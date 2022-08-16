Шойгу: в НАТО не сомневаются в победе России на Украине
11:26 16.08.2022 (обновлено: 11:35 16.08.2022)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкX Московская конференция по международной безопасности
Все усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, однако ни у кого в западном военном блоке нет сомнений, что Россия достигнет своих целей в ходе спецоперации на Украине. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 16 августа, выступая на X Московской конференции по международной безопасности
"Нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах", - отметил министр.
Он напомнил о том, что российский рубль не постигла девальвация до 200 рублей за доллар США, как это прогнозировал президент этой страны Джо Байден, а российская экономика выдержала санкции.
19 мая, 04:30Эксперт Хазанов сказал, сколько будут стоить доллар и евро к концу годаМногие россияне по-прежнему хранят свои сбережения в долларах и евро, поэтому живо интересуются тем, как в ближайшее время будет меняться их курс. Свой прогноз на стоимость валют в интервью изданию Украина.ру дал эксперт в сфере промышленности, кандидат экономических наук Леонид Хазанов