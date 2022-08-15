https://ukraina.ru/20220815/1037690135.html

Сенатор оценила возможность уничтожения Крымского моста

Сенатор оценила возможность уничтожения Крымского моста - 15.08.2022 Украина.ру

Сенатор оценила возможность уничтожения Крымского моста

Крымский мост полностью защищен и атака на него исключена, завила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди 15 августа. Об этом передает РИА Новости

2022-08-15T16:43

2022-08-15T16:43

2022-08-15T16:43

новости

крымский мост

ольга ковитиди

гончаренко

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101838/14/1018381458_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_f5ed0c25bcfd4152fabed4aba1e982e6.jpg

По ее словам, Россия оценивает все технические возможности украинского вооружения, а Крымский мост охраняется комплексами С-400 "Триумф", ПВО "Тор-М2", и "Панцирь-С1".По мнению Ковитиди, регулярные заявления киевских властей о планах уничтожения объекта, Россия слышала слишком часто.Ранее депутат Верховной Рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал в своём Telegram-канале, что на переговорах представителей киевского режима с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО в июне обсуждалась возможность и способы уничтожения Крымского моста.

https://ukraina.ru/20220815/1037659485.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крымский мост, ольга ковитиди, гончаренко, пво