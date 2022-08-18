https://ukraina.ru/20220818/1037765454.html

Эксперт объяснил, почему РФ сложно уничтожить поставки западного оружия на Украине

Эксперт объяснил, почему РФ сложно уничтожить поставки западного оружия на Украине - 18.08.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему РФ сложно уничтожить поставки западного оружия на Украине

Появление на территории Украины нового американского оружия — это проблема для России, потому что они прибывают в вагонах, которые маскируются и обнаружить их сложно, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру

2022-08-18T08:15

2022-08-18T08:15

2022-08-18T08:15

оружие

сша

запад

поставки

новости

россия

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Ранее США заявили, что будут поставлять Украине военное оборудование для защиты в тех количествах, в каких потребуется.По его мнению, Россия могла бы нанести удар по администрации президента Украины и по Генеральному штабу, потому что там находятся люди, которые осуществляют контакты и организуют поставки оружия, но "пока почему-то удар не наносятся".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220817/1037754139.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оружие, сша, запад, поставки, новости, россия