https://ukraina.ru/20220816/1037704312.html

"Съехали с катушек": Пушков объяснил, кому на Западе выгодна поддержка киевского режима

"Съехали с катушек": Пушков объяснил, кому на Западе выгодна поддержка киевского режима - 16.08.2022 Украина.ру

"Съехали с катушек": Пушков объяснил, кому на Западе выгодна поддержка киевского режима

Поддержка киевского режима, вызванная амбициями западных лидеров, выгодна не жителям европейских стран, а лишь производителям оружия и политическим демагогам типа британского министра обороны Лиз Трасс. Об этом написал 15 августа в своём Telegram-канале председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

2022-08-16T07:34

2022-08-16T07:34

2022-08-16T07:34

спецоперация

новости

алексей пушков

трасс (лиз трасс)

великобритания

киевский режим

the guardian

неолиберализм

европа

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Так сенатор прокомментировал статью в британской газете The Guardian, автор которой подверг критике лидеров Запада за недостаточную, по его мнению, помощь киевскому режиму, предположил, что Европа может "ударить в спину" Украине из-за собственных проблем с энергетикой и продовольствием, и высказал сомнения "в стойкости Запада".Он добавил, что "стойкое и упорное" стремление Запада к сохранению гегемонии всё дороже обходится и европейцам, и американцам.

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новости, алексей пушков, трасс (лиз трасс), великобритания, киевский режим, the guardian, неолиберализм, европа