https://ukraina.ru/20220816/1037723213.html

Глава МИД Украины признался, что вывез семью за границу в самом начале спецоперации

Глава МИД Украины признался, что вывез семью за границу в самом начале спецоперации - 16.08.2022 Украина.ру

Глава МИД Украины признался, что вывез семью за границу в самом начале спецоперации

Вывезти семью и детей главе МИД Украины Дмитрию Кулебе советовал президент США Джозеф Байден. Об этом Кулеба сообщил в интервью Дмитрию Гордону, которое было опубликовано 15 августа

2022-08-16T13:06

2022-08-16T13:06

2022-08-16T13:06

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кулеба

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украина

джо байден

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За два дня до начала российской спецоперации Кулеба встретился с Байденом в Белом доме в США. По словам главы украинского МИД, Байден предупредил его о грядущих событиях, и попросил побеспокоиться о детях - как отца, а не министра.В ночь на 23 февраля Кулеба вылетел в Стамбул, на следующий день он собирался прилететь другим рейсом в Киев. Вместо этого он попросил помощника забронировать билеты в Варшаву. В Польше Кулеба встретился с президентом Анджеем Дудой, и потом поехал на автомобиле на Украину.Кулеба остался во Львове. По его словам, страной руководили в ручном режиме - по телефону.

https://ukraina.ru/20220328/1033622971.html

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