Глава МИД Украины признался, что вывез семью за границу в самом начале спецоперации - 16.08.2022 Украина.ру
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Глава МИД Украины признался, что вывез семью за границу в самом начале спецоперации
Глава МИД Украины признался, что вывез семью за границу в самом начале спецоперации - 16.08.2022 Украина.ру
Глава МИД Украины признался, что вывез семью за границу в самом начале спецоперации
Вывезти семью и детей главе МИД Украины Дмитрию Кулебе советовал президент США Джозеф Байден. Об этом Кулеба сообщил в интервью Дмитрию Гордону, которое было опубликовано 15 августа
2022-08-16T13:06
2022-08-16T13:06
новости
кулеба
мид
украина
джо байден
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За два дня до начала российской спецоперации Кулеба встретился с Байденом в Белом доме в США. По словам главы украинского МИД, Байден предупредил его о грядущих событиях, и попросил побеспокоиться о детях - как отца, а не министра.В ночь на 23 февраля Кулеба вылетел в Стамбул, на следующий день он собирался прилететь другим рейсом в Киев. Вместо этого он попросил помощника забронировать билеты в Варшаву. В Польше Кулеба встретился с президентом Анджеем Дудой, и потом поехал на автомобиле на Украину.Кулеба остался во Львове. По его словам, страной руководили в ручном режиме - по телефону.
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новости, кулеба, мид, украина, джо байден
Новости, Кулеба, МИД, Украина, Джо Байден

Глава МИД Украины признался, что вывез семью за границу в самом начале спецоперации

13:06 16.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Читать в
Вывезти семью и детей главе МИД Украины Дмитрию Кулебе советовал президент США Джозеф Байден. Об этом Кулеба сообщил в интервью Дмитрию Гордону, которое было опубликовано 15 августа
За два дня до начала российской спецоперации Кулеба встретился с Байденом в Белом доме в США. По словам главы украинского МИД, Байден предупредил его о грядущих событиях, и попросил побеспокоиться о детях - как отца, а не министра.
В ночь на 23 февраля Кулеба вылетел в Стамбул, на следующий день он собирался прилететь другим рейсом в Киев. Вместо этого он попросил помощника забронировать билеты в Варшаву. В Польше Кулеба встретился с президентом Анджеем Дудой, и потом поехал на автомобиле на Украину.

И часа, наверное, в 3 в ночь с 24-го на 25-е я добрался до границы. И в этот же момент приехали мои дети, мои родители и мои собаки. Я всех обнял, поцеловал, почесал за ушком. И я въехал в Украину, а они выехали из Украины. Ну, и все

Дмитрий Кулеба
глава МИД Украины
Кулеба остался во Львове. По его словам, страной руководили в ручном режиме - по телефону.
Кулеба США коллаж - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 07:20
Кто в Украине принимает решения. Кулеба иностранных делУкраинский МИД сейчас возглавляет Дмитрий Кулеба, который фактически продолжает на всех международных площадках политику демонизации России своих предшественников Вадима Пристайко и Павла Климкина. Внешняя политика Киева не меняется с 2014 года, а цель ее заключается в бесконечных жалобах на РФ, требовании санкций и новых кредитов
 
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