"Эрдоган в мантии миротворца": мнения экспертов о встрече во Львове - 18.08.2022 Украина.ру
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"Эрдоган в мантии миротворца": мнения экспертов о встрече во Львове
"Эрдоган в мантии миротворца": мнения экспертов о встрече во Львове - 18.08.2022 Украина.ру
"Эрдоган в мантии миротворца": мнения экспертов о встрече во Львове
Украина.ру, 18.08.2022
2022-08-18T17:25
2022-08-18T17:25
эксклюзив
турция
украина
оон
генсек оон
владимир зеленский
эрдоган
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В четверг, 18 августа, во Львове проходят переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Эрдогана. Также участие во встрече принимает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.Накануне в СМИ появилась информация, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.Кроме этого, обсуждаться будут вопросы безопасности на ЗАЭС, расследование обстрела СИЗО в Еленовке и выполнение соглашения по экспорту зерна по Черному морю.Каких результатов от встречи ожидают украинские эксперты, читайте в обзоре соцсетей от издания Украина.ру.Политтехнолог Дмитрий Раимов прогнозирует переговоры о мире с гарантиями ООН:"Теперь короткие заметки. Пусть по-вашему – с дивана. Давайте обратим внимание на факты.Первое: генсек ООН и глава новой Османской империи ехать просто так на территорию войны не стали бы. Значит, есть проекты документов.Второе: международная политика – не переписка с бывшей, здесь все готовится заранее. Проекты предложений уже переданы нам. Будут обсуждать содержательно, по пунктам. Документы переданы секретно, узкому кругу лиц.Третье: обсуждение означает, что наша страна сказала "да", мы готовы обсуждать.Генсек ООН – речь о проведении решения через ООН и возможные миротворцы, посредничество. Русские хотят документ ООН. Потому он тут.На 24 августа собирают уже собрание по Украине. Символично.Эрдоган – посредник по пленным, по зерну, по переговорам. они хотят подписать мирный doc (документ – Ред.). Хочет занять своё место в истории.Что думаю я. Ничего. Мир обязательно будет, но будем ли мы довольны условиями?Сейчас нет ни одной предпосылки остановиться: ни с одной стороны, ни с другой. Мы готовы освобождать. Русские собирают 900 вертолётов и самолётов, готовя новый удар".Российский политолог Сергей Марков дал свой прогноз:"О чем будут говорить во Львове Эрдоган, Зеленский и Генсек ООН?1. Формально о зерновой сделке. Но сделка уже есть, уже работает. Там обсуждать мало чего. Но будут обсуждать как работает Центр в Стамбуле, конечно. И как Турция будет оптовым продавцом зерна из Украины.2. Эрдогана волнует, конечно, возможность аварии Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ. Будут искать здесь варианты. США и Зеленский хотят, чтобы Россия сдала АЭС в руки ООН.3. Многие считают, что Эрдоган, который недавно в Сочи встречался с Путиным, передаст от Путина Зеленскому какие-то важные предложения о мире. Я уверен, что это не так. Путин не считает Зеленского стороной переговоров: и потому, что Украина находится под внешним управлением, и потому, что сам Зеленский – недоговороспособен.4. В чем Зеленский и Эрдоган одинаковы – оба гении политического пиара. Вот это и будет главным результатом их встречи – их личный политический пиар.5. Отличие в том, что Турции от инициатив Эрдогана традиционно будет лучше, а Украине от инициатив Зеленского, как всегда, будет хуже"Политолог Кирилл Сазонов не ожидает реальных результатов от встречи во Львове:"Зачем, собственно, генсек ООН Антониу Гуттериш и президент Турции Раджеп Эрдоган едут во Львов на встречу с Зеленским? Очевидно – склонять к уступкам на переговорах с Россией. Хотели бы склонять к уступкам Путина – ехали бы в Москву.Какие это могут быть уступки? Очевидно, что на границы 23 февраля вернуться Кремль не готов. Про другие уступки тем более речь не идет. А на меньшее не согласится Зеленский.Даже если бы в теории президент Украины был к этому готов, он прекрасно понимает, что народ его не поймет. И попытка уступок перед внешним агрессором перерастет во внутренний кризис. Так что уступать Зеленский не будет, это даже в порядке абстракции не рассматривается. Как бы не старались выкручивать руки дорогие гости.Тем паче, США и Великобритания нас к уступкам не подталкивают, а именно они ключевые союзники. Потому от переговоров никакой конкретики я не жду. От слова "совсем".Переговоры обязательно будут. И закончатся мирным соглашением. Но, в лучшем случае, ближе к зиме. Когда ЗСУ внесут необходимые коррективы в стартовые позиции сторон. А ЗСУ внесут эти коррективы. Даже не сомневайтесь…"Журналист Диана Панченко не видит предпосылок к компромиссам:"Президент Турции выступит с инициативой временного прекращения огня и посредничества Анкары в обмене пленными, сообщает телеканал NTV.Напомню, после недавней встречи с Путиным Турция и Россия договорились об увеличении (в три! раза) товарооборота, частичной оплате за газ в рублях и других ништяках.Эрдоган, видимо, попытается склонить Зе к переговорам. Видимо, на это есть благословение США.Очевидно, что такой сценарий не входит в планы ОП. Ведь как объяснить обществу, которое накачивали риторикой "мы скоро победим", что надо как бы уступить?Похоже, план ОП – "нам бы день простоять, да ночь продержаться".И после нас хоть потоп".Общественный деятель Дмитрий Спивак порассуждал на тему ультиматума или принуждения к миру:"Главный по обеспокоенности и главный "миротворец в Законе" сегодня в Украине. Гуттериш и Эрдоган будут встречаться с Зеленским.Генсек приехал обсудить зерновую сделку и ситуацию на ЗАЭС. Это официальная трактовка визита. Но всё гораздо глубже…А вот Эрдоган поймал волну. Война в Украине сделала его топ-политиком в мире.Став главным выгодополучателем от зерновой сделки, Эрдоган хочет примерить на себя мантию главного миротворца.Поэтому будет говорить с Зе о прекращении войны дипломатическим путём.В сделке заинтересованы и многие в Европе. И неважно, как это будет называться: приостановка, заморозка, временное перемирие. Слов может быть много. Но хотят закончить до зимы.Думаю, Зе откажется от столь "неожиданного предложения". После чего начнётся новая волна обострения на фронте. Вот и посмотрим на реальную позицию Запада. Не на словах и призывах, санкциях или другой чепухи. А на контрактных делах.Дадут нам Хамерс дальностью свыше 200 км или нет?"
https://ukraina.ru/20220818/1037801382.html
https://ukraina.ru/20220818/1037829802.html
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Виктория Титова
Виктория Титова
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, турция, украина, оон, генсек оон, владимир зеленский, эрдоган
Эксклюзив, Турция, Украина, ООН, Генсек ООН, Владимир Зеленский, Эрдоган

