Сенатор оценила возможность уничтожения Крымского моста - 15.08.2022 Украина.ру
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Сенатор оценила возможность уничтожения Крымского моста
Сенатор оценила возможность уничтожения Крымского моста - 15.08.2022 Украина.ру
Сенатор оценила возможность уничтожения Крымского моста
Крымский мост полностью защищен и атака на него исключена, завила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди 15 августа. Об этом передает РИА Новости
2022-08-15T16:43
2022-08-15T16:43
новости
крымский мост
ольга ковитиди
гончаренко
пво
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По ее словам, Россия оценивает все технические возможности украинского вооружения, а Крымский мост охраняется комплексами С-400 "Триумф", ПВО "Тор-М2", и "Панцирь-С1".По мнению Ковитиди, регулярные заявления киевских властей о планах уничтожения объекта, Россия слышала слишком часто.Ранее депутат Верховной Рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал в своём Telegram-канале, что на переговорах представителей киевского режима с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО в июне обсуждалась возможность и способы уничтожения Крымского моста.
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новости, крымский мост, ольга ковитиди, гончаренко, пво
Новости, Крымский мост, Ольга Ковитиди, Гончаренко, ПВО

Сенатор оценила возможность уничтожения Крымского моста

16:43 15.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины
Заседание Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Крымский мост полностью защищен и атака на него исключена, завила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди 15 августа. Об этом передает РИА Новости
По ее словам, Россия оценивает все технические возможности украинского вооружения, а Крымский мост охраняется комплексами С-400 "Триумф", ПВО "Тор-М2", и "Панцирь-С1".
Принят целый ряд мер безопасности Крымского моста. Он охраняется, в том числе, двумя полками С-400 "Триумф", комплексами ПВО "Тор-М2", "Панцирь-С1", средствами радиоэлектронной борьбы. Поэтому о его уничтожении речь не идёт.
По мнению Ковитиди, регулярные заявления киевских властей о планах уничтожения объекта, Россия слышала слишком часто.
Ранее депутат Верховной Рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал в своём Telegram-канале, что на переговорах представителей киевского режима с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО в июне обсуждалась возможность и способы уничтожения Крымского моста.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
09:58Спецоперация
Демилитаризация ЗАЭС, Британия, США и Крымский мост. Главное на Украине на утро 15 августаВласти Запорожской области призвали ввести режим тишины вокруг ЗАЭС. Великобритания помогала Украине планировать, а США намекают на удары по Крымскому мосту, заявил народный депутат Алексей Гончаренко
 
НовостиКрымский мостОльга КовитидиГончаренкоПВО
 
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