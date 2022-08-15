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Военный эксперт объяснил, почему ВСУ уже потерпели сокрушительное поражение

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ уже потерпели сокрушительное поражение - 15.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ уже потерпели сокрушительное поражение

Украинские войска планировали как можно дольше задержаться в Донбассе и на этом поднять всемирную волну негодования относительно России. Все это сорвалось. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру

2022-08-15T18:00

2022-08-15T18:00

2022-08-15T18:00

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И тактически, и стратегически, и военно-политически киевский режим проигрывает вместе со своими американскими хозяевами, отметил эксперт.Если бы киевский режим не чувствовал поддержки Запада, он бы выполнил справедливые и посильные требования России: конституционный внеблоковый статус, запрет националистических группировок и запрет биологических лабораторий Пентагона, но из-за того, к чему они пришли сейчас, Россия выдвигает другие требования и добьется их выполнения, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия