https://ukraina.ru/20220819/1037814480.html

"Политическое самоубийство для Европы": Марков о запрете въезда россиян в страны ЕС

"Политическое самоубийство для Европы": Марков о запрете въезда россиян в страны ЕС - 19.08.2022 Украина.ру

"Политическое самоубийство для Европы": Марков о запрете въезда россиян в страны ЕС

Самые крупные страны Евросоюза уже выразили свое несогласие с позицией Владимира Зеленского, о том, чтобы шенгенские визы не выдавать россиянам и не впускать их в Европу, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру

2022-08-19T07:45

2022-08-19T07:45

2022-08-19T07:45

новости

европа

владимир зеленский

россия

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Зеленский ранее заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.Он предположил, что после того как Россия примет решение о том, чтобы принять освобожденные территории Украины в состав РФ, тогда крупные страны закроют шенген для российских граждан.Но "это выглядит как политическое самоубийство для Европы", потому что ей будет хуже от такого решения, чем России, добавил эксперт.Он подчеркнул, что поддержка киевского режима и ограничение прав россиян на свободу передвижения являются ступенями деградации европейской цивилизации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220818/1037779246.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, европа, владимир зеленский, россия