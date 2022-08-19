Военный эксперт призвал уничтожить Минобороны Украины - 19.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт призвал уничтожить Минобороны Украины
Военный эксперт призвал уничтожить Минобороны Украины - 19.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт призвал уничтожить Минобороны Украины
Российские войска должны нанести удары по Верховной Раде, Офису президента и Минобороны Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
2022-08-19T05:45
2022-08-19T05:45
новости
минобороны
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Важно бить по районам, откуда ведутся обстрелы России, Донбасса и освобожденных территорий Украины, заявил эксперт.В Югославии, напомнил Козин, войска НАТО уничтожили министерство обороны в Белграде и штаб-квартиру ООН потому, что "им обоснованно надо было это сделать". У России есть высокоточное оружие, которое нужно применить против центров принятий решений на Украине, заключил Козин.Полную версию интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220817/1037768941.html
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новости, минобороны, украина, сво, удар
Новости, Минобороны, Украина, СВО, удар

Военный эксперт призвал уничтожить Минобороны Украины

05:45 19.08.2022
 
© president.gov.ua / Перейти в фотобанкЗеленский Донбасс
Зеленский Донбасс
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Российские войска должны нанести удары по Верховной Раде, Офису президента и Минобороны Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин
"Если мы это однажды заявили, то бесполезно повторять это многократно, ничего не делая. Тогда надо было молчать. Мы их постоянно предупреждали. Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили. Поэтому надо уничтожать минобороны Украины, генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава", - сказал эксперт.
Важно бить по районам, откуда ведутся обстрелы России, Донбасса и освобожденных территорий Украины, заявил эксперт.
В Югославии, напомнил Козин, войска НАТО уничтожили министерство обороны в Белграде и штаб-квартиру ООН потому, что "им обоснованно надо было это сделать". У России есть высокоточное оружие, которое нужно применить против центров принятий решений на Украине, заключил Козин.
Полную версию интервью можно прочитать здесь
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