https://ukraina.ru/20220817/1037724337.html
Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евро
Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евро - 17.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евро
Россия заинтересована в расчётах в национальных валютах стран-партнёров, а не в долларах или евро. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
2022-08-17T06:30
2022-08-17T06:30
2022-08-17T06:30
новости
игорь юшков
расчеты
доллар
евро
рубль
турция
санкции
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Он объяснил, что любые транзакции в валютах ЕС или США могут быть заблокированы, как показал недавний пример с оплатой транзита российской нефти через Украину.Кроме того, западным странам сложнее отслеживать расчёты в национальных валютах, поэтому так удобнее осуществлять в третьих странах закупку попадающих под санкций товаров, рассказал Юшков.Он добавил, что, в частности, с Турцией имеются договорённости о переходе на рубль в двусторонней торговле.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220806/1037366746.html
Украина.ру
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, игорь юшков, расчеты, доллар, евро, рубль, турция, санкции
Новости, Игорь Юшков, расчеты, доллар, Евро, рубль, Турция, Санкции
Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евро
Россия заинтересована в расчётах в национальных валютах стран-партнёров, а не в долларах или евро. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру