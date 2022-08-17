Политолог раскрыл причины конфликта Зеленского и Кличко - 17.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220817/1037770477.html
Политолог раскрыл причины конфликта Зеленского и Кличко
Политолог раскрыл причины конфликта Зеленского и Кличко - 17.08.2022 Украина.ру
Политолог раскрыл причины конфликта Зеленского и Кличко
Конфликт между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко имеет чисто экономическую подоплёку и обостряется по мере приближения конца киевского режима. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
2022-08-17T14:46
2022-08-17T14:46
новости
алексей кочетков
владимир зеленский
виталий кличко
олигархи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103222/75/1032227548_338:0:1200:485_1920x0_80_0_0_978220a9ad592ff1378d9d3e2fa87e8e.jpg.webp
Ранее Кличко рассказал, что ему звонили из Офиса президента Украины и угрожали лишением гражданства, напомнив о имеющемся у него паспорте Германии, что сам Кличко отрицает.Кочетков разъяснил, что состояние распада и банкротства государства, в котором в настоящий момент находится Украина, приводит к тому, что происходит передел собственности и вывод активов за границу, "чтобы за границей проживать безбедно".Политолог предположил, что конфликт с президентом Украины закончится отъездом Кличко за границу.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220713/1036203654.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103222/75/1032227548_553:0:1200:485_1920x0_80_0_0_5491178e3328f0f8353638ebc19b1484.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алексей кочетков, владимир зеленский, виталий кличко, олигархи
Новости, Алексей Кочетков, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, олигархи

Политолог раскрыл причины конфликта Зеленского и Кличко

14:46 17.08.2022
 
© president.gov.ua, РИА Новости
© president.gov.ua, РИА Новости
Читать в
Конфликт между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко имеет чисто экономическую подоплёку и обостряется по мере приближения конца киевского режима. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
Ранее Кличко рассказал, что ему звонили из Офиса президента Украины и угрожали лишением гражданства, напомнив о имеющемся у него паспорте Германии, что сам Кличко отрицает.
Виталий Кличко
13 июля, 13:14
"Будет как в Корее": Кличко анонсировал, что станет с УкраинойПосле окончания спецоперации Украина станет престижной. Такое мнение на днях высказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону
Кочетков разъяснил, что состояние распада и банкротства государства, в котором в настоящий момент находится Украина, приводит к тому, что происходит передел собственности и вывод активов за границу, "чтобы за границей проживать безбедно".

Поэтому я думаю, что эти группы олигархические, представителем одной является Кличко, а другой — Зеленский, просто делят между собой остатки имущества. И возникают конфликты. … Там сейчас конфликтуют все со всеми.

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия"
Политолог предположил, что конфликт с президентом Украины закончится отъездом Кличко за границу.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАлексей КочетковВладимир ЗеленскийВиталий Кличкоолигархи
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28В Киеве на проспекте Бандеры посадили "Байрактар" из цветов
15:24Поддержка Зеленского падает. А главком ВСУ Залужный набирает силу
15:22На Украине переосмыслили реплику Путина в раздевалке сборной Украины в 1999 году
14:49Украинский терроризм в Крыму: боятся ли отдыхающие? Опрос в Севастополе
14:46Политолог раскрыл причины конфликта Зеленского и Кличко
14:35Минкульт Украины одобрил идею о сносе памятника Екатерине II в Одессе
14:29Власти Украины знали, но молчали: соцсети об откровениях министра иностранных дел Кулебы
14:05"Любое дело полезно для неньки": украинская кинозвезда станцевала у шеста в поддержку ВСУ
13:52"Это же нужно так ненавидеть Украину". За что Киевскому профессору хотят выбить зубы
13:50Военный эксперт Рожин рассказал, что сейчас происходит в Марьинке и под Угледаром
13:37Военный эксперт объяснил, почему РФ не будет отключать ЗАЭС от украинской энергосистемы
13:30В Одессе организовали схему по уклонению от мобилизации
13:30Пока украинские медики убегают, российские спасают людей в Херсоне. Спецрепортаж
13:20Боксер Усик удивил своих поклонников трюком
13:17Политолог ответил, вероятен ли удар по Крымскому мосту
13:10Борис Рожин: Россия заставила ВСУ забыть о победе, но выдавить их из Донбасса очень сложно
12:48Буржуйки, уголь и дрова: Садовой призвал львовян готовиться к тяжелой зиме
12:45Александр Бородай о задержании Стрелкова и его перспективах
12:26Членов террористической организации задержали в Джанкое и Ялте
12:23Россия, Украина, Запад: сколько стоит победа
Лента новостейМолния