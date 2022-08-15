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Все уничтожены. Военный эксперт о том, чем закончится затея ВСУ обучить офицеров в Польше
Все уничтожены. Военный эксперт о том, чем закончится затея ВСУ обучить офицеров в Польше - 15.08.2022 Украина.ру
Все уничтожены. Военный эксперт о том, чем закончится затея ВСУ обучить офицеров в Польше
Даже курс молодого бойца, когда гражданский человек приходит на службу, длится месяц. Это только самые азы, чтобы понять, как держать оружие, как стоять в карауле и какой распорядок дня. Чтобы действовать в составе подразделения, требуются месяцы, рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-08-15T16:08
2022-08-15T16:08
2022-08-15T16:08
новости
польша
всу
россия
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Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в составе ВСУ осталось около 10% от кадрового военного состава с начала спецоперации. По его словам, большая украинских кадровых военных либо находится в плену, либо получила ранения, вследствие чего их места вынуждены заполняться людьми из числа теробороны или мобилизованныхЧто касается офицерского состава, то лейтенант готовится четыре-пять лет, так что у киевского режима нет времени, чтобы подготовить офицеров в Польше или в Румынии, и русские войска продолжат эффективное и последовательное перемалывание личного состава противника, констатировал эксперт.От массовой мобилизации украинская армия не станет такой же качественной, которой она была до 24 февраля. Чем дальше продолжаются боевые действия, тем меньше у противника останется подготовленных командиров и специалистов, и тем больше случайных психофизически неустойчивых людей, которые под ударами российской артиллерии и авиации бегут или погибают, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, всу, россия
Все уничтожены. Военный эксперт о том, чем закончится затея ВСУ обучить офицеров в Польше
Даже курс молодого бойца, когда гражданский человек приходит на службу, длится месяц. Это только самые азы, чтобы понять, как держать оружие, как стоять в карауле и какой распорядок дня. Чтобы действовать в составе подразделения, требуются месяцы, рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в составе ВСУ осталось около 10% от кадрового военного состава с начала спецоперации. По его словам, большая украинских кадровых военных либо находится в плену, либо получила ранения, вследствие чего их места вынуждены заполняться людьми из числа теробороны или мобилизованных
Что касается офицерского состава, то лейтенант готовится четыре-пять лет, так что у киевского режима нет времени, чтобы подготовить офицеров в Польше или в Румынии, и русские войска продолжат эффективное и последовательное перемалывание личного состава противника, констатировал эксперт.
"Да, это тяжелая работа. Мы о ней почти не знаем, за исключением сводок Минобороны РФ и отдельных фото и видео. Это тяжелейшая, но такая необходимая работа для выполнения задач специальной военной операции", - указал Хроленко.
От массовой мобилизации украинская армия не станет такой же качественной, которой она была до 24 февраля. Чем дальше продолжаются боевые действия, тем меньше у противника останется подготовленных командиров и специалистов, и тем больше случайных психофизически неустойчивых людей, которые под ударами российской артиллерии и авиации бегут или погибают, заключил собеседник издания.