Глава МИД Украины признался, что вывез семью за границу в самом начале спецоперации
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Вывезти семью и детей главе МИД Украины Дмитрию Кулебе советовал президент США Джозеф Байден. Об этом Кулеба сообщил в интервью Дмитрию Гордону, которое было опубликовано 15 августа
За два дня до начала российской спецоперации Кулеба встретился с Байденом в Белом доме в США. По словам главы украинского МИД, Байден предупредил его о грядущих событиях, и попросил побеспокоиться о детях - как отца, а не министра.
В ночь на 23 февраля Кулеба вылетел в Стамбул, на следующий день он собирался прилететь другим рейсом в Киев. Вместо этого он попросил помощника забронировать билеты в Варшаву. В Польше Кулеба встретился с президентом Анджеем Дудой, и потом поехал на автомобиле на Украину.
И часа, наверное, в 3 в ночь с 24-го на 25-е я добрался до границы. И в этот же момент приехали мои дети, мои родители и мои собаки. Я всех обнял, поцеловал, почесал за ушком. И я въехал в Украину, а они выехали из Украины. Ну, и все
Кулеба остался во Львове. По его словам, страной руководили в ручном режиме - по телефону.
28 марта, 07:20Кто в Украине принимает решения. Кулеба иностранных делУкраинский МИД сейчас возглавляет Дмитрий Кулеба, который фактически продолжает на всех международных площадках политику демонизации России своих предшественников Вадима Пристайко и Павла Климкина. Внешняя политика Киева не меняется с 2014 года, а цель ее заключается в бесконечных жалобах на РФ, требовании санкций и новых кредитов