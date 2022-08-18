Эксперт объяснил, почему РФ сложно уничтожить поставки западного оружия на Украине
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Появление на территории Украины нового американского оружия — это проблема для России, потому что они прибывают в вагонах, которые маскируются и обнаружить их сложно, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
Ранее США заявили, что будут поставлять Украине военное оборудование для защиты в тех количествах, в каких потребуется.
Начнем с того, что сам факт появления на территории Украины новых тяжелых систем американского оружия — это непростой вопрос, потому что они прибывают в вагонах, которые маскируются… вскрыть это очень сложно. В случае вскрытия — их уничтожают, но это вопрос не столько средств поражения, сколько вопрос разведки.
По его мнению, Россия могла бы нанести удар по администрации президента Украины и по Генеральному штабу, потому что там находятся люди, которые осуществляют контакты и организуют поставки оружия, но "пока почему-то удар не наносятся".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.