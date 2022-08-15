Военный эксперт объяснил, почему ВСУ уже потерпели сокрушительное поражение - 15.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему ВСУ уже потерпели сокрушительное поражение
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ уже потерпели сокрушительное поражение - 15.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему ВСУ уже потерпели сокрушительное поражение
Украинские войска планировали как можно дольше задержаться в Донбассе и на этом поднять всемирную волну негодования относительно России. Все это сорвалось. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
2022-08-15T18:00
2022-08-15T18:00
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И тактически, и стратегически, и военно-политически киевский режим проигрывает вместе со своими американскими хозяевами, отметил эксперт.Если бы киевский режим не чувствовал поддержки Запада, он бы выполнил справедливые и посильные требования России: конституционный внеблоковый статус, запрет националистических группировок и запрет биологических лабораторий Пентагона, но из-за того, к чему они пришли сейчас, Россия выдвигает другие требования и добьется их выполнения, заключил собеседник издания.
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, всу, россия
Новости, ВСУ, Россия

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ уже потерпели сокрушительное поражение

18:00 15.08.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Луганской народной республике
Ситуация в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Украинские войска планировали как можно дольше задержаться в Донбассе и на этом поднять всемирную волну негодования относительно России. Все это сорвалось. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
И тактически, и стратегически, и военно-политически киевский режим проигрывает вместе со своими американскими хозяевами, отметил эксперт.
"Если мы будем двигаться в таком осторожном темпе, то к сентябрю союзным войскам вполне по силе освободить всю территорию Донбасса. Но даже если это произойдет позже, это ничего не изменит. Задачи и цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины не меняются от того, когда будет освобожден Донбасс – 1-го сентября или 30-го", - указал Хроленко.
Если бы киевский режим не чувствовал поддержки Запада, он бы выполнил справедливые и посильные требования России: конституционный внеблоковый статус, запрет националистических группировок и запрет биологических лабораторий Пентагона, но из-за того, к чему они пришли сейчас, Россия выдвигает другие требования и добьется их выполнения, заключил собеседник издания.
 
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