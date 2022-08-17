Капитан Тягнибок: стало известно, чем занимается лидер "Свободы" во время спецоперации - 17.08.2022 Украина.ру
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Капитан Тягнибок: стало известно, чем занимается лидер "Свободы" во время спецоперации
Капитан Тягнибок: стало известно, чем занимается лидер "Свободы" во время спецоперации - 17.08.2022 Украина.ру
Капитан Тягнибок: стало известно, чем занимается лидер "Свободы" во время спецоперации
Председатель украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок принимает участие в боевых действиях в составе одноименного батальона в звании капитана. Об этом в Telegram сообщил его однопартиец и сослуживец Андрей Ильенко, которому присвоили звание младшего лейтенанта
2022-08-17T11:47
2022-08-17T11:48
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Тягнибок активно ведет социальные сети. Каждый день он публикует видео и комментарии от сослуживцев из батальона "Свобода". C 1987 по 1989 годы он служил в Советской армии, в Шепетовке в Хмельницкой области. За каллиграфический почерк его взял к себе писарем генерал Серебряный, о чем рассказывала мать Тягнибока в интервью "Газете.ua" в 2010 году. Генерал Серебряный, с ее слов, опекал Тягнибока, и не допустил его отправки в Афганистан.
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новости, олег тягнибок, украина, сво, всу, во свобода
Новости, Олег Тягнибок, Украина, СВО, ВСУ, ВО Свобода

Капитан Тягнибок: стало известно, чем занимается лидер "Свободы" во время спецоперации

11:47 17.08.2022 (обновлено: 11:48 17.08.2022)
 
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Председатель украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок принимает участие в боевых действиях в составе одноименного батальона в звании капитана. Об этом в Telegram сообщил его однопартиец и сослуживец Андрей Ильенко, которому присвоили звание младшего лейтенанта
"Служит в ВСУ с первых дней в звании капитана. Точные координаты местонахождения пока не сбрасываю. Он человек скромный, не кричит об этом на каждом шагу", - сообщил Ильенко.
Тягнибок активно ведет социальные сети. Каждый день он публикует видео и комментарии от сослуживцев из батальона "Свобода".
C 1987 по 1989 годы он служил в Советской армии, в Шепетовке в Хмельницкой области. За каллиграфический почерк его взял к себе писарем генерал Серебряный, о чем рассказывала мать Тягнибока в интервью "Газете.ua" в 2010 году. Генерал Серебряный, с ее слов, опекал Тягнибока, и не допустил его отправки в Афганистан.
 
НовостиОлег ТягнибокУкраинаСВОВСУВО Свобода
 
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