"Эрдоган в мантии миротворца": мнения экспертов о встрече во Львове

17:25 18.08.2022
 
© AFP / HANDOUT / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
- РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AFP / HANDOUT / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
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Виктория Титова
Все материалы
В четверг, 18 августа, во Львове проходят переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Эрдогана. Также участие во встрече принимает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Накануне в СМИ появилась информация, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Кроме этого, обсуждаться будут вопросы безопасности на ЗАЭС, расследование обстрела СИЗО в Еленовке и выполнение соглашения по экспорту зерна по Черному морю.
Каких результатов от встречи ожидают украинские эксперты, читайте в обзоре соцсетей от издания Украина.ру.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
12:20
Султан на Галичине: Эрдоган пытается организовать встречу Путина с Зеленским
Политтехнолог Дмитрий Раимов прогнозирует переговоры о мире с гарантиями ООН:
"Теперь короткие заметки. Пусть по-вашему – с дивана. Давайте обратим внимание на факты.
Первое: генсек ООН и глава новой Османской империи ехать просто так на территорию войны не стали бы. Значит, есть проекты документов.
Второе: международная политика – не переписка с бывшей, здесь все готовится заранее. Проекты предложений уже переданы нам. Будут обсуждать содержательно, по пунктам. Документы переданы секретно, узкому кругу лиц.
Третье: обсуждение означает, что наша страна сказала "да", мы готовы обсуждать.
Генсек ООН – речь о проведении решения через ООН и возможные миротворцы, посредничество. Русские хотят документ ООН. Потому он тут.
На 24 августа собирают уже собрание по Украине. Символично.
Эрдоган – посредник по пленным, по зерну, по переговорам. они хотят подписать мирный doc (документ – Ред.). Хочет занять своё место в истории.
Что думаю я. Ничего. Мир обязательно будет, но будем ли мы довольны условиями?
Сейчас нет ни одной предпосылки остановиться: ни с одной стороны, ни с другой. Мы готовы освобождать. Русские собирают 900 вертолётов и самолётов, готовя новый удар".
Путин Зеленский Эрдоган коллаж - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
16:17
Эксперт рассказал о программе-максимум ЭрдоганаЗанимая среди стран НАТО особую позицию по отношению к России, Турция получает максимально возможные экономические и политические выгоды. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
Российский политолог Сергей Марков дал свой прогноз:
"О чем будут говорить во Львове Эрдоган, Зеленский и Генсек ООН?
1. Формально о зерновой сделке. Но сделка уже есть, уже работает. Там обсуждать мало чего. Но будут обсуждать как работает Центр в Стамбуле, конечно. И как Турция будет оптовым продавцом зерна из Украины.
2. Эрдогана волнует, конечно, возможность аварии Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ. Будут искать здесь варианты. США и Зеленский хотят, чтобы Россия сдала АЭС в руки ООН.
3. Многие считают, что Эрдоган, который недавно в Сочи встречался с Путиным, передаст от Путина Зеленскому какие-то важные предложения о мире. Я уверен, что это не так. Путин не считает Зеленского стороной переговоров: и потому, что Украина находится под внешним управлением, и потому, что сам Зеленский – недоговороспособен.
4. В чем Зеленский и Эрдоган одинаковы – оба гении политического пиара. Вот это и будет главным результатом их встречи – их личный политический пиар.
5. Отличие в том, что Турции от инициатив Эрдогана традиционно будет лучше, а Украине от инициатив Зеленского, как всегда, будет хуже"
Политолог Кирилл Сазонов не ожидает реальных результатов от встречи во Львове:
