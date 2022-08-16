"Съехали с катушек": Пушков объяснил, кому на Западе выгодна поддержка киевского режима
Поддержка киевского режима, вызванная амбициями западных лидеров, выгодна не жителям европейских стран, а лишь производителям оружия и политическим демагогам типа британского министра обороны Лиз Трасс. Об этом написал 15 августа в своём Telegram-канале председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Так сенатор прокомментировал статью в британской газете The Guardian, автор которой подверг критике лидеров Запада за недостаточную, по его мнению, помощь киевскому режиму, предположил, что Европа может "ударить в спину" Украине из-за собственных проблем с энергетикой и продовольствием, и высказал сомнения "в стойкости Запада".
Что даёт западным странам и их экономикам эта пресловутая стойкость? Сплошные убытки и потери. … Эта стойкость находит оправдание лишь в неолиберальной идеологии, адепты которой "съехали с катушек" и стремятся подчинить ей весь мир, навязав ему "либеральный миропорядок", хотя сил уже не хватает
14 августа, 17:15Спецоперация"Не наш боец": Бывший советник Трампа призвал США к прекращению помощи киевскому режимуПоддержка Вашингтоном киевского режима не отвечает национальным интересам США и должна быть прекращена. Об этом говорится в статье бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Кортеса, опубликованной на днях в американском журнале Newsweek
Он добавил, что "стойкое и упорное" стремление Запада к сохранению гегемонии всё дороже обходится и европейцам, и американцам.