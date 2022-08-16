"Удобный человек вместо Зеленского". Украинские эксперты обсудили будущее страны - 16.08.2022 Украина.ру
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"Удобный человек вместо Зеленского". Украинские эксперты обсудили будущее страны
"Удобный человек вместо Зеленского". Украинские эксперты обсудили будущее страны - 16.08.2022 Украина.ру
"Удобный человек вместо Зеленского". Украинские эксперты обсудили будущее страны
Украина.ру, 16.08.2022
2022-08-16T15:19
2022-08-16T15:27
политика
украина
рф
политологи
сво
эксклюзив
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Что такое политика во время войны, как быть оппозиции в период военного положения, какую роль играют олигархические медиа-группы и "новые медиа" – эти вопросы обсудили украинские политологи на пресс-конференции, состоявшейся 15 августа в агентстве Интерфакс-Украина.Накануне Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию в Украине на 90 дней – до 21 ноября.Говорить о возможном поражении Киева украинские эксперты не решаются (или же действительно не допускают такой возможности). Поэтому говорили о победе и о будущем мироустройстве.Важно не только выиграть войну, важно выиграть мир, отметил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, пояснив: важно, "какой будет страна, какой будет политика страны после победы, в каких конфигурациях, в каких взаимоотношениях власти и оппозиции, какие будут новые игроки, какие программные установки, какие новые действующие лица".Эксперт отметил, что военное положение в стране продлено до конца ноября, но, тем не менее, наблюдается некое оживление на политической сцене: так, (советник главы ОП – Ред.) Арестович заявил, что пойдет в президенты, активную медийную публичную политику ведет Притула – это можно расценивать как начало нового электорального цикла или как некое электоральное оживления – "потому что в условиях войны электоральной политики нет, выборы в условиях военного положения не проводят"."Но мы видим, что уже определенные политические силы, определенные политические игроки говорят про рейтинги, измеряют рейтинги", – сказал Карасев, добавив, что наблюдается также политизация военных – в частности, речь идет главнокомандующем ВСУ Залужном. Эксперт отметил, что отдельная проблема – существование оппозиции, вопрос в том, как демократия может развиваться в условиях войны. По мнению Карасева, "старорежимные элиты" на Украине сегодня находятся в растерянности, в определенном кризисе, возможно, это дает шанс молодым политикам.В свою очередь политический эксперт Александр Кочетков напомнил, что собой представляет демократический процесс: это, по его словам, ситуация, когда социально активные, общественно активные люди, объединенные в политические группы (партии, общественные движения) – имеют разные точки зрения на происходящее в стране по различным вопросам, при этом они имеют возможность публично высказывать свою позицию относительно того, "куда идем, куда следует идти". Происходит общественная дискуссия, общество ориентируется – "и те люди, которые предлагают то, что наиболее поддерживается обществом, они становятся властью, а те, которые проигрывают эту конкуренцию за умы… становятся оппозицией". Которая при определенных условиях сменит власть.Этот политический процесс не останавливается и не может быть остановлен даже во время войны, однако поле политической борьбы сужается – "у власти появляется практически непреодолимый соблазн каким-то образом прикрутить гайки… то есть, сузить публичные возможности всех, кто не согласен с позицией власти", отметил эксперт. Он пояснил, что достигается это за счет монополизации СМИ, монополизации доступа определенных идей до общества. При этом включаются и механизмы принуждения – "возникает соблазн любую критику власти немедленно трактовать как пособничество врагу".Кочетков добавил, что значительная часть украинской власти считает, что "в общем-то, уже победа достигнута", что они – самоназначившие себя в победители – имеют право воспользоваться плодами победы (осваивая восстановительный бюджеты и т.п.). А для этого они должны оставаться во власти."Ощущение складывается, что нынешняя власть – она готова проводить выборы при условии, что она сохранится", – отметил политэксперт. И продолжил: то есть, если Зеленский остается президентом, продолжит свою политическую деятельность. Хотя – он очень устал, потому "все может быть". Но и в таком случае – "власть готова поискать и выдвинуть из своих недр понятного, удобного человека, который будет продолжать то, что происходило".