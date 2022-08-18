https://ukraina.ru/20220818/1037837384.html

Более 600 тысяч тонн зерна вывезено с Украины

Более 600 тысяч тонн зерна вывезено с Украины - 18.08.2022 Украина.ру

Более 600 тысяч тонн зерна вывезено с Украины

"Продуктовая сделка" позволила вывезти из Украины уже 622 тысячи тонн зерна. Об этом со ссылкой на министерство обороны Турции сообщает 18 августа РИА Новости

2022-08-18T17:26

2022-08-18T17:26

2022-08-18T17:26

турция

зерно

украина

новости

продовольствие

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Турецкая сторона отмечает, что уже 25 судов, груженые украинской сельхозпродукцией, покинули украинские порты.В июле министр обороны России Сергей Шойгу при участии Турции и ООН подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Согласно этим документам, вывоз украинского зерна осуществляется при контроле со стороны России. Ранее Египет разорвал с Украиной договор о поставке 240 тыс. тонн пшеницы. Как рассказал в интервью Украина.ру экономист и публицист Михаил Хазин, это произошло потому, что в Киеве нет субъекта, с которым можно взаимодействовать. Управление Украиной ведется из Лондона, полагает он. Договариваться о чем-то бессмысленно, потому что вы не знаете, с кем договариваетесь, и как долго те лица, с которыми вы договариваетесь, будут что-то решать, а может быть, они и изначально ничего не решают, сказал Хазин.

https://ukraina.ru/20220811/1037540736.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

турция, зерно, украина, новости, продовольствие