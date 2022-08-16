Шойгу: в НАТО не сомневаются в победе России на Украине

Эксперт Хазанов сказал, сколько будут стоить доллар и евро к концу года

Многие россияне по-прежнему хранят свои сбережения в долларах и евро, поэтому живо интересуются тем, как в ближайшее время будет меняться их курс. Свой прогноз на стоимость валют в интервью изданию Украина.ру дал эксперт в сфере промышленности, кандидат экономических наук Леонид Хазанов