По мнению Кочеткова, именно по этой причине "появляются претензии Арестовича, появятся еще другие, того же Притулы" – словом, задействованы люди, связанные с Офисом президента, "в случае, если у Зеленского не будет внутренней готовности продолжать политическую деятельность на уровне президента Украины, то подстраховка уже сейчас готовится". Регулярно проводятся соцопросы, и они показывают, что украинская власть на сегодня "практически готова переизбраться", сохранив при этом Владимира Зеленского в качестве президента и сохранив – в других очертаниях – большинство в парламенте. Если будет удобный момент, выборы состоятся – но при условии, что они ничего не изменят, это не афишируемая, но внутренняя позиция власти.С другой стороны, продолжил Кочетков, страна попала в точку сингулярности, в которой не действуют привычные законы и правила. С политологической точки зрения, война и является такой точкой: "общество находится в таком стрессовом состоянии, что его оценки любого происходящего процесса, они чрезвычайно полярны". Поэтому любые нынешние рейтинги и позиции вполне могут скачкообразно измениться под воздействием тех или иных событий (несостоявшееся наступление, холодная зима, скандалы и внутренние разборки во власти и т.п.). Отвлечь украинское общество никак не получится, оно убеждено в том, что власть сменяема и подотчетна, считает эксперт. По его мнению, по этой причине – "политический процесс будет" при любых условиях.С этим согласился политолог Николай Давыдюк, отметивший, что в нынешней ситуации "военной демократии" у этого процесса есть свои особенности, это "полная мобилизация всего – рейтингов, людей, денег, медиа". Это "вводит гражданина, избирателя в специальное психологическое состояние, где очень многое не замечается, где очень многое прощается, но это не значит, что списывается". По мнению эксперта, об этом может свидетельствовать пример Израиля, где "очень часто после войн происходили большие изменения". Чек выставят после войны, а пока "главное требование граждан – это победа".Давыдюк также отметил, что в стране наблюдаются изменения в сфере медиа, которые могут привести и к смене политических элит – в частности, сейчас ищут замену телеканалу "Украина-24" как главному рупору власти (пока не нашли). По словам эксперта, есть предположения, что осенью может уйти – или приостановить вещание – еще одна медиа-группа, что еще более изменит медиа-ландшафт, общий телемарафон будет представлять из себя "обломки того медиа-пула, который был в стране". Политолог также напомнил, что за полгода на Украине "исчезли две большие медиа-группы из четырех". Эта ситуация приводит, в частности, к тому, что неизбежно будет расти влияние "новых СМИ", будет расти роль политических блогеров.По мнению Давыдюка, военные действия могут быть прекращены ранее, чем это могут прогнозировать военные эксперты или западные дипломаты – "например, допускаю "черный лебедь" на ноябрь или декабрь, при всем понимании с обеих сторон". Какие события могут к этому привести, эксперт не пояснил. Вадим Карасев отметил, что все политические силы Украины сегодня работают в едином идеологическом (антироссийском) русле, пророссийских сил в стране просто нет. В то же время, по его словам, в стране "идет перезапуск элит", формируется новая элита. Старая "глубинная элита" – олигархи – остается в игре, но не на первых ролях, они "в глухой обороне". Роль "глубинной" или "страховочной элиты" в этих условиях играют западные партнеры Киева, считает политолог. Они страхуют украинских политиков от "заносов", возможных "на волне победы".Отметим, что декларируемую украинскими политиками и политологами стопроцентную уверенность в победе Киева над народными республиками Донбасса и Россией не разделяют ни в Москве, ни на Западе.Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая 16 августа на X Московской конференции по международной безопасности, отметил, что Западом "наращиваются поставки вооружения военной техники Украине, проводится обучение личного состава, передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима".По словам министра, действия ВСУ планируют и координируют иностранные военные советники, разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации, словом, все "усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима". Но – именно агонии.Как подчеркнул Шойгу, "нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах".
https://ukraina.ru/20220816/1037712547.html
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политика, украина, рф, политологи, сво, эксклюзив
Политика, Украина, РФ, политологи, СВО, Эксклюзив

"Удобный человек вместо Зеленского". Украинские эксперты обсудили будущее страны

15:19 16.08.2022 (обновлено: 15:27 16.08.2022)
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Что такое политика во время войны, как быть оппозиции в период военного положения, какую роль играют олигархические медиа-группы и "новые медиа" – эти вопросы обсудили украинские политологи на пресс-конференции, состоявшейся 15 августа в агентстве Интерфакс-Украина.
