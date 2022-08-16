https://ukraina.ru/20220816/1037739987.html
Верховная Рада провалила голосование по возвращению акцизного сбора на топливо
Верховная Рада провалила голосование по возвращению акцизного сбора на топливо - 16.08.2022 Украина.ру
Верховная Рада провалила голосование по возвращению акцизного сбора на топливо
Верховная Рада не смогла поддержать законопроект о возвращении акцизного сбора на топливо на уровне 100 евро на 1 тыс. литров. Об этом 16 августа сообщил в своем Telegram-канале парламентарий Ярослав Железняк
2022-08-16T17:08
2022-08-16T17:08
2022-08-16T17:08
верховная рада
ярослав железняк
топливо
новости
законопроект
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Депутат отметил, что депутаты дважды не вносили в повестку дня данный законопроект. По его словам, провал голосования - это принципиальная позиция парламента.Сам Железняк подчеркнул, что он также голосовал против. Всего законопроект набрал 218 голосов - из них 186 голосов "за" дала правящая партия "Слуга народа", остальные -- депутатские группы "Доверие", "За будущее" и "Восстановление Украины". Оппозиционные партии не голосовали, или голосовали против. Ранее эксперты сообщали, что принятие данного законопроекта будет автоматически обозначать рост цен на топлива на 4-4,5 гривны за литр. Тем не менее, законопроект был инициирован Кабмином Украины. В правительстве мотивировали обсуждение данного закона тем, что в бюджете отсутствуют средства для строительства и ремонта дорог.
https://ukraina.ru/20220815/1037691162.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
верховная рада, ярослав железняк, топливо, новости, законопроект
Верховная Рада, Ярослав Железняк, топливо, Новости, законопроект
Верховная Рада провалила голосование по возвращению акцизного сбора на топливо
Верховная Рада не смогла поддержать законопроект о возвращении акцизного сбора на топливо на уровне 100 евро на 1 тыс. литров. Об этом 16 августа сообщил в своем Telegram-канале парламентарий Ярослав Железняк
Депутат отметил, что депутаты дважды не вносили в повестку дня данный законопроект. По его словам, провал голосования - это принципиальная позиция парламента.
Ставили голосование дважды, это не случайность, а позиция парламента
Ярослав Железняк
Депутат Верховной Рады
Сам Железняк подчеркнул, что он также голосовал против.
Всего законопроект набрал 218 голосов - из них 186 голосов "за" дала правящая партия "Слуга народа", остальные -- депутатские группы "Доверие", "За будущее" и "Восстановление Украины". Оппозиционные партии не голосовали, или голосовали против.
Ранее эксперты сообщали, что принятие данного законопроекта будет автоматически обозначать рост цен на топлива на 4-4,5 гривны за литр. Тем не менее, законопроект был инициирован Кабмином Украины. В правительстве мотивировали обсуждение данного закона тем, что в бюджете отсутствуют средства для строительства и ремонта дорог.