Эксперт рассказал, кто понёс потери от антироссийских санкций - 16.08.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, кто понёс потери от антироссийских санкций
Эксперт рассказал, кто понёс потери от антироссийских санкций - 16.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, кто понёс потери от антироссийских санкций
Доходы России от экспорта нефти остались примерно такими же за счёт роста цен на неё, а в проигрыше остались страны-импортёры, многие из которых и несут ответственность за принятие антироссийских санкций. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков в интервью Украина.ру
2022-08-16T07:45
2022-08-16T07:45
новости
игорь юшков
нефть
экспорт
санкции
европа
индия
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Юшков добавил, что в настоящее время увеличила закупки российской нефти Индия, куда отправляется почти миллион баррелей в сутки. Кроме того, европейские страны увеличили объёмы закупок нефти из России по сравнению с тем, что было где-то с начала марта до середины июня.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, игорь юшков, нефть, экспорт, санкции, европа, индия
Новости, Игорь Юшков, нефть, Экспорт, Санкции, Европа, Индия

Эксперт рассказал, кто понёс потери от антироссийских санкций

07:45 16.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Доходы России от экспорта нефти остались примерно такими же за счёт роста цен на неё, а в проигрыше остались страны-импортёры, многие из которых и несут ответственность за принятие антироссийских санкций. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков в интервью Украина.ру

"Смысл антироссийских санкций, которые заключаются не в том, чтобы Россию лишить возможности что-то производить, или что-то продавать, а смысл санкций в том, чтобы Россия не зарабатывала, чтобы обрушить нашу экономику — этой цели они и достигли. ... А европейские страны платят больше. Вот и получается, что Россия не потеряла, а потеряли страны, которые вводили против нас эти ограничения", - отметил он.

Юшков добавил, что в настоящее время увеличила закупки российской нефти Индия, куда отправляется почти миллион баррелей в сутки. Кроме того, европейские страны увеличили объёмы закупок нефти из России по сравнению с тем, что было где-то с начала марта до середины июня.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 18:15
"Разрушается система": экономист Хазин рассказал о ситуации с нефтью в Соединенных ШтатахСША добывают нефти больше, чем могут потребить, но есть тяжелая нефть, которой Штатам не хватает, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиИгорь ЮшковнефтьЭкспортСанкцииЕвропаИндия
 
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