Накануне Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию в Украине на 90 дней – до 21 ноября.
Говорить о возможном поражении Киева украинские эксперты не решаются (или же действительно не допускают такой возможности). Поэтому говорили о победе и о будущем мироустройстве.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
10:59Спецоперация
Путин высказался о целях специальной военной операции на УкраинеМосква приняла решение о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине в соответствии с уставом ООН, заявил президент России Владимир Путин 16 августа на открытии X Московской конференции по безопасности. Трансляцию вели российские телеканалы
Важно не только выиграть войну, важно выиграть мир, отметил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, пояснив: важно, "какой будет страна, какой будет политика страны после победы, в каких конфигурациях, в каких взаимоотношениях власти и оппозиции, какие будут новые игроки, какие программные установки, какие новые действующие лица".
Эксперт отметил, что военное положение в стране продлено до конца ноября, но, тем не менее, наблюдается некое оживление на политической сцене: так, (советник главы ОП – Ред.) Арестович заявил, что пойдет в президенты, активную медийную публичную политику ведет Притула – это можно расценивать как начало нового электорального цикла или как некое электоральное оживления – "потому что в условиях войны электоральной политики нет, выборы в условиях военного положения не проводят".
"Но мы видим, что уже определенные политические силы, определенные политические игроки говорят про рейтинги, измеряют рейтинги", – сказал Карасев, добавив, что наблюдается также политизация военных – в частности, речь идет главнокомандующем ВСУ Залужном.
Эксперт отметил, что отдельная проблема – существование оппозиции, вопрос в том, как демократия может развиваться в условиях войны. По мнению Карасева, "старорежимные элиты" на Украине сегодня находятся в растерянности, в определенном кризисе, возможно, это дает шанс молодым политикам.
В свою очередь политический эксперт Александр Кочетков напомнил, что собой представляет демократический процесс: это, по его словам, ситуация, когда социально активные, общественно активные люди, объединенные в политические группы (партии, общественные движения) – имеют разные точки зрения на происходящее в стране по различным вопросам, при этом они имеют возможность публично высказывать свою позицию относительно того, "куда идем, куда следует идти".
Министерство финансов Украины - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 17:35
Глава минфина Украины пообещал "очень жесткий бюджет" на 2023 годВ министерстве финансов Украины планируют государственный бюджет на 2023 год, рассчитывая на макрофинансовую помощь со стороны Евросоюза. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил глава украинского минфина Сергей Марченко
Происходит общественная дискуссия, общество ориентируется – "и те люди, которые предлагают то, что наиболее поддерживается обществом, они становятся властью, а те, которые проигрывают эту конкуренцию за умы… становятся оппозицией". Которая при определенных условиях сменит власть.
Этот политический процесс не останавливается и не может быть остановлен даже во время войны, однако поле политической борьбы сужается – "у власти появляется практически непреодолимый соблазн каким-то образом прикрутить гайки… то есть, сузить публичные возможности всех, кто не согласен с позицией власти", отметил эксперт.
Он пояснил, что достигается это за счет монополизации СМИ, монополизации доступа определенных идей до общества. При этом включаются и механизмы принуждения – "возникает соблазн любую критику власти немедленно трактовать как пособничество врагу".
Кочетков добавил, что значительная часть украинской власти считает, что "в общем-то, уже победа достигнута", что они – самоназначившие себя в победители – имеют право воспользоваться плодами победы (осваивая восстановительный бюджеты и т.п.). А для этого они должны оставаться во власти.
"Ощущение складывается, что нынешняя власть – она готова проводить выборы при условии, что она сохранится", – отметил политэксперт.
И продолжил: то есть, если Зеленский остается президентом, продолжит свою политическую деятельность. Хотя – он очень устал, потому "все может быть". Но и в таком случае – "власть готова поискать и выдвинуть из своих недр понятного, удобного человека, который будет продолжать то, что происходило".
