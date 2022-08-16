https://ukraina.ru/20220816/1037718810.html

О ядерном терроризме, полном закрытии Европы и том, кто потопил крейсер "Москва" - Марков

О ядерном терроризме, полном закрытии Европы и том, кто потопил крейсер "Москва" - Марков - 16.08.2022 Украина.ру

О ядерном терроризме, полном закрытии Европы и том, кто потопил крейсер "Москва" - Марков

Директор Института политических исследований, депутат Государственной думы Российской Федерации V созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру прокомментировал... Украина.ру, 16.08.2022

2022-08-16T12:18

2022-08-16T12:18

2022-08-16T12:18

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Директор Института политических исследований, депутат Государственной думы Российской Федерации V созыва Сергей Марков в интервью Украина.ру прокомментировал планы Великобритании и Украины нанести удар по Крымскому мосту, продолжающиеся обстрелы ВСУ Запорожской АЭС, а также оценил перспективы полного запрета выдачи шенгенских виз россиянам:01:10 – Какие страны ЕС могут рискнуть закрыть въезд для россиян?05:17 – О роли экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС; 10:20 - Вторая за месяц делегация конгресса США прибыла на Тайвань: когда у Пекина кончится терпение?12:40 – Рискнут ли ВСУ ударить по Крымскому мосту?15:30 – Как обыграть США? Начиная с 7 августа Киев наносит удары по ЗАЭС. Власти Запорожья сообщали о планах Украины по уничтожению склада ядерных отходов, где хранятся тысячи тонн радиоактивных веществ. В МИД РФ подчеркивали, что атаки ВСУ становятся актом ядерного терроризма.12 августа ситуацию вокруг Запорожской АЭС обсуждали во время заседания Совбеза ООН. Украина пыталась протолкнуть свою версию происходящего, однако ее никто не поддержал, указывает зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его поразил сам факт, что представитель Киева решился сказать, что ЗАЭС на освобожденной территории обстреливает сама Россия.

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