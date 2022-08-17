https://ukraina.ru/20220817/1037770477.html
Политолог раскрыл причины конфликта Зеленского и Кличко
Политолог раскрыл причины конфликта Зеленского и Кличко - 17.08.2022 Украина.ру
Политолог раскрыл причины конфликта Зеленского и Кличко
Конфликт между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко имеет чисто экономическую подоплёку и обостряется по мере приближения конца киевского режима. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
2022-08-17T14:46
2022-08-17T14:46
2022-08-17T14:46
новости
алексей кочетков
владимир зеленский
виталий кличко
олигархи
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Ранее Кличко рассказал, что ему звонили из Офиса президента Украины и угрожали лишением гражданства, напомнив о имеющемся у него паспорте Германии, что сам Кличко отрицает.Кочетков разъяснил, что состояние распада и банкротства государства, в котором в настоящий момент находится Украина, приводит к тому, что происходит передел собственности и вывод активов за границу, "чтобы за границей проживать безбедно".Политолог предположил, что конфликт с президентом Украины закончится отъездом Кличко за границу.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220713/1036203654.html
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей кочетков, владимир зеленский, виталий кличко, олигархи
Новости, Алексей Кочетков, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, олигархи
Политолог раскрыл причины конфликта Зеленского и Кличко
Конфликт между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко имеет чисто экономическую подоплёку и обостряется по мере приближения конца киевского режима. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
Ранее Кличко рассказал, что ему звонили из Офиса президента Украины и угрожали лишением гражданства, напомнив о имеющемся у него паспорте Германии, что сам Кличко отрицает.
Кочетков разъяснил, что состояние распада и банкротства государства, в котором в настоящий момент находится Украина, приводит к тому, что происходит передел собственности и вывод активов за границу, "чтобы за границей проживать безбедно".
Поэтому я думаю, что эти группы олигархические, представителем одной является Кличко, а другой — Зеленский, просто делят между собой остатки имущества. И возникают конфликты. … Там сейчас конфликтуют все со всеми.
Алексей Кочетков
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия"
Политолог предположил, что конфликт с президентом Украины закончится отъездом Кличко за границу.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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