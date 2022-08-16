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Рогов призвал украинцев переезжать на освобождённые территории

Рогов призвал украинцев переезжать на освобождённые территории - 16.08.2022 Украина.ру

Рогов призвал украинцев переезжать на освобождённые территории

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал население, проживающее в подконтрольных киевским властям регионах, перебираться на освобождённые территории Украины. Его слова приводит 16 августа агентство РИА Новости

2022-08-16T07:53

2022-08-16T07:53

2022-08-16T07:53

спецоперация

новости

владимир рогов

запорожье

отопительный сезон

освобождённые регионы украины

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Он указал, что в городе Запорожье, который всё ещё находится под контролем киевского режима, отключена централизованная подача горячей воды, и предположил, что зимний отопительный сезон там будет сорван.По его словам, сейчас в Запорожской области идет строительство газопровода, который позволит начать подачу газа в регион из России.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.

https://ukraina.ru/20220725/1036830067.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир рогов, запорожье, отопительный сезон, освобождённые регионы украины