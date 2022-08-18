Эксперт объяснил, почему РФ сложно уничтожить поставки западного оружия на Украине - 18.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220818/1037765454.html
Эксперт объяснил, почему РФ сложно уничтожить поставки западного оружия на Украине
Эксперт объяснил, почему РФ сложно уничтожить поставки западного оружия на Украине - 18.08.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему РФ сложно уничтожить поставки западного оружия на Украине
Появление на территории Украины нового американского оружия — это проблема для России, потому что они прибывают в вагонах, которые маскируются и обнаружить их сложно, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
2022-08-18T08:15
2022-08-18T08:15
оружие
сша
запад
поставки
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/11/1034071159_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6389f3eb9d30327b91e8226f00261ee4.jpg
Ранее США заявили, что будут поставлять Украине военное оборудование для защиты в тех количествах, в каких потребуется.По его мнению, Россия могла бы нанести удар по администрации президента Украины и по Генеральному штабу, потому что там находятся люди, которые осуществляют контакты и организуют поставки оружия, но "пока почему-то удар не наносятся".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037754139.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/11/1034071159_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_e24c0db38e822db9d04639ad73e0ba7f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
оружие, сша, запад, поставки, новости, россия
оружие, США, Запад, поставки, Новости, Россия

Эксперт объяснил, почему РФ сложно уничтожить поставки западного оружия на Украине

08:15 18.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / СБУВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром
ВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / СБУ
Читать в
Появление на территории Украины нового американского оружия — это проблема для России, потому что они прибывают в вагонах, которые маскируются и обнаружить их сложно, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
Ранее США заявили, что будут поставлять Украине военное оборудование для защиты в тех количествах, в каких потребуется.
Начнем с того, что сам факт появления на территории Украины новых тяжелых систем американского оружия — это непростой вопрос, потому что они прибывают в вагонах, которые маскируются… вскрыть это очень сложно. В случае вскрытия — их уничтожают, но это вопрос не столько средств поражения, сколько вопрос разведки.
Константин Сивков интервью
Константин Сивков
доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук
По его мнению, Россия могла бы нанести удар по администрации президента Украины и по Генеральному штабу, потому что там находятся люди, которые осуществляют контакты и организуют поставки оружия, но "пока почему-то удар не наносятся".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Зеленский
Вчера, 10:36
Истерика "вдохновляющего лидера": главное из интервью Зеленского
 
оружиеСШАЗападпоставкиНовостиРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:58Не HIMARS`ы. Военный эксперт о том, какая западная артиллерия ВСУ мешает русской армии
09:57Ересь и вырусь. Почему некоторые "внезапно прозрели"
09:49"Сбежать от хороших русских". За что Арестович набросился на украинцев
09:41Главное на 18 августа: в России и в мире
09:39МАГАТЭ и ЗАЭС, провокация для Гуттериша. Главное на Украине на утро 18 августа
09:36Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации Киева на Запорожской АЭС
09:11Сотрудник МИД РФ указал на особенность политики России по Тайваню
09:01Американский писатель: правительство США не должно строить свою политику на лжи из Киева
09:00Эксперт рассказал, как ШОС может стать более серьезной силой, чем НАТО
08:57Россия подала "ядерный" сигнал НАТО - National Interest
08:46Россия "пригрозила" Западу новой подлодкой - The Sun
08:45Эксперт предположил, зачем США пошли на обострение отношений с КНР
08:30"Усиленное строительство": Бородай рассказал, как восстанавливается жизнь в Донбассе
08:29"Слабые и глупые": Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян
08:16Запад может утратить интерес к Киеву через три месяца - Telegraph
08:15Эксперт объяснил, почему РФ сложно уничтожить поставки западного оружия на Украине
08:06Запад может навредить России в ООН - Reuters
08:00Военный эксперт о том, сколько потребуется времени РФ на разминирование мин "Лепесток"
07:55"Это позорно": журналист WSJ осудил ЕС за идею запретить выдавать визы россиянам
07:46США и Европа запросили заседание Совбеза ООН по Украине
Лента новостейМолния