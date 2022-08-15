https://ukraina.ru/20220815/1037687323.html

Время политиков майдана ушло: Алексей Кочетков о конфликте Кличко с Зеленским

Время политиков майдана ушло: Алексей Кочетков о конфликте Кличко с Зеленским - 15.08.2022 Украина.ру

Время политиков майдана ушло: Алексей Кочетков о конфликте Кличко с Зеленским

Почему Украина — банкрот, Виталий Кличко потерял поддержку, а Владимира Зеленского могут сменить уже этой зимой, изданию Украина.ру рассказал политолог,... Украина.ру, 15.08.2022

2022-08-15T18:06

2022-08-15T18:06

2022-08-15T18:06

виталий кличко

владимир зеленский

киев

зима

украина

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103222/75/1032227548_338:0:1200:485_1920x0_80_0_0_978220a9ad592ff1378d9d3e2fa87e8e.jpg.webp

Почему Украина — банкрот, Виталий Кличко потерял поддержку, а Владимира Зеленского могут сменить уже этой зимой, изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков.— Алексей, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что из офиса президента Украины ему угрожали лишением гражданства. Поводом стало открытое письмо Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть гражданство руководителю штаба территориальной обороны Днепропетровской области Геннадию Корбану. Якобы в ОП заявили, что "еще не занимались германским гражданством Кличко", при этом он заверяет, что не имеет других паспортов, кроме украинского. О чем говорит подобное развитие событий?— Почему у Кличко нет германского гражданства, куда оно делось? Вроде было.— Он говорит, что нет.— Государство украинское – банкрот, они расходуют гораздо больше, чем зарабатывают, учитывая, что большая часть идет на так называемые военные нужды. А скорее разворовывается. Рано или поздно этому государству этому все равно придет конец. Я думаю, в ближайшие месяцы.Люди пытаются делить то, что есть в наличии, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Поэтому я думаю, что эти группы олигархические, представителем одной является Кличко, а другой – Зеленский, просто делят между собой остатки имущества. И возникают конфликты. — То есть, например, Кличко кормился в том числе активами Корбана?— Да. Корбана лишили гражданства, из страны выкинули, всё это отжали — или отжимают сейчас. Они пытаются сопротивляться. Кличко думал, что он из себя что-то представляет, а ему сказали "пошел вон, будешь вякать — тоже вылетишь из страны". Вот и всё.— У Кличко был конфликт с Зеленским. Может ли он сейчас обостриться и привести к расколу украинской власти?— Сейчас любые конфликты, любые "хронические болезни" обостряются. Тут причина — не личная неприязнь, а именно экономические вопросы. У них же раньше тоже конфликт был не на ровном месте — это тоже был конфликт интересов.Состояние распада и банкротства государства приводит к тому, что пытаются выводить активы, происходит передел собственности, чтобы вытащить себе средства на черный день — чтобы за границей проживать безбедно.Они понимают, что время уходит, поэтому происходят открытые конфликты. Там сейчас конфликтуют все со всеми.— К чему это может привести?— Думаю, сильные сожрут более мелких, а Кличко выедет за границу и уже оттуда будет давать комментарии. В той же Германии, вместе с братом. Никаких серьёзных расколов, боевиков на улицу выводить не будут, Киев пытаться брать под контроль не будет, ему это не нужно. Ему сейчас объяснят, что с ним будет, он по тихой уедет, в Баден-Баден или где там у него там имущество. И там будет свои афоризмы дальше распространять.Союзников у него все меньше. Он был за счет них силен, а их все меньше — скоро их совсем не останется. Олигархические группы теряют силу по мере сокращения украинской территории, сужения возможностей. Нет уже таких монстров, как Ахметов, Коломойский, Корбан. Будет их мало, а потом совсем не останется.— Также Кличко заявил, что зимой температура в домах киевлян обещает быть ниже нормы и составить не выше 18-19 градусов. Мэр призвал запастись к началу отопительного сезона тёплыми вещами и одеялами. О чем это говорит?— Украина находится в общеевропейском тренде, это сейчас там призывают и такие прогнозы делают. Дома трудно отапливать при отсутствии газа и угля. Получается, что здесь Кличко, как ни странно, очень здраво смотрит в будущее. Но он, как всегда, выступает в роли оптимиста. Это очень хорошо, если в условиях зимних холодов температура в домах киевлян будет выше нуля — это уже будет большое достижение.— Киевляне готовы к этому? Или могут на митинг выйти?— Их же никто не спрашивает, но в условиях террора по отношению к инакомыслящим, сейчас новая волна... Люди будут боятся, тем более что там бал правят те, у кого есть автоматы — добробаты всякие и ВСУшники, бандформирования разные. Идет война, и если попытаются мирные протесты делать — их поубивают, а если попытаются оказывать вооруженное сопротивление — тем более. Люди это понимают прекрасно, скорее будут дома своей мебелью топить.— Как вы в целом оцениваете политические перспективы Кличко?— Вообще никаких, ноль абсолютный. Вообще чудо, что он столько продержался в политике. Это только на Украине возможно, чтобы человек с его способностями мог всерьёз руководить таким городом, как Киев, и так долго. Вообще время "политиков майдана" ушло — у Тимошенко тоже нет перспектив. Сейчас время новых политиков, которые поднимались уже на войне с Россией — и то ненадолго.Это еще вопрос, продержится ли режим до холодов. — Есть сведения, что Зеленский поднадоел американцам.— Он конкретно поднадоел, тем более, он токсичный, на него можно списать все промахи, неудачи, все на свете, а потом все равно продолжать войну до победного конца, но уже без клоуна. Типа во всем был виноват злой клоун, а мы "щирые украинцы, пересичные хлопцы", мы сейчас сделаем как надо, главное — денег дайте побольше. Потом этих тоже сменят. Главное сейчас — дорваться до распределения финансовых потоков.— А главком ВСУ Залужный подходит на эту роль?— Почему нет? Кстати, да, погоны есть, солдаты или вооруженные формирования стоят какие-то за ним. Сейчас время небольших батальонов, которые будут на отдельных участках вершить историю.

https://ukraina.ru/20220815/1037661608.html

https://ukraina.ru/20220815/1037675310.html

https://ukraina.ru/20220815/1037676856.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Светлов

Александр Светлов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

виталий кличко, владимир зеленский, киев, зима, украина, интервью