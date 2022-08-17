https://ukraina.ru/20220817/1037758201.html
Капитан Тягнибок: стало известно, чем занимается лидер "Свободы" во время спецоперации
Капитан Тягнибок: стало известно, чем занимается лидер "Свободы" во время спецоперации - 17.08.2022 Украина.ру
Капитан Тягнибок: стало известно, чем занимается лидер "Свободы" во время спецоперации
Председатель украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок принимает участие в боевых действиях в составе одноименного батальона в звании капитана. Об этом в Telegram сообщил его однопартиец и сослуживец Андрей Ильенко, которому присвоили звание младшего лейтенанта
2022-08-17T11:47
2022-08-17T11:47
2022-08-17T11:48
новости
олег тягнибок
украина
сво
всу
во свобода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102419/96/1024199606_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_897059126db76c5a1bc8aede0ad1d5fe.jpg.webp
Тягнибок активно ведет социальные сети. Каждый день он публикует видео и комментарии от сослуживцев из батальона "Свобода". C 1987 по 1989 годы он служил в Советской армии, в Шепетовке в Хмельницкой области. За каллиграфический почерк его взял к себе писарем генерал Серебряный, о чем рассказывала мать Тягнибока в интервью "Газете.ua" в 2010 году. Генерал Серебряный, с ее слов, опекал Тягнибока, и не допустил его отправки в Афганистан.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102419/96/1024199606_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_3c2a493289f7360e360f70a1c309e029.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, олег тягнибок, украина, сво, всу, во свобода
Новости, Олег Тягнибок, Украина, СВО, ВСУ, ВО Свобода
Капитан Тягнибок: стало известно, чем занимается лидер "Свободы" во время спецоперации
11:47 17.08.2022 (обновлено: 11:48 17.08.2022)
Председатель украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок принимает участие в боевых действиях в составе одноименного батальона в звании капитана. Об этом в Telegram сообщил его однопартиец и сослуживец Андрей Ильенко, которому присвоили звание младшего лейтенанта
"Служит в ВСУ с первых дней в звании капитана. Точные координаты местонахождения пока не сбрасываю. Он человек скромный, не кричит об этом на каждом шагу", - сообщил Ильенко.
Тягнибок активно ведет социальные сети. Каждый день он публикует видео и комментарии от сослуживцев из батальона "Свобода".
C 1987 по 1989 годы он служил в Советской армии, в Шепетовке в Хмельницкой области. За каллиграфический почерк его взял к себе писарем генерал Серебряный, о чем рассказывала мать Тягнибока в интервью "Газете.ua" в 2010 году. Генерал Серебряный, с ее слов, опекал Тягнибока, и не допустил его отправки в Афганистан.