https://ukraina.ru/20220819/1037807645.html

Военный эксперт призвал уничтожить Минобороны Украины

Военный эксперт призвал уничтожить Минобороны Украины - 19.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт призвал уничтожить Минобороны Украины

Российские войска должны нанести удары по Верховной Раде, Офису президента и Минобороны Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин

2022-08-19T05:45

2022-08-19T05:45

2022-08-19T05:45

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Важно бить по районам, откуда ведутся обстрелы России, Донбасса и освобожденных территорий Украины, заявил эксперт.В Югославии, напомнил Козин, войска НАТО уничтожили министерство обороны в Белграде и штаб-квартиру ООН потому, что "им обоснованно надо было это сделать". У России есть высокоточное оружие, которое нужно применить против центров принятий решений на Украине, заключил Козин.Полную версию интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20220817/1037768941.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минобороны, украина, сво, удар