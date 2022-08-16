https://ukraina.ru/20220816/1037724558.html

"Антироссияне" сменили "антибольшевиков": как пытаются развалить Россию

"Антироссияне" сменили "антибольшевиков": как пытаются развалить Россию - 16.08.2022 Украина.ру

"Антироссияне" сменили "антибольшевиков": как пытаются развалить Россию

Украина.ру, 16.08.2022

2022-08-16T14:18

2022-08-16T14:18

2022-08-16T14:18

эксклюзив

россия

деколонизация

запад

развал

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С разницей почти в месяц в 2022 году появились две карты с планом разделения России на национальные государства. Такая частота свидетельствует об одном: инициаторы этого дела взяли на вооружение уже испытанные и принесшие результат технологии развала СССР.Предыстория процесса такова. 8 мая 2022 года в Варшаве состоялась конференция под названием "Форум свободных народов России" (ФСНР), на которой громко заговорили о новой идее – деколонизации современной России. То есть о полном распаде Российского государства на независимые республики. Участники ФСНР, оппозиционные представители этих народов и разных регионов России не скрывали, что считают Россию единственной империей в XXI веке на территории Евразии, в которой полностью отсутствует демократия и гражданское общество, политический режим Кремля, по словам участников, является авторитарным, а политическая элита страны, как заявлялось, состоит сплошь из государственных преступников. Следовательно, все национальные регионы России являются колониями, которые обеспечивают только одну Москву. А значит, цель ФСНР – вкупе с российской оппозицией – доведение России до ее окончательного распада на 34 суверенные республики с установлением переходных правительств, которые проведут демократические выборы при поддержке США, ООН и иных международных организаций.Затем в Праге 24 июля 2022 года прошел второй раунд ФСНР, где была представлена карта свободных государств ПостРоссии под названием "Деколонизация и реконструкция России" и лозунгом "Время коренным народам и регионам возвращать себе независимость и суверенитет". На карте уже изображены предполагаемые и планируемые суверенные демократические страны с названиями и флагами.На этом заседании ФСНР его участники заявили также о применении радикальных методов для достижения своих целей. И о том, что в случае провала мирного перехода к временным правительствам в республиках будут применены насильственные методы с мятежами и вооруженными конфликтами. Опора, разумеется, – на национализм и рост национального самосознания "покоренных народов". Все это нашло отражение в подписанной Декларации о деколонизации России, смысл которой сводится к тому, что России вынесли очередной приговор и обрекли на развал.Следующий Форум планирует собраться в сентябре-октябре 2022 года и еще детальнее уточнить задания и текущую повестку деятельности.К ФСНР, конечно, можно было бы отнестись как к очередному политическому кликушеству и шарлатанству, сборищу лузеров и маргиналов, которые решили пососать денег из русофобов с мошной на "благое дело". Но есть, как минимум, два обстоятельства, которые говорят, что на этот раз ФСНР – это начало реально угрожающего национальной безопасности России процесса. То есть реальной реанимации планов по развалу России.Во-первых, в перерывах между двумя ФСНР 28 июня 2022 года свою карту развала России под видом ее "деколонизации" представила общественности так называемая Комиссия правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе, известная также, как Хельсинкская комиссия. Эта комиссия -- якобы независимая структура федерального правительства США, которая 45 лет отслеживала соблюдение Хельсинкских соглашений и продвигала всеобъемлющую безопасность посредством поощрения прав человека, демократии и экономического, экологического и военного сотрудничества в регионе ОБСЕ из 57 стран.Но руководили Комиссией всегда деятели, близкие к миллиардеру-махинатору и политическому авантюристу Джорджу Соросу ("птенцы гнезда Сороса", соросята). И на брифинге Комиссия тоже предоставила свою карту "деколонизации России":На этой карте субъектов развала – поменьше, но задача ставится та же: в России народы надо убедить в том, что их счастье не наступит после "смены режима и установления демократии", теперь это возможно только при одном условии — через разделение огромной страны на более мелкие государства.