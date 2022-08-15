Сивков рассказал, как удар по Офису Зеленского прекратит поставки западного оружия - 15.08.2022 Украина.ру
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Сивков рассказал, как удар по Офису Зеленского прекратит поставки западного оружия
Сивков рассказал, как удар по Офису Зеленского прекратит поставки западного оружия - 15.08.2022 Украина.ру
Сивков рассказал, как удар по Офису Зеленского прекратит поставки западного оружия
Россия имеет несколько вариантов ответа на поставки Украине оружия из США и стран НАТО, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-15T16:59
2022-08-15T16:59
владимир зеленский
константин сивков
эксперт
новости
оружие
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Эксперт считает, что выявление и уничтожение западного оружия - процесс достаточно сложный, поскольку требуются огромные усилия разведки. Альтернативным ответом, отмечает Сивков, был бы удар по органам управления высшего звена, в первую очередь, по Офису президента Украины и по Генеральному штабу. По словам Сивкова, у него нет внятного объяснения, зачем руководство России хочет сохранить жизнь Зеленском -- он предполагает, что "для подписания акта о капитуляции". Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220813/1037635695.html
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Новости
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владимир зеленский, константин сивков, эксперт, новости, оружие
Владимир Зеленский, Константин Сивков, эксперт, Новости, оружие

Сивков рассказал, как удар по Офису Зеленского прекратит поставки западного оружия

16:59 15.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ оружие джавелин ПТРК Javelin
ВСУ оружие джавелин ПТРК Javelin - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Россия имеет несколько вариантов ответа на поставки Украине оружия из США и стран НАТО, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт считает, что выявление и уничтожение западного оружия - процесс достаточно сложный, поскольку требуются огромные усилия разведки.
Начнем с того, что сам факт появления на территории Украины новых тяжелых систем американского оружия - это непростой вопрос, потому что они прибывают в вагонах, которые маскируются… вскрыть это очень сложно. В случае вскрытия – их уничтожают, но это вопрос не столько средств поражения, сколько вопрос разведки.
Константин Сивков
Военный эксперт
Альтернативным ответом, отмечает Сивков, был бы удар по органам управления высшего звена, в первую очередь, по Офису президента Украины и по Генеральному штабу.
Там находятся люди, которые осуществляют контакты, которые организуют все эти поставки, без чего невозможно было бы все это сделать. По ним пока почему-то удар не наносится.
Константин Сивков
Военный эксперт
По словам Сивкова, у него нет внятного объяснения, зачем руководство России хочет сохранить жизнь Зеленском -- он предполагает, что "для подписания акта о капитуляции".
Ищенко
13 августа, 12:13
Ищенко: Каким будет конец "единственного и неповторимого" ЗеленскогоПолитолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге проанализировал, о чем коллективный Запад намекает Зеленскому и к чему готовят президента Украины.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
Владимир ЗеленскийКонстантин СивковэкспертНовостиоружие
 
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