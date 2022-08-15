https://ukraina.ru/20220815/1037691384.html
Сивков рассказал, как удар по Офису Зеленского прекратит поставки западного оружия
Сивков рассказал, как удар по Офису Зеленского прекратит поставки западного оружия - 15.08.2022 Украина.ру
Сивков рассказал, как удар по Офису Зеленского прекратит поставки западного оружия
Россия имеет несколько вариантов ответа на поставки Украине оружия из США и стран НАТО, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-15T16:59
2022-08-15T16:59
2022-08-15T16:59
владимир зеленский
константин сивков
эксперт
новости
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/71/1034307198_0:123:1440:933_1920x0_80_0_0_da6dae439e8d1e8333b64b4ae6c3db97.jpg
Эксперт считает, что выявление и уничтожение западного оружия - процесс достаточно сложный, поскольку требуются огромные усилия разведки. Альтернативным ответом, отмечает Сивков, был бы удар по органам управления высшего звена, в первую очередь, по Офису президента Украины и по Генеральному штабу. По словам Сивкова, у него нет внятного объяснения, зачем руководство России хочет сохранить жизнь Зеленском -- он предполагает, что "для подписания акта о капитуляции". Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220813/1037635695.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/71/1034307198_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8edd38984ac2f5031e1a3457ffcb6503.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, константин сивков, эксперт, новости, оружие
Сивков рассказал, как удар по Офису Зеленского прекратит поставки западного оружия
Россия имеет несколько вариантов ответа на поставки Украине оружия из США и стран НАТО, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт считает, что выявление и уничтожение западного оружия - процесс достаточно сложный, поскольку требуются огромные усилия разведки.
Начнем с того, что сам факт появления на территории Украины новых тяжелых систем американского оружия - это непростой вопрос, потому что они прибывают в вагонах, которые маскируются… вскрыть это очень сложно. В случае вскрытия – их уничтожают, но это вопрос не столько средств поражения, сколько вопрос разведки.
Константин Сивков
Военный эксперт
Альтернативным ответом, отмечает Сивков, был бы удар по органам управления высшего звена, в первую очередь, по Офису президента Украины и по Генеральному штабу.
Там находятся люди, которые осуществляют контакты, которые организуют все эти поставки, без чего невозможно было бы все это сделать. По ним пока почему-то удар не наносится.
Константин Сивков
Военный эксперт
По словам Сивкова, у него нет внятного объяснения, зачем руководство России хочет сохранить жизнь Зеленском -- он предполагает, что "для подписания акта о капитуляции".
Полностью интервью можно прочитать здесь
.