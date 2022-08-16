https://ukraina.ru/20220816/1037691269.html

Эксперт рассказал, кто понёс потери от антироссийских санкций

Эксперт рассказал, кто понёс потери от антироссийских санкций - 16.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, кто понёс потери от антироссийских санкций

Доходы России от экспорта нефти остались примерно такими же за счёт роста цен на неё, а в проигрыше остались страны-импортёры, многие из которых и несут ответственность за принятие антироссийских санкций. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков в интервью Украина.ру

2022-08-16T07:45

2022-08-16T07:45

2022-08-16T07:45

новости

игорь юшков

нефть

экспорт

санкции

европа

индия

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Юшков добавил, что в настоящее время увеличила закупки российской нефти Индия, куда отправляется почти миллион баррелей в сутки. Кроме того, европейские страны увеличили объёмы закупок нефти из России по сравнению с тем, что было где-то с начала марта до середины июня.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220802/1037222600.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, игорь юшков, нефть, экспорт, санкции, европа, индия