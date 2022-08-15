https://ukraina.ru/20220815/1037691384.html

Сивков рассказал, как удар по Офису Зеленского прекратит поставки западного оружия

Сивков рассказал, как удар по Офису Зеленского прекратит поставки западного оружия - 15.08.2022 Украина.ру

Сивков рассказал, как удар по Офису Зеленского прекратит поставки западного оружия

Россия имеет несколько вариантов ответа на поставки Украине оружия из США и стран НАТО, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-15T16:59

2022-08-15T16:59

2022-08-15T16:59

владимир зеленский

константин сивков

эксперт

новости

оружие

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Эксперт считает, что выявление и уничтожение западного оружия - процесс достаточно сложный, поскольку требуются огромные усилия разведки. Альтернативным ответом, отмечает Сивков, был бы удар по органам управления высшего звена, в первую очередь, по Офису президента Украины и по Генеральному штабу. По словам Сивкова, у него нет внятного объяснения, зачем руководство России хочет сохранить жизнь Зеленском -- он предполагает, что "для подписания акта о капитуляции". Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220813/1037635695.html

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2022

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владимир зеленский, константин сивков, эксперт, новости, оружие