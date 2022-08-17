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Капитан Тягнибок: стало известно, чем занимается лидер "Свободы" во время спецоперации

Капитан Тягнибок: стало известно, чем занимается лидер "Свободы" во время спецоперации - 17.08.2022 Украина.ру

Капитан Тягнибок: стало известно, чем занимается лидер "Свободы" во время спецоперации

Председатель украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок принимает участие в боевых действиях в составе одноименного батальона в звании капитана. Об этом в Telegram сообщил его однопартиец и сослуживец Андрей Ильенко, которому присвоили звание младшего лейтенанта

2022-08-17T11:47

2022-08-17T11:47

2022-08-17T11:48

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Тягнибок активно ведет социальные сети. Каждый день он публикует видео и комментарии от сослуживцев из батальона "Свобода". C 1987 по 1989 годы он служил в Советской армии, в Шепетовке в Хмельницкой области. За каллиграфический почерк его взял к себе писарем генерал Серебряный, о чем рассказывала мать Тягнибока в интервью "Газете.ua" в 2010 году. Генерал Серебряный, с ее слов, опекал Тягнибока, и не допустил его отправки в Афганистан.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, олег тягнибок, украина, сво, всу, во свобода