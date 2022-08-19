"Политическое самоубийство для Европы": Марков о запрете въезда россиян в страны ЕС - 19.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220819/1037814480.html
"Политическое самоубийство для Европы": Марков о запрете въезда россиян в страны ЕС
"Политическое самоубийство для Европы": Марков о запрете въезда россиян в страны ЕС - 19.08.2022 Украина.ру
"Политическое самоубийство для Европы": Марков о запрете въезда россиян в страны ЕС
Самые крупные страны Евросоюза уже выразили свое несогласие с позицией Владимира Зеленского, о том, чтобы шенгенские визы не выдавать россиянам и не впускать их в Европу, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-08-19T07:45
2022-08-19T07:45
новости
европа
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037662199_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_6ae09f43c62469eddc9a5feea8bafee8.jpg
Зеленский ранее заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.Он предположил, что после того как Россия примет решение о том, чтобы принять освобожденные территории Украины в состав РФ, тогда крупные страны закроют шенген для российских граждан.Но "это выглядит как политическое самоубийство для Европы", потому что ей будет хуже от такого решения, чем России, добавил эксперт.Он подчеркнул, что поддержка киевского режима и ограничение прав россиян на свободу передвижения являются ступенями деградации европейской цивилизации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220818/1037779246.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037662199_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_3f47765e535029e123a2ba42cad112ed.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, владимир зеленский, россия
Новости, Европа, Владимир Зеленский, Россия

"Политическое самоубийство для Европы": Марков о запрете въезда россиян в страны ЕС

07:45 19.08.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Самые крупные страны Евросоюза уже выразили свое несогласие с позицией Владимира Зеленского, о том, чтобы шенгенские визы не выдавать россиянам и не впускать их в Европу, сказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру
Зеленский ранее заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию.
Сейчас они не пойдут, сейчас Франция и Германия, Италия и Испания, самые крупные страны Евросоюза, Еврокомиссии уже выразили свое несогласие с этой позицией, о том, чтобы шенгенские визы не выдавать российским гражданам и вообще не пускать их в страны Евросоюза.
Сергей Марков интервью
Сергей Марков
директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы РФ пятого созыва
Он предположил, что после того как Россия примет решение о том, чтобы принять освобожденные территории Украины в состав РФ, тогда крупные страны закроют шенген для российских граждан.
Но "это выглядит как политическое самоубийство для Европы", потому что ей будет хуже от такого решения, чем России, добавил эксперт.
Он подчеркнул, что поддержка киевского режима и ограничение прав россиян на свободу передвижения являются ступенями деградации европейской цивилизации.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 13:14
Медиабомба от Washington Post: соцсети о большом интервью Зеленского
 
НовостиЕвропаВладимир ЗеленскийРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:20Советник главы Крыма пригрозил Украине и США за возможную атаку
08:57США запугали международный бизнес политикой санкций — посол Антонов
08:53Тернополь в период СВО. "Могилизация" галичан и атака на Почаевскую лавру
08:45Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского
08:34Ложь США подталкивает Киев к реализации чреватых катастрофой планов — посольство РФ
08:32Александр Уваров рассказал, каковы шансы получить на Запорожской АЭС второй "Чернобыль"
08:30Эксперт рассказал, какое значение имеет Крым для освобожденных регионов Украины
08:27"Пытали родителей и жен". Как СБУ подавляла подполье в Запорожье
08:25Эксперт предложил мирный способ смены власти на Украине
08:16Командир ополчения рассказал о "почти неограниченных" поставках оружия Киеву
08:16Эксперт назвали условие, при котором России не придется захватывать Киев
08:15Рожин объяснил, сможет ли Украина перейти в контрнаступление с западным оружием
08:15"Не будет таким, каким был раньше": основатель ДНР Пургин рассказал про будущее Донбасса
08:09"Европейцы будут мечтать о РФ": Цеков о возможном запрете виз для россиян
08:00Козин: базы флота в Одессе должны принадлежать здравой части Украины
07:58Индонезия может организовать встречу Путина и Байдена
07:46"Дряхлеющий президент": обозреватель назвал Байдена олицетворением упадка США
07:45"Политическое самоубийство для Европы": Марков о запрете въезда россиян в страны ЕС
07:37Систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за угрозы новых обстрелов
07:30Обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области - Царев
Лента новостейМолния