилась на территории, контролируемой Россией, а фактически чтобы она контролировалась ими, киевским режимом. В том числе чтобы персонал весь ими контролировался, и чтобы они могли ее взорвать в любой момент, если захотят.Кроме того, чтобы электроэнергия вся шла туда. Крупнейшая в Европе атомная станция, и она, по-моему, около половины всей электроэнергии, которая идет от атомных станций в Украине – дает Запорожская АЭС. А мы за то, чтобы ее электричество шло в Донбасс, который нужно восстанавливать, и в Крым, и в Запорожье, и в Херсон. У нас сейчас там специалисты уже работают несколько месяцев фактически, они готовы переподключить. Так вот, киевский режим бьет по этим ресурсам, потому что он не хочет, чтобы мы переподключали эти электрические потоки на Крым и на Донбасс.Мы хотим добиться, чтобы была миссия МАГАТЭ, которая зафиксировала демилитаризацию этой станции, что там нет никаких российских войск, чтобы они фиксировали, что там есть или нет, какие-то артиллерийские удары, чтобы добились, чтоб этих артиллерийских ударов не было со стороны ВСУ. Вот в чем наш план.Но при этом мы хотим иметь свободу переключить электричество на Крым и Донбасс. Они (Запад и киевский режим – Ред.) этого не хотели. Поэтому их план-минимум, чтобы мы не переключали электричество, а их план-максимум заключается в том, чтобы Россия вообще дала контроль на Запорожской АЭС МАГАТЭ. А МАГАТЭ не является сейчас самостоятельной организацией, она связана с ООН, а генсек полностью положил рабочую структуру ООН под американцев.Имеется в виду, что американцы возьмут контроль над Запорожской АЭС, вот чего они добиваются по максимуму. Сейчас у нас говорят: давайте пойдём на компромисс, оставим все как есть, ничего не будем переключать. Но это будет означать, что киевский режим путем ядерного терроризма достиг своей цели.Мне кажется, этого нельзя допустить. С террористами разговаривать только кулаком, только языком силы. Мне кажется, обстрелы прекратятся, если мы заявим о том, что в случае повреждения мы нанесем удар по Хмельницкой АЭС.– Владимир Путин на форуме "Армия-2022" заявил, что союзники России не прогибаются перед гегемоном и выбирают суверенный путь развития. Если задуматься, в чем феномен гегемона США? Почему многие страны до сих пор пляшут под дудку Штатов?– Я работал много лет с американцами. Это великая сверхдержава, по-прежнему - номер один, я бы сказал, единственная из сверхдержав, потому что другие великие державы не могут быть именно сверхдержавами, они не претендуют на глобальную гегемонию. США - претендуют.Здесь несколько причин. Во-первых, Соединенные Штаты Америки являются мировым экономическим лидером – по объему экономики они уже, видимо, немножко меньше Китая, но по стандартам жизненного развития, по уровню жизни, понятно, что они намного лучше Китая, так же, как и по уровню технологического развития. Это не китайские технологии идут в Америку, это американские технологии идут в Китай.Кроме того, США являются сверхдержавой в смысле того, что они доминируют во многих международных организациях. Генсек ООН подчинен сегодня американцам. ОЗХО подчинена американцам, это организация по запрещению химического оружия, и фальсифицирует всякие фейки в интересах американцев.МОК по приказу американцев наших спортсменов никуда не пускает. Очень развитый регион мира – Евросоюз, который был лидером цивилизационного развития на протяжении многих столетий, подчинен сегодня американцам.Американцы обладают самой сильной армией и, если память не изменяет, военный бюджет США равен бюджету военному восьми стран, которые стоят на втором, третьем, четвертом местах. Мы, вместе с китайцами, турками, Ираном - тем не менее, значительно меньше американцев. Это огромная военная мощь, которая проецируется в самые разные уголки мира.Есть американский образ жизни, который многим нравится, который транслируется в Голливуде. Голливуд – это мягкая сила. Я прошелся по разным городам, там художники рисуют, они предлагают, что кого-то могут нарисовать. И в качестве образца рисуют каких-то известных личностей. И эти известные личности, почти все - голливудские актеры.Это говорит о том, что у нас Голливуд является более важным, чем наши "Мосфильм", "Ленфильм" и другие наши компании, производящие фильмы. Голливуд доминирует, он создает образцы поведения, и он показывает, что Америка - это образец, величайшая страна, на которую всегда должны ориентироваться и которой все должны подчиняться. Это тоже одна из составляющих силы. И пока это продолжается. Сразу отвечу на короткий вопрос – а как мы подорвем роль американцев? Как мы можем у них выиграть, если они начали против нас играть? Мне мои друзья-американцы говорят, а что вы рыпаетесь против нас, американцев? Вы даже более мощным Советским Союзом проиграли, куда же вам теперь, когда вы значительно слабее, а Америка – значительно сильнее?Путин верно отмечает, что сила России не в том, что мы одни победим американцев, а в том, что мы выступаем за суверенитет и против империалистического доминирования США, и в этом смысле мы являемся лидерами для большинства стран. Они хотели бы, чтобы Америка обломалась на России, потому, что они не хотят, чтобы вслед за Россией Америка пришла к ним с кованым сапогом и с какой-нибудь хунтой типа киевской – и тоже их подавляла.Вот в этом наша сила – в том, что за нами стоит большая часть мирового сообщества, которая считает, что различные страны должны жить более самостоятельно и не подчиняться диктату Вашингтона.

https://ukraina.ru/20201113/1029610421.html

https://ukraina.ru/20220816/1037746887.html

https://ukraina.ru/20210114/1030237955.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, сергей марков, рф, сша, ес, сво, политика