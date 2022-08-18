За что Индия уважает Россию и к чему это приведет - СМИ
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Американские СМИ выяснили, за что Индия уважает Россию и какую угрозу это несет США
За что Индия уважает Россию и к чему это приведет - СМИ
Американские СМИ выяснили, за что Индия уважает Россию и какую угрозу это несет США
Обозреватель Том Роган в статье для Washington Examiner, которая была опубликована 18 августа, высказался о причинах и последствиях для США "странного" уважения Индия к России
2022-08-18T10:19
2022-08-18T10:21
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Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за "странного" уважения к России, считает автор издания.По его словам, Нью-Дели занимает независимую позицию в вопросе отношений с Москвой в отличие от многих западных стран с "демократическим устройством".По мнению автора публикации, действия индийского правительства подрывают главные интересы внешней политики США: развитие сотрудничества по противодействию основным противникам Вашингтона и поддержку демократических правительств, международной стабильности и свободы личности.Он также добавил, что решение Индии сохранить дружественные отношения с Россией оказывает серьезное влияние на ситуацию в мире.Индия может удержать свою независимость благодаря нормальным отношениям с Россией, получать российскую нефть, зерно и другие ресурсы, сказал ранее в интервью Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, Индия поддерживает Россию, а не США, потому что индийское правительство прекрасно понимает, что они могут стать такими же жертвами колониальной политики, как Китай и потерять свою независимость.
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Новости, Индия, Россия, Украина, США

Американские СМИ выяснили, за что Индия уважает Россию и какую угрозу это несет США

10:19 18.08.2022 (обновлено: 10:21 18.08.2022)
 
© Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Республику Индию (Гоа)
Визит президента РФ В. Путина в Республику Индию (Гоа)
© Пресс-служба Президента РФ
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Обозреватель Том Роган в статье для Washington Examiner, которая была опубликована 18 августа, высказался о причинах и последствиях для США "странного" уважения Индия к России
Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за "странного" уважения к России, считает автор издания.
По его словам, Нью-Дели занимает независимую позицию в вопросе отношений с Москвой в отличие от многих западных стран с "демократическим устройством".
Возьмем в качестве примера странное уважение Индии к России. Она продолжает обеспечивать Москву желанным иностранным капиталом и престижем. Правительство Нарендры Моди по-прежнему оказывает теплый прием высокопоставленным представителям российских спецслужб. Индия пошла вразрез с большинством демократий, отказавшись даже осудить российскую спецоперацию на Украине.
Том Роган
Обозреватель Washington Examiner
По мнению автора публикации, действия индийского правительства подрывают главные интересы внешней политики США: развитие сотрудничества по противодействию основным противникам Вашингтона и поддержку демократических правительств, международной стабильности и свободы личности.
Он также добавил, что решение Индии сохранить дружественные отношения с Россией оказывает серьезное влияние на ситуацию в мире.
Индия может удержать свою независимость благодаря нормальным отношениям с Россией, получать российскую нефть, зерно и другие ресурсы, сказал ранее в интервью Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, Индия поддерживает Россию, а не США, потому что индийское правительство прекрасно понимает, что они могут стать такими же жертвами колониальной политики, как Китай и потерять свою независимость.
Российская спецоперация на Украине

С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой РФ.

ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

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