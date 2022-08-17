Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евро - 17.08.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евро
Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евро - 17.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евро
Россия заинтересована в расчётах в национальных валютах стран-партнёров, а не в долларах или евро. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
2022-08-17T06:30
2022-08-17T06:30
новости
игорь юшков
расчеты
доллар
евро
рубль
турция
санкции
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Он объяснил, что любые транзакции в валютах ЕС или США могут быть заблокированы, как показал недавний пример с оплатой транзита российской нефти через Украину.Кроме того, западным странам сложнее отслеживать расчёты в национальных валютах, поэтому так удобнее осуществлять в третьих странах закупку попадающих под санкций товаров, рассказал Юшков.Он добавил, что, в частности, с Турцией имеются договорённости о переходе на рубль в двусторонней торговле.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220806/1037366746.html
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новости, игорь юшков, расчеты, доллар, евро, рубль, турция, санкции
Новости, Игорь Юшков, расчеты, доллар, Евро, рубль, Турция, Санкции

Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евро

06:30 17.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Россия заинтересована в расчётах в национальных валютах стран-партнёров, а не в долларах или евро. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру
Он объяснил, что любые транзакции в валютах ЕС или США могут быть заблокированы, как показал недавний пример с оплатой транзита российской нефти через Украину.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом в Сочи
6 августа, 14:13
Эрдоган заявил, что Турция будет платить за газ в рубляхПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет оплачивать поставки российского природного газа в рублях. Об этом 6 августа сообщает турецкое новостное агентство "Анадолу".
Кроме того, западным странам сложнее отслеживать расчёты в национальных валютах, поэтому так удобнее осуществлять в третьих странах закупку попадающих под санкций товаров, рассказал Юшков.

Поэтому Россия заинтересована, чтобы ей поставляли любые товары, в том числе те, которые Запад считает подсанкционными, и чтобы этого не было видно в экономической статистике, чтобы эти платежи не блокировали западные банки, регуляторы и т. д. Чем больше торговли в национальных валютах — тем выгоднее

Игорь Юшков
Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ
Он добавил, что, в частности, с Турцией имеются договорённости о переходе на рубль в двусторонней торговле.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиИгорь ЮшковрасчетыдолларЕврорубльТурцияСанкции
 
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