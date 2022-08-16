https://ukraina.ru/20220816/1037704956.html
Рогов призвал украинцев переезжать на освобождённые территории
Рогов призвал украинцев переезжать на освобождённые территории - 16.08.2022 Украина.ру
Рогов призвал украинцев переезжать на освобождённые территории
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал население, проживающее в подконтрольных киевским властям регионах, перебираться на освобождённые территории Украины. Его слова приводит 16 августа агентство РИА Новости
2022-08-16T07:53
2022-08-16T07:53
2022-08-16T07:53
спецоперация
новости
владимир рогов
запорожье
отопительный сезон
освобождённые регионы украины
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Он указал, что в городе Запорожье, который всё ещё находится под контролем киевского режима, отключена централизованная подача горячей воды, и предположил, что зимний отопительный сезон там будет сорван.По его словам, сейчас в Запорожской области идет строительство газопровода, который позволит начать подачу газа в регион из России.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
https://ukraina.ru/20220725/1036830067.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир рогов, запорожье, отопительный сезон, освобождённые регионы украины
Спецоперация, Новости, Владимир Рогов, Запорожье, отопительный сезон, освобождённые регионы Украины
Рогов призвал украинцев переезжать на освобождённые территории
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал население, проживающее в подконтрольных киевским властям регионах, перебираться на освобождённые территории Украины. Его слова приводит 16 августа агентство РИА Новости
Он указал, что в городе Запорожье, который всё ещё находится под контролем киевского режима, отключена централизованная подача горячей воды, и предположил, что зимний отопительный сезон там будет сорван.
Так что, если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобождённые территории. Тут они точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой
Владимир Рогов
Член главного совета ВГА Запорожской области
По его словам, сейчас в Запорожской области идет строительство газопровода, который позволит начать подачу газа в регион из России.
На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.