https://ukraina.ru/20220815/1037686746.html

Все уничтожены. Военный эксперт о том, чем закончится затея ВСУ обучить офицеров в Польше

Все уничтожены. Военный эксперт о том, чем закончится затея ВСУ обучить офицеров в Польше - 15.08.2022 Украина.ру

Все уничтожены. Военный эксперт о том, чем закончится затея ВСУ обучить офицеров в Польше

Даже курс молодого бойца, когда гражданский человек приходит на службу, длится месяц. Это только самые азы, чтобы понять, как держать оружие, как стоять в карауле и какой распорядок дня. Чтобы действовать в составе подразделения, требуются месяцы, рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру

2022-08-15T16:08

2022-08-15T16:08

2022-08-15T16:08

новости

польша

всу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037274116_0:22:2199:1259_1920x0_80_0_0_0a90365b747ce80cf6369ce6272dc19f.jpg

Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в составе ВСУ осталось около 10% от кадрового военного состава с начала спецоперации. По его словам, большая украинских кадровых военных либо находится в плену, либо получила ранения, вследствие чего их места вынуждены заполняться людьми из числа теробороны или мобилизованныхЧто касается офицерского состава, то лейтенант готовится четыре-пять лет, так что у киевского режима нет времени, чтобы подготовить офицеров в Польше или в Румынии, и русские войска продолжат эффективное и последовательное перемалывание личного состава противника, констатировал эксперт.От массовой мобилизации украинская армия не станет такой же качественной, которой она была до 24 февраля. Чем дальше продолжаются боевые действия, тем меньше у противника останется подготовленных командиров и специалистов, и тем больше случайных психофизически неустойчивых людей, которые под ударами российской артиллерии и авиации бегут или погибают, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, всу, россия