https://ukraina.ru/20220815/1037690135.html
Сенатор оценила возможность уничтожения Крымского моста
Сенатор оценила возможность уничтожения Крымского моста - 15.08.2022 Украина.ру
Сенатор оценила возможность уничтожения Крымского моста
Крымский мост полностью защищен и атака на него исключена, завила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди 15 августа. Об этом передает РИА Новости
2022-08-15T16:43
2022-08-15T16:43
2022-08-15T16:43
новости
крымский мост
ольга ковитиди
гончаренко
пво
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По ее словам, Россия оценивает все технические возможности украинского вооружения, а Крымский мост охраняется комплексами С-400 "Триумф", ПВО "Тор-М2", и "Панцирь-С1".По мнению Ковитиди, регулярные заявления киевских властей о планах уничтожения объекта, Россия слышала слишком часто.Ранее депутат Верховной Рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал в своём Telegram-канале, что на переговорах представителей киевского режима с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО в июне обсуждалась возможность и способы уничтожения Крымского моста.
https://ukraina.ru/20220815/1037659485.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крымский мост, ольга ковитиди, гончаренко, пво
Новости, Крымский мост, Ольга Ковитиди, Гончаренко, ПВО
Сенатор оценила возможность уничтожения Крымского моста
Крымский мост полностью защищен и атака на него исключена, завила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди 15 августа. Об этом передает РИА Новости
По ее словам, Россия оценивает все технические возможности украинского вооружения, а Крымский мост охраняется комплексами С-400 "Триумф", ПВО "Тор-М2", и "Панцирь-С1".
Принят целый ряд мер безопасности Крымского моста. Он охраняется, в том числе, двумя полками С-400 "Триумф", комплексами ПВО "Тор-М2", "Панцирь-С1", средствами радиоэлектронной борьбы. Поэтому о его уничтожении речь не идёт.
По мнению Ковитиди, регулярные заявления киевских властей о планах уничтожения объекта, Россия слышала слишком часто.
Ранее депутат Верховной Рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал в своём Telegram-канале, что на переговорах представителей киевского режима с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО в июне обсуждалась возможность и способы уничтожения Крымского моста.