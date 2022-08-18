https://ukraina.ru/20220818/1037796218.html

Американские СМИ выяснили, за что Индия уважает Россию и какую угрозу это несет США

За что Индия уважает Россию и к чему это приведет - СМИ

Американские СМИ выяснили, за что Индия уважает Россию и какую угрозу это несет США

Обозреватель Том Роган в статье для Washington Examiner, которая была опубликована 18 августа, высказался о причинах и последствиях для США "странного" уважения Индия к России

2022-08-18T10:19

2022-08-18T10:19

2022-08-18T10:21

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Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за "странного" уважения к России, считает автор издания.По его словам, Нью-Дели занимает независимую позицию в вопросе отношений с Москвой в отличие от многих западных стран с "демократическим устройством".По мнению автора публикации, действия индийского правительства подрывают главные интересы внешней политики США: развитие сотрудничества по противодействию основным противникам Вашингтона и поддержку демократических правительств, международной стабильности и свободы личности.Он также добавил, что решение Индии сохранить дружественные отношения с Россией оказывает серьезное влияние на ситуацию в мире.Индия может удержать свою независимость благодаря нормальным отношениям с Россией, получать российскую нефть, зерно и другие ресурсы, сказал ранее в интервью Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, Индия поддерживает Россию, а не США, потому что индийское правительство прекрасно понимает, что они могут стать такими же жертвами колониальной политики, как Китай и потерять свою независимость.

https://ukraina.ru/20220717/1036517000.html

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новости, индия, россия, украина, сша