https://ukraina.ru/20220817/1037724337.html

Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евро

Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евро - 17.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евро

Россия заинтересована в расчётах в национальных валютах стран-партнёров, а не в долларах или евро. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру

2022-08-17T06:30

2022-08-17T06:30

2022-08-17T06:30

новости

игорь юшков

расчеты

доллар

евро

рубль

турция

санкции

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Он объяснил, что любые транзакции в валютах ЕС или США могут быть заблокированы, как показал недавний пример с оплатой транзита российской нефти через Украину.Кроме того, западным странам сложнее отслеживать расчёты в национальных валютах, поэтому так удобнее осуществлять в третьих странах закупку попадающих под санкций товаров, рассказал Юшков.Он добавил, что, в частности, с Турцией имеются договорённости о переходе на рубль в двусторонней торговле.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220806/1037366746.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, игорь юшков, расчеты, доллар, евро, рубль, турция, санкции