"Зачем, собственно, генсек ООН Антониу Гуттериш и президент Турции Раджеп Эрдоган едут во Львов на встречу с Зеленским? Очевидно – склонять к уступкам на переговорах с Россией. Хотели бы склонять к уступкам Путина – ехали бы в Москву.
Какие это могут быть уступки? Очевидно, что на границы 23 февраля вернуться Кремль не готов. Про другие уступки тем более речь не идет. А на меньшее не согласится Зеленский.
Даже если бы в теории президент Украины был к этому готов, он прекрасно понимает, что народ его не поймет. И попытка уступок перед внешним агрессором перерастет во внутренний кризис. Так что уступать Зеленский не будет, это даже в порядке абстракции не рассматривается. Как бы не старались выкручивать руки дорогие гости.
Тем паче, США и Великобритания нас к уступкам не подталкивают, а именно они ключевые союзники. Потому от переговоров никакой конкретики я не жду. От слова "совсем".
Переговоры обязательно будут. И закончатся мирным соглашением. Но, в лучшем случае, ближе к зиме. Когда ЗСУ внесут необходимые коррективы в стартовые позиции сторон. А ЗСУ внесут эти коррективы. Даже не сомневайтесь…"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 11:41
Пушков рассказал, объявит ли Запад своим врагом ЭрдоганаЗапад не готов объявить политическую войну президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, поскольку Турция является очень ценным членом военного блока НАТО. Об этом в своём Telegram-канале написал 6 августа сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Журналист Диана Панченко не видит предпосылок к компромиссам:
"Президент Турции выступит с инициативой временного прекращения огня и посредничества Анкары в обмене пленными, сообщает телеканал NTV.
Напомню, после недавней встречи с Путиным Турция и Россия договорились об увеличении (в три! раза) товарооборота, частичной оплате за газ в рублях и других ништяках.
Эрдоган, видимо, попытается склонить Зе к переговорам. Видимо, на это есть благословение США.
Очевидно, что такой сценарий не входит в планы ОП. Ведь как объяснить обществу, которое накачивали риторикой "мы скоро победим", что надо как бы уступить?
Похоже, план ОП – "нам бы день простоять, да ночь продержаться".
И после нас хоть потоп".
Общественный деятель Дмитрий Спивак порассуждал на тему ультиматума или принуждения к миру:
"Главный по обеспокоенности и главный "миротворец в Законе" сегодня в Украине. Гуттериш и Эрдоган будут встречаться с Зеленским.
Генсек приехал обсудить зерновую сделку и ситуацию на ЗАЭС. Это официальная трактовка визита. Но всё гораздо глубже…
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом в Сочи
6 августа, 14:13
Эрдоган заявил, что Турция будет платить за газ в рубляхПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет оплачивать поставки российского природного газа в рублях. Об этом 6 августа сообщает турецкое новостное агентство "Анадолу".
А вот Эрдоган поймал волну. Война в Украине сделала его топ-политиком в мире.
Став главным выгодополучателем от зерновой сделки, Эрдоган хочет примерить на себя мантию главного миротворца.
Поэтому будет говорить с Зе о прекращении войны дипломатическим путём.
В сделке заинтересованы и многие в Европе. И неважно, как это будет называться: приостановка, заморозка, временное перемирие. Слов может быть много. Но хотят закончить до зимы.
Думаю, Зе откажется от столь "неожиданного предложения". После чего начнётся новая волна обострения на фронте. Вот и посмотрим на реальную позицию Запада. Не на словах и призывах, санкциях или другой чепухи. А на контрактных делах.
Дадут нам Хамерс дальностью свыше 200 км или нет?"
 
ЭксклюзивТурцияУкраинаООНГенсек ООНВладимир ЗеленскийЭрдоган
 
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