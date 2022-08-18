МИД РФ ожидает конкретных действий от Красного Креста по освобождению российских моряков
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПрезидент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер посетил станицу Луганская
Москва ожидает конкретных шагов от Международного комитета Красного Креста в сторону освобождения российских моряков с торговых судов, которых Украина держит в заложниках, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев 18 августа в ходе брифинга
Киевские власти удерживают более 60 моряков около полугода в Измаиле (Одесская область).
Хотим привлечь внимание к случаям незаконного удержания российских граждан, оказавшихся на территории Украины. Именно в таком положении почти полгода находятся более 60 российских моряков на торговых судах в Измаиле.
По мнению Нечаева, моряков удерживают в качестве обменного фонда, держат в заложниках несмотря на неоднократные обращения российского МИД.
20 мая, 05:15И Красный крест не спасает: военный эксперт Леонков объяснил, почему Киеву постоянно не хватает оружияУничтожать всё поставляемое ВСУ оружие не получается, однако его количества, которое добирается до передовой, недостаточно для покрытия потребностей силовиков киевского режима. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков