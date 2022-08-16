Рогов призвал украинцев переезжать на освобождённые территории - 16.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220816/1037704956.html
Рогов призвал украинцев переезжать на освобождённые территории
Рогов призвал украинцев переезжать на освобождённые территории - 16.08.2022 Украина.ру
Рогов призвал украинцев переезжать на освобождённые территории
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал население, проживающее в подконтрольных киевским властям регионах, перебираться на освобождённые территории Украины. Его слова приводит 16 августа агентство РИА Новости
2022-08-16T07:53
2022-08-16T07:53
спецоперация
новости
владимир рогов
запорожье
отопительный сезон
освобождённые регионы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103100/68/1031006840_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_479a4a8655260089f31c7b7b1a5833d3.jpg
Он указал, что в городе Запорожье, который всё ещё находится под контролем киевского режима, отключена централизованная подача горячей воды, и предположил, что зимний отопительный сезон там будет сорван.По его словам, сейчас в Запорожской области идет строительство газопровода, который позволит начать подачу газа в регион из России.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
https://ukraina.ru/20220725/1036830067.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103100/68/1031006840_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_bdca10132de68aa33d02037397d9587b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир рогов, запорожье, отопительный сезон, освобождённые регионы украины
Спецоперация, Новости, Владимир Рогов, Запорожье, отопительный сезон, освобождённые регионы Украины

Рогов призвал украинцев переезжать на освобождённые территории

07:53 16.08.2022
 
© CC0, PixabayЗапорожье
Запорожье
© CC0, Pixabay
Читать в
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал население, проживающее в подконтрольных киевским властям регионах, перебираться на освобождённые территории Украины. Его слова приводит 16 августа агентство РИА Новости
Он указал, что в городе Запорожье, который всё ещё находится под контролем киевского режима, отключена централизованная подача горячей воды, и предположил, что зимний отопительный сезон там будет сорван.

Так что, если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобождённые территории. Тут они точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой

Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член главного совета ВГА Запорожской области
По его словам, сейчас в Запорожской области идет строительство газопровода, который позволит начать подачу газа в регион из России.
25 июля, 15:19
Денис Селезнев: В Мелитополе тревожатся, что ВСУ вернутся
На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
 
СпецоперацияНовостиВладимир РоговЗапорожьеотопительный сезоносвобождённые регионы Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:15Межуев ответил, привлечёт ли украинцев российская "консервативная повестка"
08:00"Колоссальная энергия": Рогов рассказал о том, как сильно запорожцы стремятся в РФ
07:58Ровно в период СВО. Смена националистов у власти и подготовка к конфликту с Белоруссией
07:53Рогов призвал украинцев переезжать на освобождённые территории
07:45Эксперт рассказал, кто понёс потери от антироссийских санкций
07:43Хроника энергетической войны: последние события
07:34"Съехали с катушек": Пушков объяснил, кому на Западе выгодна поддержка киевского режима
07:30Константин Сивков: с взятием Николаева проблем быть не должно
07:15Философ рассказал, что Россия может предложить украинцам
07:12"Играют с огнём": сенатор прокомментировал нарушение британским самолётом границ РФ
07:00"Настоящий полковник": Ветеран разведки рассказал, как учил Зеленского бороться с Россией
07:00"Стать русскими европейцами": философ рассказал об ошибке России и Донбасса
06:45Сивков объяснил, почему РФ до сих пор не отключила Запорожскую АЭС от Украины
06:30Юшков рассказал, когда у России были проблемы с экспортом нефти
06:15"Немножко трусливая": Межуев о реакции российских политэмигрантов на слова Зеленского
06:00Эксперт Сивков: Донбасс – это приоритетное направление
05:53Главное на 16 августа: в России и в мире
05:45Не Украина: Философ рассказал, какая страна действительно волнует Арестовича
05:30Рогов объяснил, почему Запорожской области тяжелее вступить в состав РФ, чем ДНР и ЛНР
05:15Военный эксперт: темпы продвижения российской армии более чем достаточны
Лента новостейМолния