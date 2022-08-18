https://ukraina.ru/20220818/1037837384.html
Более 600 тысяч тонн зерна вывезено с Украины
Более 600 тысяч тонн зерна вывезено с Украины - 18.08.2022 Украина.ру
Более 600 тысяч тонн зерна вывезено с Украины
"Продуктовая сделка" позволила вывезти из Украины уже 622 тысячи тонн зерна. Об этом со ссылкой на министерство обороны Турции сообщает 18 августа РИА Новости
2022-08-18T17:26
2022-08-18T17:26
2022-08-18T17:26
турция
зерно
украина
новости
продовольствие
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Турецкая сторона отмечает, что уже 25 судов, груженые украинской сельхозпродукцией, покинули украинские порты.В июле министр обороны России Сергей Шойгу при участии Турции и ООН подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Согласно этим документам, вывоз украинского зерна осуществляется при контроле со стороны России. Ранее Египет разорвал с Украиной договор о поставке 240 тыс. тонн пшеницы. Как рассказал в интервью Украина.ру экономист и публицист Михаил Хазин, это произошло потому, что в Киеве нет субъекта, с которым можно взаимодействовать. Управление Украиной ведется из Лондона, полагает он. Договариваться о чем-то бессмысленно, потому что вы не знаете, с кем договариваетесь, и как долго те лица, с которыми вы договариваетесь, будут что-то решать, а может быть, они и изначально ничего не решают, сказал Хазин.
https://ukraina.ru/20220811/1037540736.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
турция, зерно, украина, новости, продовольствие
Более 600 тысяч тонн зерна вывезено с Украины
"Продуктовая сделка" позволила вывезти из Украины уже 622 тысячи тонн зерна. Об этом со ссылкой на министерство обороны Турции сообщает 18 августа РИА Новости
Турецкая сторона отмечает, что уже 25 судов, груженые украинской сельхозпродукцией, покинули украинские порты.
Всего с 1 августа за отгрузкой зерна отплыло 43 судна, 25 из которых вышли из украинских портов. 18 судов отправились в украинские порты для отгрузки зерна. На сегодняшний день из украинских портов отгружено более 622 тысяч тонн зерна.
В июле министр обороны России Сергей Шойгу при участии Турции и ООН подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Согласно этим документам, вывоз украинского зерна осуществляется при контроле со стороны России.
Ранее Египет разорвал с Украиной договор о поставке 240 тыс. тонн пшеницы. Как рассказал в интервью Украина.ру экономист и публицист Михаил Хазин, это произошло потому, что в Киеве нет субъекта, с которым можно взаимодействовать. Управление Украиной ведется из Лондона, полагает он.
Договариваться о чем-то бессмысленно, потому что вы не знаете, с кем договариваетесь, и как долго те лица, с которыми вы договариваетесь, будут что-то решать, а может быть, они и изначально ничего не решают, сказал Хазин.