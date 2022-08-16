О ядерном терроризме, полном закрытии Европы и том, кто потопил крейсер "Москва" - Марков - 16.08.2022 Украина.ру
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О ядерном терроризме, полном закрытии Европы и том, кто потопил крейсер "Москва" - Марков
О ядерном терроризме, полном закрытии Европы и том, кто потопил крейсер "Москва" - Марков - 16.08.2022 Украина.ру
О ядерном терроризме, полном закрытии Европы и том, кто потопил крейсер "Москва" - Марков
Директор Института политических исследований, депутат Государственной думы Российской Федерации V созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру прокомментировал... Украина.ру, 16.08.2022
2022-08-16T12:18
2022-08-16T12:18
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Директор Института политических исследований, депутат Государственной думы Российской Федерации V созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру прокомментировал планы Великобритании и Украины нанести удар по Крымскому мосту, продолжающиеся обстрелы ВСУ Запорожской АЭС, а также оценил перспективы полного запрета выдачи шенгенских виз россиянам:01:10 – Какие страны ЕС могут рискнуть закрыть въезд для россиян?05:17 – О роли экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС; 10:20 - Вторая за месяц делегация конгресса США прибыла на Тайвань: когда у Пекина кончится терпение?12:40 – Рискнут ли ВСУ ударить по Крымскому мосту?15:30 – Как обыграть США? Начиная с 7 августа Киев наносит удары по ЗАЭС. Власти Запорожья сообщали о планах Украины по уничтожению склада ядерных отходов, где хранятся тысячи тонн радиоактивных веществ. В МИД РФ подчеркивали, что атаки ВСУ становятся актом ядерного терроризма.12 августа ситуацию вокруг Запорожской АЭС обсуждали во время заседания Совбеза ООН. Украина пыталась протолкнуть свою версию происходящего, однако ее никто не поддержал, указывает зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его поразил сам факт, что представитель Киева решился сказать, что ЗАЭС на освобожденной территории обстреливает сама Россия.
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О ядерном терроризме, полном закрытии Европы и том, кто потопил крейсер "Москва" - Марков

12:18 16.08.2022
 
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Директор Института политических исследований, депутат Государственной думы Российской Федерации V созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру прокомментировал планы Великобритании и Украины нанести удар по Крымскому мосту, продолжающиеся обстрелы ВСУ Запорожской АЭС, а также оценил перспективы полного запрета выдачи шенгенских виз россиянам:
01:10 – Какие страны ЕС могут рискнуть закрыть въезд для россиян?
05:17 – О роли экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС; 10:20 - Вторая за месяц делегация конгресса США прибыла на Тайвань: когда у Пекина кончится терпение?
12:40 – Рискнут ли ВСУ ударить по Крымскому мосту?
15:30 – Как обыграть США?
Начиная с 7 августа Киев наносит удары по ЗАЭС. Власти Запорожья сообщали о планах Украины по уничтожению склада ядерных отходов, где хранятся тысячи тонн радиоактивных веществ. В МИД РФ подчеркивали, что атаки ВСУ становятся актом ядерного терроризма.
12 августа ситуацию вокруг Запорожской АЭС обсуждали во время заседания Совбеза ООН. Украина пыталась протолкнуть свою версию происходящего, однако ее никто не поддержал, указывает зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его поразил сам факт, что представитель Киева решился сказать, что ЗАЭС на освобожденной территории обстреливает сама Россия.
 
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Заголовок открываемого материала
12:29Военный эксперт о том, как авиация России справится с шикарной тактикой украинской ПВО
12:18О ядерном терроризме, полном закрытии Европы и том, кто потопил крейсер "Москва" - Марков
12:16Военный эксперт рассказал, как немецкие ПВО прикроют приезд Зеленского в Харьков
12:08Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить выезд мужчин с Украины
12:00Ядерная угроза, жертвы ВСУ, победа России. Главное на Украине на 12:00 16 августа
11:26Шойгу: в НАТО не сомневаются в победе России на Украине
11:24В Крыму сократили маршрут поездов "Таврия" из-за повреждений на ж/д
11:23Шойгу предостерег мир в открытии "ящика Пандоры"
11:14Путин: Гегемония западных элит ведет к стагнации всей цивилизации
11:09Не только ВСУ: Шойгу рассказал, кто противостоит российским военнослужащим на Украине
11:07Шойгу: Россия изучает трофейное западное оружие
10:59Путин высказался о целях специальной военной операции на Украине
10:58Шойгу опроверг "абсурдные" слухи о подготовке применения РФ ядерного и химического оружия
10:57Путин объяснил, зачем НАТО расширяют на Восток
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