Зеленский Коломойский
26 июля, 04:00
"Сокращается кормовая база": политолог объяснил, чем олигархи не угодили ЗеленскомуВ украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский собрался лишить гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана. Что это даст Зеленскому, в интервью изданию Украина.ру раскрыл политолог Алексей Кочетков
По мнению Кочеткова, именно по этой причине "появляются претензии Арестовича, появятся еще другие, того же Притулы" – словом, задействованы люди, связанные с Офисом президента, "в случае, если у Зеленского не будет внутренней готовности продолжать политическую деятельность на уровне президента Украины, то подстраховка уже сейчас готовится".
Регулярно проводятся соцопросы, и они показывают, что украинская власть на сегодня "практически готова переизбраться", сохранив при этом Владимира Зеленского в качестве президента и сохранив – в других очертаниях – большинство в парламенте.
Если будет удобный момент, выборы состоятся – но при условии, что они ничего не изменят, это не афишируемая, но внутренняя позиция власти.
С другой стороны, продолжил Кочетков, страна попала в точку сингулярности, в которой не действуют привычные законы и правила.
С политологической точки зрения, война и является такой точкой: "общество находится в таком стрессовом состоянии, что его оценки любого происходящего процесса, они чрезвычайно полярны". Поэтому любые нынешние рейтинги и позиции вполне могут скачкообразно измениться под воздействием тех или иных событий (несостоявшееся наступление, холодная зима, скандалы и внутренние разборки во власти и т.п.).
Отвлечь украинское общество никак не получится, оно убеждено в том, что власть сменяема и подотчетна, считает эксперт. По его мнению, по этой причине – "политический процесс будет" при любых условиях.
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Вчера, 14:36
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С этим согласился политолог Николай Давыдюк, отметивший, что в нынешней ситуации "военной демократии" у этого процесса есть свои особенности, это "полная мобилизация всего – рейтингов, людей, денег, медиа". Это "вводит гражданина, избирателя в специальное психологическое состояние, где очень многое не замечается, где очень многое прощается, но это не значит, что списывается".
По мнению эксперта, об этом может свидетельствовать пример Израиля, где "очень часто после войн происходили большие изменения". Чек выставят после войны, а пока "главное требование граждан – это победа".
Давыдюк также отметил, что в стране наблюдаются изменения в сфере медиа, которые могут привести и к смене политических элит – в частности, сейчас ищут замену телеканалу "Украина-24" как главному рупору власти (пока не нашли).
По словам эксперта, есть предположения, что осенью может уйти – или приостановить вещание – еще одна медиа-группа, что еще более изменит медиа-ландшафт, общий телемарафон будет представлять из себя "обломки того медиа-пула, который был в стране".
Политолог также напомнил, что за полгода на Украине "исчезли две большие медиа-группы из четырех". Эта ситуация приводит, в частности, к тому, что неизбежно будет расти влияние "новых СМИ", будет расти роль политических блогеров.
По мнению Давыдюка, военные действия могут быть прекращены ранее, чем это могут прогнозировать военные эксперты или западные дипломаты – "например, допускаю "черный лебедь" на ноябрь или декабрь, при всем понимании с обеих сторон". Какие события могут к этому привести, эксперт не пояснил.
4 августа, 07:54
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Вадим Карасев отметил, что все политические силы Украины сегодня работают в едином идеологическом (антироссийском) русле, пророссийских сил в стране просто нет.
В то же время, по его словам, в стране "идет перезапуск элит", формируется новая элита. Старая "глубинная элита" – олигархи – остается в игре, но не на первых ролях, они "в глухой обороне". Роль "глубинной" или "страховочной элиты" в этих условиях играют западные партнеры Киева, считает политолог. Они страхуют украинских политиков от "заносов", возможных "на волне победы".
Отметим, что декларируемую украинскими политиками и политологами стопроцентную уверенность в победе Киева над народными республиками Донбасса и Россией не разделяют ни в Москве, ни на Западе.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая 16 августа на X Московской конференции по международной безопасности, отметил, что Западом "наращиваются поставки вооружения военной техники Украине, проводится обучение личного состава, передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима".
По словам министра, действия ВСУ планируют и координируют иностранные военные советники, разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации, словом, все "усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима". Но – именно агонии.
Как подчеркнул Шойгу, "нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах".
 
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