И это заметная смена парадигмы и риторики в работе Комиссии. Раньше она говорила, что для ослабления России достаточно конфликта в Украине и "освобождения россиян от диктатора Путина ради торжества демократии". Теперь же, повторяем, взят курс на развал России: тоже под видом деколонизации, которую должны и готовы возглавить американцы.А в довершение процесса 15 августа 2022 года старший политический советник упомянутой Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро, похоже, решил дожать ситуацию и разместил свою карту России, на которой показано, насколько увеличилась территория России с 1471 года.При этом Массаро поинтересовался: "Интересно, как это произошло? Может быть, это колониализм?".Во-вторых, -- и это немаловажно! – в истории уже существовал подобный "форум деколонизации" -- Антибольшевистский блок народов (АБН), который своей целью имел развал СССР и достиг ее в 1991 году. Не АБН, конечно, развалил СССР, но этому способствовал, ибо всячески подпитывал национализм, ведущий к сепаратизму, в союзных республиках.Возник АБН сначала в виде некоей Конференции порабощенных народов Востока Европы и Азии, которая была инициирована Организацией украинских националистов бандеровского крыла -- ОУН(б)* в селе Будераж в Ровенской области и собрала представителей 13 народов Cоюза: украинцев, белорусов, грузин, армян, татар, осетин, азербайджанцев, узбеков, казахов, черкесов, кабардинцев чувашей и башкир. Они договорились о совместной борьбе против сталинского СССР и гитлеровской Германии. Участники обратились к бойцам Красной армии: "Дорогие наши братья в окопах! Своей героической борьбой Вы гоните немецких империалистов с родной земли. Но Вы выполняете только половину работы. За нашими плечами на народном горе жирует второй империализм — сталинский. Он такой же враг народов, как и немецкий империализм. Он так же порабощает и эксплуатирует народы, как и немецкий. Поверните свое оружие к нему. Бейте так беспощадно, как бьете сейчас гитлеровскую сволочь".Но уже в 1946 году над представителями "порабощенных" поработали спецслужбы Запада, и 16 апреля этого года в Мюнхене учредили Антибольшевистский блок народов (АБН), который изначально и откровенно призвал к борьбе с советским коммунизмом и развалу СССР. На основе все того же национализма. Первым лидером (президентом) АБН был избран один из лидеров ОУН(б) Ярослав Стецько, который 30 июня 1941 года во Львове провозгласил Акт о воссоздании Украинской державы.В учредительной декларации АБН было сказано: "Во имя великих целей человеческого прогресса, свободы наций и свободы людей, борьба с большевизмом имеет решающее значение. Большевизм как худший тип тоталитаризма, подобно гитлеризму, является главным врагом идей свободы современной эпохи… Мы — национально-освободительный антибольшевистский центр, организации из стран, порабощенных и ограбленных большевизмом, боремся за независимость. В этой борьбе мы можем объединяем наши силы для достижения общей цели освобождения и создаем Антибольшевистский блок народов". Главными формами его деятельности в конце концов были названы "революционная пропаганда, массовые антибольшевистские акции, борьба против спецопераций МГБ". Был учрежден также "общий Революционный комитет народов Восточной Европы и Азии, который будет координировать все национально-революционные силы этих народов, выработает единую линию борьбы с общим врагом, единую тактику борьбы и в соответствующий момент бросит клич к одновременному восстанию всех порабощенных народов".Поскольку главными инициаторами создания АНБ выступили украинские националисты, исповедующие антикоммунизм и антисоветизм, то к АБН примкнули такие же организации белорусских, балтийских кубанских, среднеазиатских эмигрантов, стран Восточной Европы: Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Сербии, позже Кубы и Вьетнама.