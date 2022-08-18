МИД РФ ожидает конкретных действий от Красного Креста по освобождению российских моряков

И Красный крест не спасает: военный эксперт Леонков объяснил, почему Киеву постоянно не хватает оружия Уничтожать всё поставляемое ВСУ оружие не получается, однако его количества, которое добирается до передовой, недостаточно для покрытия потребностей силовиков киевского режима. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков