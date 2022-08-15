https://ukraina.ru/20220815/1037693004.html

Ликвидированы соратники Тесака, которые по заказу Украины готовили теракт под Волгоградом

Ликвидированы соратники Тесака, которые по заказу Украины готовили теракт под Волгоградом - 15.08.2022 Украина.ру

Ликвидированы соратники Тесака, которые по заказу Украины готовили теракт под Волгоградом

Двое членов праворадикальной организации "Реструкт"* под руководством украинских спецслужб готовили взрыв нефтепровода в Волгоградской области, ФСБ предотвратила теракт, сообщает 15 август пресс-служба ведомства

2022-08-15T17:11

2022-08-15T17:11

2022-08-15T17:16

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фсб

теракт

сбу

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По информации ФСБ, злоумышленники планировали взорвать трубу, но были нейтрализованы.Организаторами теракта названы Андрей Чуенков – гражданин России, в качестве наемника воюющий в украинском нацбате "Ураган", а также Юрий Ионов – гражданин Украины из батальона "Азов"**.Преступники оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы. Также на месте преступления сотрудники ФСБ изъяли самодельное взрывное устройство и два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами.В ведомстве подчеркнули, что в данный момент ведутся все необходимые мероприятия по пресечению преступной деятельности данных лиц, а также, ведутся поиски их пособников на территории РФ.*Праворадикальная группировка была создана Максимом Марцинкевичем, известим по прозвищу "Тесак", его одноименная книга признана экстремистской в РФ** Деятельность организации запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20220707/1034307259.html

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новости, фсб, теракт, сбу, неонацисты, украина, спецслужбы