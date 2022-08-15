Все уничтожены. Военный эксперт о том, чем закончится затея ВСУ обучить офицеров в Польше - 15.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220815/1037686746.html
Все уничтожены. Военный эксперт о том, чем закончится затея ВСУ обучить офицеров в Польше
Все уничтожены. Военный эксперт о том, чем закончится затея ВСУ обучить офицеров в Польше - 15.08.2022 Украина.ру
Все уничтожены. Военный эксперт о том, чем закончится затея ВСУ обучить офицеров в Польше
Даже курс молодого бойца, когда гражданский человек приходит на службу, длится месяц. Это только самые азы, чтобы понять, как держать оружие, как стоять в карауле и какой распорядок дня. Чтобы действовать в составе подразделения, требуются месяцы, рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-08-15T16:08
2022-08-15T16:08
новости
польша
всу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274116_0:22:2199:1259_1920x0_80_0_0_0a90365b747ce80cf6369ce6272dc19f.jpg
Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в составе ВСУ осталось около 10% от кадрового военного состава с начала спецоперации. По его словам, большая украинских кадровых военных либо находится в плену, либо получила ранения, вследствие чего их места вынуждены заполняться людьми из числа теробороны или мобилизованныхЧто касается офицерского состава, то лейтенант готовится четыре-пять лет, так что у киевского режима нет времени, чтобы подготовить офицеров в Польше или в Румынии, и русские войска продолжат эффективное и последовательное перемалывание личного состава противника, констатировал эксперт.От массовой мобилизации украинская армия не станет такой же качественной, которой она была до 24 февраля. Чем дальше продолжаются боевые действия, тем меньше у противника останется подготовленных командиров и специалистов, и тем больше случайных психофизически неустойчивых людей, которые под ударами российской артиллерии и авиации бегут или погибают, заключил собеседник издания.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274116_244:0:2199:1466_1920x0_80_0_0_c504fe76dc3cafd68516c048f151e602.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, всу, россия
Новости, Польша, ВСУ, Россия

Все уничтожены. Военный эксперт о том, чем закончится затея ВСУ обучить офицеров в Польше

16:08 15.08.2022
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© NATO
Читать в
Даже курс молодого бойца, когда гражданский человек приходит на службу, длится месяц. Это только самые азы, чтобы понять, как держать оружие, как стоять в карауле и какой распорядок дня. Чтобы действовать в составе подразделения, требуются месяцы, рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в составе ВСУ осталось около 10% от кадрового военного состава с начала спецоперации. По его словам, большая украинских кадровых военных либо находится в плену, либо получила ранения, вследствие чего их места вынуждены заполняться людьми из числа теробороны или мобилизованных
Что касается офицерского состава, то лейтенант готовится четыре-пять лет, так что у киевского режима нет времени, чтобы подготовить офицеров в Польше или в Румынии, и русские войска продолжат эффективное и последовательное перемалывание личного состава противника, констатировал эксперт.
"Да, это тяжелая работа. Мы о ней почти не знаем, за исключением сводок Минобороны РФ и отдельных фото и видео. Это тяжелейшая, но такая необходимая работа для выполнения задач специальной военной операции", - указал Хроленко.
От массовой мобилизации украинская армия не станет такой же качественной, которой она была до 24 февраля. Чем дальше продолжаются боевые действия, тем меньше у противника останется подготовленных командиров и специалистов, и тем больше случайных психофизически неустойчивых людей, которые под ударами российской артиллерии и авиации бегут или погибают, заключил собеседник издания.
 
НовостиПольшаВСУРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Уничтожили 300 снарядов. Военный эксперт о том, сколько осталось жить HIMARS`ам для ВСУ
17:25Арестович и Подоляк объявили друг другу "войну"
17:11Ликвидированы соратники Тесака, которые по заказу Украины готовили теракт под Волгоградом
17:10Военный эксперт рассказал, как Россия окружает всю группировку ВСУ в Донбассе
17:02Политолог Андрей Кошкин: А что скажет Европа, получив ядерное облако с Запорожской АЭС?
16:59Сивков рассказал, как удар по Офису Зеленского прекратит поставки западного оружия
16:55Верховная Рада разрешила взять в долг на оборону $6,7 млрд
16:43Сенатор оценила возможность уничтожения Крымского моста
16:40Не обломки бетона. Военный эксперт о том, что РФ оставила от укрепрайонов ВСУ в Донбассе
16:35"Бьют артиллерией": Рогов рассказал, по какому сценарию работают ВСУ по Запорожской АЭС
16:28Александр Бородай: Россия выдавливает ВСУ, но нам подготовили много неприятных сюрпризов
16:21Потери ВСУ, трансформация армии и мобилизация. Главное на Украине на 16:00 15 августа
16:09Российско-украинская киберспортивная команда разгромила китайцев
16:08Все уничтожены. Военный эксперт о том, чем закончится затея ВСУ обучить офицеров в Польше
16:01На Украине чиновники украли 40 вагонов с отечественными товарами под видом национализации
15:45Секрет "Чуда на Висле". Как решение Сталина повлияло на исход Варшавской битвы
15:45"Не увидела добра": экстрасенс сообщила украинцам тревожные вести
15:34Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 21 ноября
15:25Военный эксперт рассказал, как Южная Корея и Польша могут напакостить России на Украине
15:17"Пальцем дотронься - останешься без руки": Донецк обстреливают минами "лепесток".
Лента новостейМолния