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Политолог раскрыл причины конфликта Зеленского и Кличко

Политолог раскрыл причины конфликта Зеленского и Кличко - 17.08.2022 Украина.ру

Политолог раскрыл причины конфликта Зеленского и Кличко

Конфликт между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко имеет чисто экономическую подоплёку и обостряется по мере приближения конца киевского режима. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков

2022-08-17T14:46

2022-08-17T14:46

2022-08-17T14:46

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алексей кочетков

владимир зеленский

виталий кличко

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Ранее Кличко рассказал, что ему звонили из Офиса президента Украины и угрожали лишением гражданства, напомнив о имеющемся у него паспорте Германии, что сам Кличко отрицает.Кочетков разъяснил, что состояние распада и банкротства государства, в котором в настоящий момент находится Украина, приводит к тому, что происходит передел собственности и вывод активов за границу, "чтобы за границей проживать безбедно".Политолог предположил, что конфликт с президентом Украины закончится отъездом Кличко за границу.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220713/1036203654.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей кочетков, владимир зеленский, виталий кличко, олигархи