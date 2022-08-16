"Съехали с катушек": Пушков объяснил, кому на Западе выгодна поддержка киевского режима - 16.08.2022 Украина.ру
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"Съехали с катушек": Пушков объяснил, кому на Западе выгодна поддержка киевского режима
"Съехали с катушек": Пушков объяснил, кому на Западе выгодна поддержка киевского режима - 16.08.2022 Украина.ру
"Съехали с катушек": Пушков объяснил, кому на Западе выгодна поддержка киевского режима
Поддержка киевского режима, вызванная амбициями западных лидеров, выгодна не жителям европейских стран, а лишь производителям оружия и политическим демагогам типа британского министра обороны Лиз Трасс. Об этом написал 15 августа в своём Telegram-канале председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
2022-08-16T07:34
2022-08-16T07:34
спецоперация
новости
алексей пушков
трасс (лиз трасс)
великобритания
киевский режим
the guardian
неолиберализм
европа
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Так сенатор прокомментировал статью в британской газете The Guardian, автор которой подверг критике лидеров Запада за недостаточную, по его мнению, помощь киевскому режиму, предположил, что Европа может "ударить в спину" Украине из-за собственных проблем с энергетикой и продовольствием, и высказал сомнения "в стойкости Запада".Он добавил, что "стойкое и упорное" стремление Запада к сохранению гегемонии всё дороже обходится и европейцам, и американцам.
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новости, алексей пушков, трасс (лиз трасс), великобритания, киевский режим, the guardian, неолиберализм, европа
Спецоперация, Новости, Алексей Пушков, Трасс (Лиз Трасс), Великобритания, киевский режим, The Guardian, неолиберализм, Европа

"Съехали с катушек": Пушков объяснил, кому на Западе выгодна поддержка киевского режима

07:34 16.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Поддержка киевского режима, вызванная амбициями западных лидеров, выгодна не жителям европейских стран, а лишь производителям оружия и политическим демагогам типа британского министра обороны Лиз Трасс. Об этом написал 15 августа в своём Telegram-канале председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Так сенатор прокомментировал статью в британской газете The Guardian, автор которой подверг критике лидеров Запада за недостаточную, по его мнению, помощь киевскому режиму, предположил, что Европа может "ударить в спину" Украине из-за собственных проблем с энергетикой и продовольствием, и высказал сомнения "в стойкости Запада".

Что даёт западным странам и их экономикам эта пресловутая стойкость? Сплошные убытки и потери. … Эта стойкость находит оправдание лишь в неолиберальной идеологии, адепты которой "съехали с катушек" и стремятся подчинить ей весь мир, навязав ему "либеральный миропорядок", хотя сил уже не хватает

Алексей Пушков
Владимир Зеленский
14 августа, 17:15Спецоперация
"Не наш боец": Бывший советник Трампа призвал США к прекращению помощи киевскому режимуПоддержка Вашингтоном киевского режима не отвечает национальным интересам США и должна быть прекращена. Об этом говорится в статье бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Кортеса, опубликованной на днях в американском журнале Newsweek
Он добавил, что "стойкое и упорное" стремление Запада к сохранению гегемонии всё дороже обходится и европейцам, и американцам.
 
СпецоперацияНовостиАлексей ПушковТрасс (Лиз Трасс)Великобританиякиевский режимThe GuardianнеолиберализмЕвропа
 
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