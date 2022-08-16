https://ukraina.ru/20220816/1037691269.html
Эксперт рассказал, кто понёс потери от антироссийских санкций
Эксперт рассказал, кто понёс потери от антироссийских санкций - 16.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, кто понёс потери от антироссийских санкций
Доходы России от экспорта нефти остались примерно такими же за счёт роста цен на неё, а в проигрыше остались страны-импортёры, многие из которых и несут ответственность за принятие антироссийских санкций. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков в интервью Украина.ру
2022-08-16T07:45
2022-08-16T07:45
2022-08-16T07:45
новости
игорь юшков
нефть
экспорт
санкции
европа
индия
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Юшков добавил, что в настоящее время увеличила закупки российской нефти Индия, куда отправляется почти миллион баррелей в сутки. Кроме того, европейские страны увеличили объёмы закупок нефти из России по сравнению с тем, что было где-то с начала марта до середины июня.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220802/1037222600.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, игорь юшков, нефть, экспорт, санкции, европа, индия
Новости, Игорь Юшков, нефть, Экспорт, Санкции, Европа, Индия
Эксперт рассказал, кто понёс потери от антироссийских санкций
Доходы России от экспорта нефти остались примерно такими же за счёт роста цен на неё, а в проигрыше остались страны-импортёры, многие из которых и несут ответственность за принятие антироссийских санкций. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков в интервью Украина.ру