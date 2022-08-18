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Следственный комитет РФ отреагировал на возможную провокацию Киева на Запорожской АЭС

Следственный комитет РФ отреагировал на возможную провокацию Киева на Запорожской АЭС - 18.08.2022 Украина.ру

Следственный комитет РФ отреагировал на возможную провокацию Киева на Запорожской АЭС

Российские следователи зафиксировали информацию о готовящемся обстреле Запорожской АЭС (ЗАЭС) со стороны украинских войск. Материалы приобщат к уголовным делам о преступлениях украинских националистов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России

2022-08-18T17:23

2022-08-18T17:23

2022-08-18T17:23

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Киевские власти собираются обстрелять ЗАЭС 19 августа, сообщили следователи. Артобстрел планируют совершить в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.Ранее о возможной провокации техногенной аварии на ЗАЭС сообщили в Минобороны России. Предполагается, что ВСУ нанесут удар по ЗАЭС, нарушат целостность хранилища ядерных отходов, в результате чего произойдет утечка радиации и вывод реактора АЭС во внештатное состояние. В дальнейшем украинская сторона обвинит российских специалистов, эксплуатирующих АЭС, в некомпетентности.В район Запорожской области Киев перебросил подразделения 704-го отдельного полка РХБ защиты ВСУ. Военнослужащим группировки войск "Днепр" приказали провести тренировки, обеспечить личный состав средствами радиационной и химической защиты.

https://ukraina.ru/20220818/1037809882.html

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