Шойгу: в НАТО не сомневаются в победе России на Украине - 16.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Шойгу: в НАТО не сомневаются в победе России на Украине
Шойгу: в НАТО не сомневаются в победе России на Украине - 16.08.2022 Украина.ру
Шойгу: в НАТО не сомневаются в победе России на Украине
Все усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, однако ни у кого в западном военном блоке нет сомнений, что Россия достигнет своих целей в ходе спецоперации на Украине. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 16 августа, выступая на X Московской конференции по международной безопасности
2022-08-16T11:26
2022-08-16T11:35
спецоперация
новости
сергей шойгу
нато
рубль
джо байден
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Он напомнил о том, что российский рубль не постигла девальвация до 200 рублей за доллар США, как это прогнозировал президент этой страны Джо Байден, а российская экономика выдержала санкции.
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новости, сергей шойгу, нато, рубль, джо байден
Спецоперация, Новости, Сергей Шойгу, НАТО, рубль, Джо Байден

Шойгу: в НАТО не сомневаются в победе России на Украине

11:26 16.08.2022 (обновлено: 11:35 16.08.2022)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкX Московская конференция по международной безопасности
X Московская конференция по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Все усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима, однако ни у кого в западном военном блоке нет сомнений, что Россия достигнет своих целей в ходе спецоперации на Украине. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 16 августа, выступая на X Московской конференции по международной безопасности

"Нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах", - отметил министр.

Он напомнил о том, что российский рубль не постигла девальвация до 200 рублей за доллар США, как это прогнозировал президент этой страны Джо Байден, а российская экономика выдержала санкции.
- РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 04:30
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СпецоперацияНовостиСергей ШойгуНАТОрубльДжо Байден
 
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