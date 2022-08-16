https://ukraina.ru/20220816/1037739987.html

Верховная Рада провалила голосование по возвращению акцизного сбора на топливо

Верховная Рада провалила голосование по возвращению акцизного сбора на топливо - 16.08.2022 Украина.ру

Верховная Рада провалила голосование по возвращению акцизного сбора на топливо

Верховная Рада не смогла поддержать законопроект о возвращении акцизного сбора на топливо на уровне 100 евро на 1 тыс. литров. Об этом 16 августа сообщил в своем Telegram-канале парламентарий Ярослав Железняк

2022-08-16T17:08

2022-08-16T17:08

2022-08-16T17:08

верховная рада

ярослав железняк

топливо

новости

законопроект

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Депутат отметил, что депутаты дважды не вносили в повестку дня данный законопроект. По его словам, провал голосования - это принципиальная позиция парламента.Сам Железняк подчеркнул, что он также голосовал против. Всего законопроект набрал 218 голосов - из них 186 голосов "за" дала правящая партия "Слуга народа", остальные -- депутатские группы "Доверие", "За будущее" и "Восстановление Украины". Оппозиционные партии не голосовали, или голосовали против. Ранее эксперты сообщали, что принятие данного законопроекта будет автоматически обозначать рост цен на топлива на 4-4,5 гривны за литр. Тем не менее, законопроект был инициирован Кабмином Украины. В правительстве мотивировали обсуждение данного закона тем, что в бюджете отсутствуют средства для строительства и ремонта дорог.

https://ukraina.ru/20220815/1037691162.html

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верховная рада, ярослав железняк, топливо, новости, законопроект