Антикоммунизм и антисоветизм тесно переплетался с национализмом, который должен был возбуждать сепаратизм в национальных республиках СССР. На деньги Запада, в основном. Позже Стецько откровенно писал об этом: "Распад и падение империй, победа национальных принципов во всех аспектах международной политики характерны для нашей эпохи. Национально-освободительные войны, ряд восстаний могут привести к разрушению СССР изнутри… Идея национализма есть решение текущих мировых проблем на основе национальных общностей. Все другие идеи — баланс сил, сдерживание — обречены на провал. Только национализм способен противостоять порочной системе русского империализма и шовинизма… Если США окажут помощь порабощенным нациям, это создаст революционно-освободительную силу против реакционной силы Советского Союза".А чтобы всем было понятно, что борются главным образом с советским большевизмом, АБН поддерживал антиколониальные движения в странах Африки и Азии. И использовал даже наследие Карла Маркса, который, как известно, нелицеприятно писал и о российском царизме, и русских в целом. Может быть, поэтому членами АБН никогда не были русские эмигрантские организации.А в 1991 году АБН отпраздновал свою победу: Советский Союз развалился на 15 независимых государств. Конечно, если бы СССР не предали и не развалили его руководители, отказавшиеся от прежних идеалов, то АБН боролся бы с Союзом до скончания века. Своего, разумеется.Но, тем не менее, именно деятели АБН создали соответствующий идеологический и теоретический фон, унавозили нравственно-психологическую почву под развалом и восприятием национализма и ксенофобий, подготовили методички и руководства к действию, а также кадры.Самым ярким продуктом и результатом работы АБН вполне может считаться именно Украина. Именно туда переехали второй и последний президент АБН Слава Стецько, жена умершего в 1986 году Ярослава Стецько, и главные функционеры организации. Они и составили главный костяк кадров и для "оранжевой" революции 2004 года, и для госпереворота 2014 года, и для тотального превращения Украины в АнтиРоссию.АБН официально прекратил свою работу в 1996 году – в связи с выполнением поставленных задач. Но воссоздала ОУН в виде Конгресса украинских националистов (КУН) и уже в 1998 году Слава Стецько символично открывала заседание новой Верховной Рады как старейший парламентарий. А один из курьеров АБН Роман Зварич возглавил министерство юстиции и готовил законодательную почву для уходя Украины от России. Уже его наследники справились с этой задачей на отлично.И вот теперь, с образованием ФСНР, на вооружение взята калька с АБН – с его структуры, с наработок и теоретических основ, модифицированных и подновленных с учетом последних веяний, и изменившихся обстоятельств. А главное, задействована главная идея: использовать для развала Российской Федерации национальное возрождение, плавно и незаметно переходящее в нацизм и неонацизм, а потом и в сепаратизм.Не зря же с АБН стряхнули пыль и в 2016 году опять же в селе в Будераже провели научно-практическую конференцию "Антибольшевистский блок народов как предпосылка создания единого фронта против кремлевской агрессии", пригласили на нее российских оппозиционеров и приняли резолюцию как о защите независимости Украины, так и о борьбе против режима Путина в союзе с другими народами бывшего СССР, бывшего "социалистического лагеря", Ближнего Востока и даже Африки.Причем и без АБН, и даже без ФСНР российские оппозиционеры и демократы уже пытались развались Россию, отделив недовольные республики и регионы -- Татарстан, Башкирию, Чечено-Ингушскую АССР (позже Ичкерию**), Свердловскую область (позже Уральскую республику). Они тоже хотели выйти из состава России и даже отказывались отказывалась подписывать Федеративный договор 1992 года.Но тогдашний президент России Борис Ельцин был против окончательного развала страны и смог предотвратить его. А потом к власти пришел Владимир Путин и началось "собирание земель российских".Но Запад, как видим, от своих планов не отказался, и борьба медленно, но уверенно выходит на новый виток. А на прошлой неделе экс-сенатор США Ричард Блэк назвал истинную причину агрессии США против России:- американцы безумно завидуют природным богатствам России и мечтают "качать деньги" из покоренной "Рашки".* Организация запрещена в РФ** "Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещенная в России

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эксклюзив, россия, деколонизация, запад, развал